Δοκιμή: Ανανεωμένο VW T-Cross 1.0 TSI 116 PS – Το SUV που χρειάζεσαι και που σε συμφέρει να αγοράσεις

Δοκιμάζουμε το best seller SUV το οποίο παρέχει έναν άκρως value for money χαρακτήρα - Με πολύ καλή τιμή και πολλά κρυμμένα ταλέντα, έχει και προσφέρει ένα πλήρες πακέτο