Από το 1990 όταν παρουσιάστηκε η πρώτη γενιά, το Clio έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης, έχοντας ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια πωλήσεις σε 120 χώρες. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές, με το μοντέλο να έχει αποκτήσει το δικό του “φανατικό” κοινό, κυρίως χάρη στον πετρελαιοκινητήρα που συνόδευε τις προηγούμενες γενιές.

Πλέον με το diesel να είναι μία οριακά απαγορευμένη λέξη στην Ευρώπη, το νέο Clio έρχεται να μας συστηθεί με μία πιο “πράσινη” εναλλακτική. Το αναβαθμισμένο full hybrid E-Tech σύστημα των 160 ίππων, που υπόσχεται αμιγώς ηλεκτρική κίνηση εντός πόλης από δύο ηλεκτροκινητήρές (μπαταρία 1.4 kWh που φορτίζει χωρίς εξωτερική φόρτιση), αλλά και την σιγουριά ενός 1.800άρη βενζινοκινητήρα.

Πήραμε για δοκιμή την συγκεκριμένη υβριδική έκδοση (το μοντέλο προσφέρεται και αμιγώς βενζινοκίνητο με 1.2 κινητήρα), στο εντυπωσιακό πράσινο Absolute χρώμα, το οποίο μάς το σχολίασαν θετικά δεκάδες περαστικοί. Έπειτα από μερικές μέρες συμβίωσης, το συμπέρασμα είναι ότι το νέο Clio έχει μεγαλώσει σε όλους τους τομείς, χωρίς να έχει χάσει την ευκολία και την ευχάριστη αίσθηση που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο supermini.

Πιο “αγριεμένο” από ποτέ

Σίγουρα η νέα γενιά αποτελεί μία από τις πιο τολμηρές σχεδιαστικές αλλαγές στην ιστορία του μοντέλου. Η εταιρία εγκαταλείπει αρκετά από τα γνώριμα στοιχεία της προηγούμενης γενιάς και παρουσιάζει ένα αυτοκίνητο με πολύ πιο επιθετική φυσιογνωμία.

Στο εμπρός μέρος κυριαρχεί η μεγάλη μάσκα, με τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά μοτίβα, ενώ τα νέα full LED φωτιστικά σώματα και η ιδιαίτερη φωτιστική υπογραφή δημιουργούν μια ξεχωριστή εικόνα. Το καπό είναι μακρύ και οι έντονες νευρώσεις του ενισχύουν την αίσθηση δυναμισμού που αποπνέει όλο το αυτοκίνητο (ειδικά το πλαινό νεύρο που “τρέχει” στις πόρτες).

Η γραμμή της οροφής ακολουθεί μια οριακά coupe πορεία, ενώ οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών διατηρούν ένα από τα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του Clio. Πίσω, τα φωτιστικά σώματα με την τρισδιάστατη σχεδίαση και το έντονα σμιλευμένο αμάξωμα ολοκληρώνουν ένα σύνολο που δείχνει αρκετά επιβλητικό. Πάντως με το πράσινο Absolute χρώμα που αναδείκνυε ακόμη περισσότερο τις γραμμές του αμαξώματος, τα βλέμματα δεν σταμάτησαν να γυρνούν.

Το Clio έχει παράλληλα μεγαλώσει, έχοντας 4.116χστλ. μήκος (+6 εκατ.). 1.768χλστ. πλάτος και 1.451χλστ. ύψος, ενώ το βάρος του κυμαίνεται από 1.155 κιλά έως 1.270, ανάλογα πάντα την έκδοση. Μπορεί δηλαδή το Clio να παραμένει ένα αυτοκίνητο πόλης, αλλά η συνολική του παρουσία στον δρόμο (διαστάσεις – εμφάνιση) είναι πλέον πιο επιβλητική.

Διπλές οθόνες, ασύρματη σύνδεση κινητού αλλά και… υπερβολικά πολλοί μοχλοί πίσω από το τιμόνι

Η αλλαγή είναι εξίσου μεγάλη και όταν ανοίξεις την πόρτα. Το εσωτερικό έχει αποκτήσει πολύ πιο σύγχρονη σχεδίαση, με το ταμπλό να στρέφεται προς τον οδηγό και τις ψηφιακές επιφάνειες να αποτελούν το βασικό στοιχείο της καμπίνας.

Πιο συγκεκριμένα, ως οδηγός έχεις μπροστά σου ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,3 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται η οθόνη αφής 10,1 ιντσών του συστήματος πολυμέσων openR link. Η δεύτερη υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, κάτι πραγματικά που μας έλυσε τα χέρια. Όλες οι βασικές πληροφορίες βρίσκονται εύκολα στο οπτικό πεδίο. Η κεντρική κονσόλα διαθέτει αποθηκευτικό χώρο και υποβραχιόνιο, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και οι λεπτομέρειες στο ταμπλό δημιουργούν μια πιο προσεγμένη εικόνα. Θέμα γούστου είναι το μαγνητικό κάλυμμα στις ποτηροθήκες.

Ένα σημείο που χρειάζεται σίγουρα εξοικείωση είναι η διάταξη των μοχλών πίσω από το τιμόνι. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί μοχλοί (για το κιβώτιο, τους υαλοκαθαριστήρες και το ραδιόφωνο), οι οποίοι στην αρχή μπορεί να μπερδέψουν τον οδηγό, μέχρι να συνηθίσει τη θέση και τη λειτουργία τους. Δεν πρόκειται για κάτι που δεν ξεπερνιέται, αλλά σίγουρα δεν είναι και η πιο εργονομικά σωστή επιλογή.

Όσον αφορά το πορτμπαγκάζ, στην υβριδική έκδοση η χωρητικότητα είναι μόλις 309 λίτρα, δηλαδή αρκετά μικρότερη από τα 391 λίτρα των συμβατικών εκδόσεων, εξαιτίας της διάταξης του υβριδικού συστήματος. Με την αναδίπλωση πάντως των πίσω καθισμάτων, ο διαθέσιμος χώρος φτάνει τα 1.094 λίτρα ενώ μεγάλο συν είναι το γεγονός πως υπάρχει ρεζέρβα (πραγματικά σπάνιο στις μέρες μας).

Full Hybrid E-Tech με 160 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και πολλές αστικές μετακινήσεις με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση

Το νέο Clio χρησιμοποιεί το αναβαθμισμένο full hybrid E-Tech, με έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1.800 κ.εκ., δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία χωρητικότητας 1,4 kWh. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 160 ίππους και τα 270 Nm ροπής, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω του αυτόματου κιβωτίου multimode. Φυσικά το υβριδικό σύστημα είναι αυτοφορτιζόμενο, με την μπαταρία να ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα. Η λειτουργία του είναι πλήρως αυτόματη. Δηλαδή ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου αποφασίζει πότε θα κινηθεί ηλεκτρικά, πότε θα ενεργοποιήσει τον βενζινοκινητήρα ή θα συνδυάσει τις δύο πηγές ενέργειας.

Στον τομέα των επιδόσεων, το Clio πιάνει τα 100χλμ./ώρα σε λίγο πάνω από 8 δευτ. με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 180χλμ./ώρα. Η εργοστασιακή μέση κατανάλωση ανακοινώνεται από 3.9λτ./100 χλμ. και εμείς με ήπιο ρυθμό οδήγησης και περίπου το 80% των διαδρομών εντός πόλης, η μέση κατανάλωση διαμορφώθηκε στα 4.5λτ./100χλμ.

Οδηγώντας: Άνετο στην καθημερινότητα, ευχάριστο όταν το πιέσεις

Εκεί που το νέο Clio κερδίζει τις εντυπώσεις είναι στον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να συνδυάζει διαφορετικούς χαρακτήρες. Στην πόλη είναι εύκολο στους χειρισμούς, ευέλικτο και ξεκούραστο, ενώ το αυτόματο υβριδικό σύστημα κάνει την κίνηση σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος σαφώς πιο ευχάριστη.

Το (μεγάλο θα λέγαμε) τιμόνι ακολουθεί άμεσα τις εντολές του οδηγού και προσφέρει καλή αίσθηση, ενώ το Clio δείχνει καλοστημένο και με ισορροπημένη συμπεριφορά. Δηλαδή άμα ο δρόμος ανοίξει και δοκιμάσεις να κινηθείς πιο γρήγορα, οι 160 ίπποι προσφέρουν αρκετή δύναμη ώστε να προσπεράσεις χωρίς να αισθάνεσαι ότι το αυτοκίνητο δυσκολεύεται στιγμή. Στον αυτοκινητόδρομο διατηρεί σταθερό πάτημα και εμπνέει εμπιστοσύνη, ενώ η άνεση παραμένει σε καλό επίπεδο. Είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να καλύψει καθημερινές αστικές διαδρομές, αλλά και να ταξιδέψει χωρίς να δείχνει ότι βρίσκεται έξω από το στοιχείο του.

Τα φρένα είναι πολύ καλά και το πεντάλ δεν έχει αυτή την προγκώδη αίσθηση που έχουν άλλα full hybrid μοντέλα της αγοράς. Μαζί με τα ελαστικά Continental 205/45/18, δεν αντιμετωπίσαμε κανένα γλίστρημα ακόμα και σε πιο απότομα φρεναρίσματα.

Υπάρχουν, βέβαια, και ορισμένα σημεία που θα θέλαμε να είναι καλύτερα. Η πίσω ορατότητα είναι περιορισμένη, κυρίως εξαιτίας της σχεδίασης του πίσω μέρους και της γραμμής των παραθύρων (ευτυχώς η κάμερα οπισθοπορείας βοηθά σημαντικά). Συνολικά, η οδηγική του συμπεριφορά αφήνει θετική εντύπωση. Το Clio είναι άνετο και εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά ταυτόχρονα έχει αρκετό χαρακτήρα ώστε να σε ευχαριστήσει όταν θελήσεις να αξιοποιήσεις τις δυνατότητές του.

Στο ταμείο

Το νέο Clio έχει πλέον μεγαλώσει, έχει αποκτήσει περισσότερη δύναμη και τεχνολογία, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα αυτοκίνητο για όλες τις ημέρες. Και με το υβριδικό σύστημα των 160 ίππων, αποδεικνύει ότι μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω από απλή οικονομία. Μπορεί να είναι και πραγματικά ευχάριστο στην οδήγηση. Στην ελληνική αγορά, το νέο Clio ξεκινά από 20.900 ευρώ για τη βασική βενζινοκίνητη έκδοση evolution. Το full hybrid E-Tech 160 αρχίζει από 24.500 ευρώ.