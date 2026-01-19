Με τα SUV να αποτελούν πλέον το 60% των συνολικών πωλήσεων, δεν είναι τυχαίο που η Opel συνεχίζει να εμπλουτίζει την γκάμα της. Μπορεί το Crossland να μην υπάρχει πια, όμως τη θέση του ανάμεσα στα Mokka και Grandland, πήρε το νέο Frontera. Ένα μεσαίο SUV με όνομα από το παρελθόν, αλλά πλήρως εναρμονισμένο με τις σχεδιαστικές γραμμές και τις ανάγκες του σήμερα.

Το νέο Frontera διατίθεται σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση αλλά και σε δύο ήπια υβριδικές αυτόματες, με 110 και 115 ίππους. Εμείς επιλέξαμε την έκδοση που θεωρούμε πως καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του αγοραστικού κοινού. Την ισχυρή υβριδική που ξεκινάει από τα 24.400 και κοστίζει μόλις 1.000 ευρώ παραπάνω από την λιγότερο ισχυρή.

Να πούμε πως το Frontera μπορεί να παραγγελθεί και με επτάθεσια καμπίνα, καλύπτοντας τις ανάγκες και μίας πολύτεκνης οικογένειας, ωστόσο εμείς είχαμε στα χέρια μας την πενταθέσια έκδοση. Αρχικά να πούμε πως το μοντέλο, χάρη στην boxy σχεδίαση του και την γραμμή οροφής σε χρωματισμό bi-tone, σε ξεγελάει και φαίνεται πιο μεγάλο στο μάτι από ότι πραγματικά είναι. Στην πράξη έχει μήκος 4.385χλστ. πλάτος 1.795χλστ. και ύψος 1.635χλστ. όντας ένα μεσαίο SUV. Πατάει στην πλατφόρμα CMP του ομίλου Stellantis και όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της φίρμας.

Πιο συγκεκριμένα, μπροστά ξεχωρίζει κατευθείαν η μαύρη “Opel Vizor” μάσκα η οποία περιέχει και το έμβλημα της μάρκας στο ίδιο χρώμα, ενώ στις άκρες πλαισιώνει και τα LED φωτιστικά σώματα τριών επιπέδων. Η μαύρη μάσκα, μαζί με την μαύρη οροφή αλλά και τα μαύρα περιφερειακά πλαστικά προστατευτικά, δημιουργούν μία αύρα περιπέτειας, στην γενικότερα κομψή και λιτή σχεδίαση του μοντέλου.

Στο πίσω μέρος, υπάρχει μία αεροτομή στο τέλος της οροφής (μας αρέσει που τμήμα της κατεβαίνει προς τις πίσω κολόνες, δημιουργώντας μία οπτική ψευδαίσθηση), ενώ υπάρχουν στενά LED φώτα, με το “FRONTERA” να αναγράφεται κάτω από το έμβλημα. Η απόσταση από το έδαφος είναι στα 20 εκατ. και η έκδοση GS που είχαμε, διέθετε 17άρες ζάντες.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, η καμπίνα ακολουθεί μία λιτή, καθαρή γραμμή, που ξεκουράζει το μάτι. Ο οδηγός αντικρίζει ένα ζεύγος οθονών, 10 ιντσών η κάθε μία με την πρώτη να παίζει το ρόλο του πίνακα οργάνων και την δεύτερη (η οποία έχει και αισθητή κλίση προς το μέρος του), να είναι για το σύστημα infotainment. Κάτω από αυτή υπάρχει το σύστημα του κλιματισμού, που γίνεται με φυσικούς διακόπτες, κάτι που συναντάμε και στο τιμόνι, δίνοντας επιπλέον βαθμούς την εργονομία του μοντέλου.

Φυσικοί διακόπτες, ασύρματος φορτιστής, και ένας επιπλέον χώρος μπροστά από τον συνοδηγό, ολοκληρώνουν την εικόνα την καμπίνας, η οποία είναι πραγματικά εύχρηστη. Είναι από αυτές που δεν σε πελαγώνουν με χιλιάδες διαμορφώσεις στις οθόνες, με δύσκολα μενού ή δύσβατα πλήκτρα αφής. Αντιθέτως, από την πρώτη επαφή με το Frontera, νιώθεις και ξέρεις να το χειριστείς με άνεση, χωρίς να χρειαστεί να ψάχνεσαι εν κινήσει (σπάνιο πλέον στα όλο και πιο πολύπλοκα νέα μοντέλα).

Τα υλικά είναι κυρίως σκληρά πλαστικά, όμως ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία (όπως π.χ. γύρω από τις οθόνες ή στην κονσόλα), δεν τρίζει το παραμικρό, με την το μοντάρισμα να είναι άριστο.

Ένα από τα κυριότερα ατού του Frontera, είναι φυσικά οι χώροι. Εκτός από την ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα, εκτός από τους αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους, προσφέρει και 460λτ. χώρο αποσκευών (330λτ. στην 7θέσια έκδοση) με διπλό πάτωμα και πλήρως εκμεταλλεύσιμο σχήμα. Εάν μάλιστα ρίξετε τις πλάτες των πίσω καθισμάτων, τότε το νούμερο αγγίζει τα 1.600λτ.

Η καρδιά του Frontera δοκιμής, ήταν η ισχυρή και ήπια υβριδική των 145 ίππων. Ένα σύνολο που απαρτίζεται από τον γνωστό 1.200άρη Puretech κινητήρα (με ιμάντα αντί για καδένα) 135 ίππων και από ένα ηλεκτρικό μοτέρ 28 ίππων (55 Nm ροπής), μαζί με μπαταρία ιόντων λιθίου 0.9 kWh. Η ισχύς μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη e-DCT6.

Το μοντέλο καταφέρνει το 0-100 σε 9δευτ. έχοντας τελική ταχύτητα σχεδόν 195χλμ./ώρα. με την εταιρία να ανακοινώνει μέση κατανάλωση τα 5.2λτ./100χλμ. Όπως βλέπετε και στην παραπάνω φωτογραφία, απόλυτα ρεαλιστική τιμή, τουλάχιστον σε συνθήκες χαμηλής κίνησης που συναντήσαμε.

Οδηγώντας το Opel Frontera, νιώθεις τη στιβαρότηρα του, με το πάτημα να είναι βαρύ και το τιμόνι να ακούει τις εντολές. Το γκάζι υπάρχει για ασφαλείς προσπεράσεις, ενώ το ηλεκτρικό σύστημα επιτρέπει την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για μικρά χρονικά διαστήματα σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ παραμένει συνεχώς ενεργό, δίνοντας τη δυνατότητα για διατήρηση της ταχύτητας ακόμα και σε πιο υψηλές ταχύτητες. Δηλαδή εάν κινείστε με 90χλμ./ώρα και απλά ακουμπάτε μαλακά το γκάζι, το ηλεκτρικό σύστημα αναλαμβάνει να διατηρήσει την ταχύτητα για λίγο, δίνοντας στον βενζινοκινητήρα την δυνατότητα να σβήσει, εξοικονομώντας καύσιμο σε κάθε ευκαιρία. Φυσικά όλα αυτά γίνονται ανεπαίσθητα και αυτόματα, ενώ ο πίνακας οργάνων έχει επιλογή για να βλέπεις σε τι βαθμό έχει φορτίσει η μπαταρία και από που έρχεται η ενέργεια.

Μάλιστα, το επίπεδο αναγεννητικής ενέργειας είναι αρκετά δυνατό (δεν αλλάζει), σε βαθμό που μπορείς να ρυθμίζεις την ταχύτητα σου σε πολλές περιπτώσεις, απλά αφήνοντας το γκάζι.

Το μοντέλο έχει την κατάλληλη ρύθμιση της ανάρτησης για να προσφέρει πολύ καλή απόσβεση των κακοτεχνιών, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στον έλεγχο του οχήματος. Στις στροφές υπάρχουν οι αναμενόμενες από το μέγεθος και το ύψος του μοντέλου, κλίσεις, όμως μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα οικογενειακό SUV.

Το Opel Frontera απευθύνεται σε οικογενειάρχες που θέλουν ένα ευρύχωρο και όμορφο SUV, το οποίο τα κάνει όλα, απλά και εύκολα. Η τιμή του ξεκινά από τα 24.400 ευρώ για την έκδοση με τους 145 ίππους. Η εισαγωγική με τους 110 (επίσης υβριδική), ξεκινά από τα 23.400 ευρώ.