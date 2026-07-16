Σε μια εποχή που τα παραδοσιακά supermini μειώνονται συνεχώς και οι κατασκευαστές στρέφονται στα SUV, η Suzuki συνεχίζει να επενδύει σε μία κατηγορία που εξακολουθεί να αποτελεί την πιο λογική επιλογή για την καθημερινότητα. Οδηγούμε το νέο Swift, με το αυτόματο κιβώτιο CVT και τον ανανεωμένο κινητήρα, για να διαπιστώσουμε αν παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς.

Το Suzuki Swift δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Με περισσότερες από 10 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μικρά αυτοκίνητα των τελευταίων δεκαετιών. Η τελευταία γενιά συνεχίζει την ίδια φιλοσοφία, διατηρώντας τον ευέλικτο χαρακτήρα που το έκανε αγαπητό, ενώ παράλληλα υιοθετεί πιο σύγχρονη σχεδίαση, πλουσιότερη τεχνολογία και ακόμη χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Λίγο καιρό μετά την πρώτη μας γνωριμία, το Swift επέστρεψε στα χέρια μας με το αυτόματο κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT), τον ανανεωμένο κινητήρα και έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό διχρωμικό συνδυασμό κόκκινου αμαξώματος με μαύρη οροφή, ο οποίος αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τις καμπύλες και τον νεανικό χαρακτήρα του.

Αναγνωρίσιμο αλλά πιο ώριμο

Η Suzuki δεν άλλαξε τη συνταγή που έκανε το Swift επιτυχημένο. Οι γνώριμες αναλογίες παραμένουν, όμως οι νέοι προφυλακτήρες, η μεγαλύτερη μάσκα, τα φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα “L” και οι ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών χαρίζουν στο μικρό ιαπωνικό μοντέλο πιο δυναμική παρουσία. Η μαύρη οροφή και οι επίσης μαύροι καθρέφτες δημιουργούν ένα όμορφο διχρωμικό αποτέλεσμα, δίνοντας την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα μοντέλο μεγαλύτερης κατηγορίας.

Με μήκος 3.860 χλστ., πλάτος 1.735 χλστ., ύψος 1.495 χλστ. και μεταξόνιο 2.450 χλστ., το Swift παραμένει από τα πιο ευέλικτα αυτοκίνητα της αγοράς. Οι μικρές εξωτερικές διαστάσεις, σε συνδυασμό με την κάμερα οπισθοπορείας και την πολύ καλή ορατότητα, κάνουν την κίνηση και το παρκάρισμα πραγματικά παιχνιδάκι ακόμη και στα πιο στενά σημεία της πόλης.

Σύγχρονη καμπίνα με έμφαση στην εργονομία

Η κεντρική οθόνη αφής των 9 ιντσών, η οποία προσφέρεται στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, διαθέτει υψηλή ανάλυση και ιδιαίτερα εύχρηστο μενού. Υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ενώ η διαρρύθμιση της αρχικής οθόνης επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή χαρτών, πολυμέσων και πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Πίσω από το πολυλειτουργικό τιμόνι βρίσκεται ένας αναλογικός πίνακας οργάνων με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, προσφέροντας στον οδηγό όλες τις βασικές πληροφορίες χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.

Παρότι πρόκειται για ένα supermini, οι χώροι αρκούν για τέσσερις ενήλικες, ενώ το πορτμπαγκάζ των 265 λίτρων μπορεί να μη συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα της κατηγορίας, όμως διαθέτει σωστό σχήμα και καλό βάθος, καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες μιας μικρής οικογένειας.

Πλήρες πακέτο ασφάλειας

Η Suzuki συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, εξοπλίζοντας το Swift με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης. Adaptive Cruise Control, αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου και κάμερα οπισθοπορείας συνθέτουν έναν εξοπλισμό που μέχρι πριν λίγα χρόνια συναντούσαμε σε αρκετά ακριβότερα μοντέλα.

Ανανεωμένος κινητήρας με στόχο ακόμη χαμηλότερο κόστος χρήσης και πιο ροπάτη λειτουργία

Το Swift εξοπλίζεται πλέον με τον ανανεωμένο ατμοσφαιρικό τρικύλινδρο 1.2 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με ήπια υβριδικό σύστημα 12V. Η μέγιστη ισχύς διαμορφώνεται στους 81 ίππους στις 5.700 σ.α.λ., ενώ η ροπή φτάνει τα 109 Nm στις 3.000 σ.α.λ.. Οι αριθμοί είναι οριακά χαμηλότεροι σε σχέση με την πρώτη έκδοση του μοντέλου (μόλις 1 ίππος λιγότερο), όμως ο στόχος της Suzuki δεν ήταν η αύξηση των επιδόσεων, αλλά η περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και της κατανάλωσης.

Ο κινητήρας συνεργάζεται με το αυτόματο κιβώτιο CVT, το οποίο ταιριάζει ιδανικά στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Η λειτουργία του είναι ομαλή και ιδιαίτερα ξεκούραστη στην καθημερινή χρήση, ειδικά μέσα στην πόλη, ενώ τα paddles πίσω από το τιμόνι επιτρέπουν στον οδηγό να επιλέγει προκαθορισμένες εικονικές σχέσεις όταν επιθυμεί πιο άμεση απόκριση.

Οι επιδόσεις δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος του Swift. Το 0-100 ολοκληρώνεται σε 11,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170χλμ./ώρα, τιμές που ανταποκρίνονται πλήρως στον χαρακτήρα του μοντέλου.

Εκεί όμως που πραγματικά ξεχωρίζει είναι στην οικονομία. Με βάρος μόλις 957 κιλά, η μέση κατανάλωση κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας κυμάνθηκε στα 5,5 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ των 106 γρ./χλμ. διατηρούν το κόστος χρήσης σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. χάρη και στην απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

Παραμένει ένα από τα πιο ευχάριστα μικρά

Στον δρόμο το Swift εξακολουθεί να θυμίζει γιατί απέκτησε τόσο πιστό κοινό. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων, το τιμόνι είναι άμεσο και ακριβές, ενώ το χαμηλό βάρος χαρίζει μια ευχάριστη αίσθηση ευελιξίας που δύσκολα συναντάς πλέον στην κατηγορία. Στην πόλη το CVT κάνει την καθημερινότητα αισθητά πιο ξεκούραστη, ενώ στον αυτοκινητόδρομο το αυτοκίνητο κινείται σταθερά και με ασφάλεια. Αν χρειαστεί ένα γρήγορο προσπέρασμα, ο κινητήρας θα ανεβάσει στροφές και θα ακουστεί περισσότερο, χωρίς όμως αυτό να αλλοιώνει τον συνολικά πολιτισμένο χαρακτήρα του.

Στο ταμείο

Σε μια αγορά όπου τα παραδοσιακά supermini γίνονται ολοένα και πιο σπάνια, το Suzuki Swift συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές ή εκρηκτικές επιδόσεις. Αντίθετα, επενδύει στην ευκολία χρήσης, την αξιοπιστία, την οικονομία και την ευχάριστη οδηγική συμπεριφορά. Οι μικρές μηχανολογικές αλλαγές και το αυτόματο CVT ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον καθημερινό του χαρακτήρα, αποδεικνύοντας πως η Suzuki γνωρίζει πολύ καλά τι ζητά ο μέσος οδηγός. Αν αναζητάτε ένα σύγχρονο, καλά εξοπλισμένο και οικονομικό supermini που θα κάνει εύκολη κάθε μετακίνηση, το Swift εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ασφαλείς επιλογές της αγοράς με τιμή εκκίνησης τα 17.090 ευρώ για τη χειροκίνητη έκδοση και τα 19.890 ευρώ για την αυτόματο, πάντα με 10ετή εγγύηση.