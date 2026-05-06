Η τελευταία, τωρινή γενιά, του Vitara παρουσιάστηκε το 2015 και από τότε η Suzuki την αναβαθμίζει συνεχώς, διατηρώντας όμως αναλλοίωτο το βασικό DNA του πασίγνωστου μοντέλου. Στην πιο πρόσφατη ανανέωση του (ώστε να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6e-bis) έρχεται με πιο αποδοτικό 48V υβριδικό σύστημα, ιπποδύναμη 110 ίππων (μειωμένη δηλαδή κατά 19 ίππους διατηρώντας όμως την ίδια ροπή), αλλά και πολλά νέα συστήματα άνεσης και ασφαλείας.

Το ανανεωμένο Vitara

Το Suzuki Vitara δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένα αυτοκίνητο συνώνυμο της αξιοπιστίας, της απλότητας και της λειτουργικότητας. Το ίδιο τρίπτυχο συνεχίζει να συνοδεύει και την πιο πρόσφατη μορφή του την οποία και δοκιμάζουμε.

Το μοντέλο προσφέρεται αποκλειστικά με τον 1.400άρη Turbojet Hybrid 48V κινητήρα απόδοσης 110 ίππων, τόσο σε δικίνητη έκδοση (όπως αυτή της δοκιμής), όσο και σε 4WD ενώ φυσικά υπάρχει και η αμιγώς ηλεκτρικής έκδοση eVitara. Η εισαγωγική τιμή είναι στα 20.580 ευρώ με χειροκίνητο κιβώτιο και κίνηση στους εμπρός τροχούς, ενώ η αυτόματη ξεκινά από τα 24.180 ευρώ (26.180 ευρώ και 27.880 ευρώ αντίστοιχα για τις αρχικές εκδόσεις με την τετρακίνηση).

Όπως βλέπετε τόσο στις φωτογραφίες όσο και στο βίντεο, το μοντέλο παραμένει πιστό στην αρχική του σχεδίαση, λέγοντας όχι στις ακρότητες και ναι στην πρακτικότητα. Νέος προφυλακτήρας, LED φώτα, όμορφη διχρωμία, εντυπωσιακές 17άρες ζάντες, απόσταση από το έδαφος 17.5 εκατ. ασημί ράγες οροφής και μαύρα προστατευτικά πλαστικά περιμετρικά του οχήματος, συνθέτουν μία οικεία και ταυτόχρονα μοντέρνα εικόνα. Με 5 επιλογές διχρωμίας και ακόμα 5 μονόχρωμες, σίγουρα μπορείτε να βρείτε ποιο σας ταιριάζει περισσότερο, αν και το χρώμα της δοκιμής πουλάει όσο κανένα άλλο.

Διαστάσεις: Μήκος 4.185χλστ. Πλάτος 1.775χλστ. Ύψος 1.600χλστ. μεταξόνιο 2.500χλστ. Χώρος αποσκευών 362λτ.

Κάτω από το καπό, όπως προείπαμε υπάρχει ο 1.400άρης Turbojet Hybrid 48V κινητήρας ο οποίος αποδίδει 110 άλογα, 235 Nm ροπής, αλλά και ένα ηλεκτρικό μοτέρ που προσφέρει επιπλέον 17 άλογα και 50 Nm ροπής (η μπαταρία είναι 0.38kWh κάτω από το κάθισμα ώστε να μην “κλέβει” χώρο). Το 0-100 έρχεται σε 11 δευτ. ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180χλμ./ώρα. Να πούμε πως το υβριδικό σύστημα δεν κινεί αμιγώς ηλεκτρικά το όχημα, αντιθέτως βοηθάει στις επιταχύνσεις και αναλαμβάνει την αθόρυβη λειτουργία του Start/Stop, ενώ η μπαταρία φορτίζει με το φρενάρισμα. Παράλληλα το αυτόματο κιβώτιο επιλέγει συνεχώς την χαμηλότερη δυνατή ταχύτητα αλλά δεν θα πει όχι και σε ένα δυνατό kickdown σε περίπτωση προσπέρασης. Τόσο το κιβώτιο όσο και το υβρδικό σύστημα, καταφέρνουν να προσφέρουν στο Vitara μία μέση πραγματική κατανάλωση στα 7λτ./100χλμ.

Στο εσωτερικό, το Vitara προσφέρει κάτι που πλέον ελάχιστα SUV προσφέρουν. Να παρέχει όλα τα νέα συστήματα ασφαλείας και πληροφόρησης, χωρίς να διαθέτει μία τεράστια κεντρική οθόνη αφής ως κέντρο ελέγχου για όλα. Αντιθέτως, κοιτώντας την πρακτικότητα, η καμπίνα του Vitara διαθέτει μπουτόν για σχεδόν όλες τις λειτουργίες, από τα θερμαινόμενα καθίσματα μέχρι και το αυτόματο φρενάρισμα.

Είχαμε ξεχάσει πόσο σωτήριο είναι να έχεις ένα κουμπί για κάθε λειτουργία και να μην ψάχνεσαι εν κινήσει σε τεράστιες οθόνες. Παράλληλα όμως δεν λείπει και η κεντρική οθόνη αφής 9 ιντσών που έχει πολύ καλή απόκριση και πλοήγηση. Το κεντρικό ρολόι (σήμα κατατεθέν του Vitara) ανάμεσα στους κεντρικούς αεραγωγούς έχει αντικατασταθεί από μία κάμερα που παρακολουθεί τις αντιδράσεις του οδηγού.

Τα περισσότερα πλαστικά είναι σκληρά με εξαίρεση το επάνω μέρος του ταμπλό, το οποίο έχει επενδυθεί με μαλακά καλά υλικά. Κανονικό χειρόφρενό, ποτηροθήκες και μικρές θέσεις για αντικείμενα συμπληρώνουν την εύχρηστη καμπίνα. Οι χώροι είναι ικανοποιητικοί για B-SUV, με τον χώρο αποσκευών να μετριέται στα 362λτ. Όμορφη πινελιά η πανοραμική ηλιοροφή η οποία ανοίγει κιόλας (στην πλούσια έκδοση δοκιμής).

Μπορεί η εικόνα στο εσωτερικό του Vitara να μην είναι η πιο εξελιγμένη και ψηφιοποιημένη, όμως το μοντέλο δεν υστερεί στο παραμικρό όσον αφορά στα συστήματα ασφάλειας και άνεσης. Αυτόματο φρενάρισμα, θερμαινόμενα καθίσματα, σύστημα παρακολούθησης οδηγού, αυτόματος κλιματισμός, adaptive cruise control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, κάμερα οπισθοπορείας και πολλά ακόμα (για όλα σχεδόν υπάρχει ξεχωριστό μπουτόν).

Στο δρόμο

Περνώντας αρκετές μέρες πίσω από το δικίνητο υβριδικό Vitara, οι εντυπώσεις είναι άκρως θετικές. Ο οδηγός κάθεται ψηλά έχοντας πολύ καλή θέαση, ενώ το τιμόνι ρυθμίζεται προς ύψος και βάθος, οπότε ο καθένας μπορεί να βολευτεί όπως ακριβώς θέλει. Το αυτοκίνητο έχει σταθερό πάτημα, ο κινητήρας είναι όσο ζωηρός χρειάζεται για να κινείσαι άνετα και με ασφάλεια χωρίς τις εκρηκτικές και πολλές φορές υπερβολικές “εκρήξεις” επιτάχυνσης που έχουν τα περισσότερα εξηλεκτρισμένα πλέον μοντέλα, ενώ και τα καθίσματα προσφέρουν καλή πλευρική στήριξη, για τις περιπτώσεις που το παρακάνεις με το γκάζι στις στροφές.

Προς τιμήν του το τιμόνι έχει το ιδανικό βάρος και καλή απόκριση αν και φυσικά δεν υπάρχει ο παραμικρός σπορ προσανατολισμός από το μοντέλο. Στην πλούσια βέβαια έκδοση δοκιμής που είχαμε στα χέρια μας, δεν μας έλλειψε το παραμικρό και εκτιμήσαμε το γεγονός πως ξεκλειδώνεις, βάζεις μπροστά και φεύγεις, χωρίς να έχεις άγχος να ψάξεις π.χ. από την κεντρική οθόνη πως ρυθμίζονται οι καθρέφτες. Το Vitara είναι ένα μοντέλο, αγχολυτικό θα λέγαμε που ακόμα και στην προσθιοκίνητη εκδοχή του θα πατήσει με άνεση χώμα (17.5 εκατ. απόσταση από το έδαφος), ενώ στο καλό φιλτράρισμα των κακοτεχνιών του δρόμου, τόσο η ανάρτηση όσο και τα ελαστικά Continental EcoContact 6 215/55 R 17, έκαναν περίφημη δουλειά.

Στο ταμείο

Το Vitara παραμένει ένα από τα πιο τίμια και value for money B-SUV της αγοράς, καταφέρνοντας να κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη. Ειδικά στην αυτόματη έκδοση, δύσκολα το συναγωνίζεται άλλο, σε αυτό το εύρος τιμών.