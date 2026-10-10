Σε μία αγορά που έχει “πνιγεί” από ατελείωτες επιλογές Boxy SUV μοντέλων, έρχεται το εντυπωσιακό, ανανεωμένο Peugeot 408 να υπενθυμίσει σε όλους πως υπάρχει και ένας άλλος κόσμος. Ακόμα πιο εντυπωσιακός, ακόμα πιο απολαυστικός, τόσο στο μάτι, όσο και στην οδήγηση.

Η ανανεωμένη γαλλική μπερλίνα αρέσει πολύ και πουλάει πολύ. Δεν είναι τυχαίο πως εδώ και τρεις μήνες που έχει ξεκινήσει η εμπορική της διάθεση, είναι στην δεύτερη θέση πωλήσεων της κατηγορίας της (σημειώνοντας μάλιστα αύξηση κατά 136% συγκριτικά με το προ ανανέωσης μοντέλο), με μερίδιο αγοράς 18.1%.

Peugeot e-408: Ένα fastback με crossover στοιχεία που δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Τα τελευταία χρόνια σίγουρα έχετε παρατηρήσει πόσο πολύ μοιάζουν τα νέα αυτοκίνητα μεταξύ τούς, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Το ανανεωμένο Peugeot 408 όμως, πραγματικά δεν μοιάζει με κανένα, καθώς η σχεδίαση και η διαφορετικότητα του συνθέτουν μία μοναδική ταυτότητα, η οποία μάλιστα δεν θυσιάζει το παραμικρό σε πρακτικότητα και χώρους.

Το νέο 408 έχει χαμηλή γραμμή οροφής, την ώρα όμως που η απόσταση από το έδαφος είναι επιπέδου crossover. Έτσι καταφέρνει να έχει coupe γραμμή παράλληλα με την άνεση ενός πιο ψηλού οχήματος.

Το μήκος του μετριέται στα 4.687χλστ. το πλάτος στα 1.848χλστ. το ύψος στα μόλις 1.486χλστ. ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2.787χλστ. βοηθώντας τόσο στους χώρους, όσο και στην μακριά σιλουέτα του.

Εμφανισιακά είναι από τα πιο όμορφα και επιβλητικά μοντέλα της αγοράς, ειδικά στην έκδοση GT που είχαμε στα χέρια μας. Ο προφυλακτήρας είναι επανασχεδιασμένος με τα LED φώτα να βρίσκονται στις χαρακτηριστικές τρεις νυχιές, την ώρα που το εμπρός έμβλημα της εταιρίας είναι φωτιζόμενο.

Οι ζάντες είναι 19 ιντσών, ενώ και στο πίσω μέρος, η λέξη PEUGEOT φωτίζει, όντας ενσωματωμένη μέσα σε μία μαύρη φάσα που στις άκρες της διαθέτει επίσης από τρεις κάθετες φωτιστικές γραμμές. Από όπου και να το κοιτάξεις αυτο το αυτοκίνητο, πάντα θα βρεις κάτι να σου αρέσει, με αρκετές ομορφες λεπτομέρειες και κανονικές χειρολαβές!

Στο εσωτερικό τώρα, η εικόνα είναι εξίσου εντυπωσιακή αλλά και άκρως hi-tech, αγγίζοντας premium μονοπάτια. Σίγουρα highlight είναι το Peugeot Smart i-Cockpit το οποίο περιλαμβάνει τον ψηλά τοποθετημένο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και μία επίσης 10 ιντσών κεντρική οθόνη αφής στο ταμπλό, η οποία έχει και κλίση προς τον οδηγό. Κάτω ακριβώς απο αυτή, υπάρχουν τα λεγόμενα i-Toggles, τα οποία είναι κουμπιά αφής που μπορείς να παραμετροποιήσεις ώστε να δίνουν όποια εντολή θέλεις (συντομεύσεις). Ένα επίπεδο πιο κάτω είναι μερικά κανονικά μπουτόν για βασικές λειτουργίες, κάτι που συναντάμε και στο τιμόνι. Στην κονσόλα ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό υπάρχει ο επιλογέας, ένας χώρος που κλείνει με συρόμενο πορτάκι, ασύρματος φορτιστής smartphone αλλά και υποβραχιώνιο που ανοίγει.

Σε όλα αυτά προσθέστε έναν όμορφο και πλούσιο ambient φωτισμό, πολύ καλά υλικά και εξαιρετική συναρμογή χωρίς τίποτα να τρίζει. Κερασάκι στην τούρτα το ηχοσύστημα Focal αλλά και η γυάλινη πανοραμική οροφή που λούζει με φως την καμπίνα.

Στον τομέα των χώρων, τόσο το μήκος όσο και το μεταξόνιο αλλά κυρίως το επίπεδο πάτωμα προσφέρουν μία ευρύχωρη καμπίνα. Μάλιστα το πορτπαγκάζ των 468λτ. έχει κανονικό σχήμα αλλά και ηλεκτρικό άνοιγμα, που εξυπηρετεί αρκετά στην καθημερινότητα. Πάντως καλό είναι ο πιο ψηλός επιβάτης να κάτσει στη θέση του συνοδηγού μιας και πίσω η οροφή έχει αρκετό χαμήλωμα προς το τέλος και όσοι είναι κοντά στο 1.90 να νιώσουν κάπως πιεσμένοι.

Διαθέσιμο σε τρεις κινητήριες εκδόσεις: Hybrid 145, PHEV 240 και αμιγώς ηλεκτρικό

Το μοντέλο δοκιμής είναι το αμιγώς ηλεκτρικό e-408 το οποίο αποδίδει 213 άλογα και 343 Nm ροπής, προσφέροντας πολύ καλές επιδόσεις και φυσικά την ήσυχη και πολιτισμένη ηλεκτρική μετακίνηση. Η κίνηση μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς ενώ η μπαταρία είναι NMC, με καθαρή χωρητικότητα 58,2kWh. Το 0-100 έρχεται σε 7.5δευτ. την ώρα που η εταιρία ανακοινώνει μέχρι και 456χλμ. αυτονομίας. Στην πράξη το νούμερο αυτό είναι εφικτό σε συνθήκες εντός πόλης (μετρήσαμε κατανάλωση 13.5 kWh/100χλμ.), ενώ σε ταξίδι καταφέραμε μέχρι και 330χλμ. με ταχύτητα 100χλμ./ώρα.

Μάλιστα το αυτοκίνητο διαθέτει και στάνταρ αντλία θερμότητας αλλά και ρυθμιζόμενη ανάκτηση ενέργειας από τα paddles πίσω από το τιμόνι. Όσο για την φόρτιση, σε ταχυφορτιστή αγγίζει τα 120 kW, κάτι που μεταφράζεται σε 20-80% αναπλήρωσης σε 30 λεπτά, ενώ διαθέτει και στάνταρ υποδοχή φόρτισης από Wallbox για 11kW, κάτι που μεταφράζεται σε 6.5 ώρες.

Στο δρόμο

Η πρώτη εντύπωση πίσω από το τιμόνι του Peugeot e-408 είναι ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα κύλισης. Η ηχομόνωση είναι αποτελεσματική, οι αεροδυναμικοί θόρυβοι παραμένουν περιορισμένοι και η απουσία του ήχου ενός συμβατικού κινητήρα δημιουργεί ένα ήσυχο περιβάλλον, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των μετακινήσεων. Το ενδιαφέρον, μάλιστα, είναι πως αυτή η άνεση δεν έρχεται εις βάρος της οδικής συμπεριφοράς.

Η ανάρτηση έχει σχετικά σφιχτή ρύθμιση, χωρίς όμως να γίνεται κουραστική. Αντίθετα, καταφέρνει να απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, διατηρώντας τον έλεγχο του αμαξώματος χωρίς ενοχλητικούς θορύβους ή έντονες αναπηδήσεις. Ακόμη και σε δρόμους με κακή ποιότητα ασφάλτου, το ηλεκτρικό Peugeot διατηρεί την ψυχραιμία του, ενώ οι τροχοί των 19 ιντσών της συγκεκριμένης έκδοσης δεν αλλοιώνουν τον πολιτισμένο χαρακτήρα του.

Η τοποθέτηση της μπαταρίας χαμηλά, ανάμεσα στους άξονες, συμβάλλει στη διαμόρφωση χαμηλότερου κέντρου βάρους, στοιχείο που γίνεται αισθητό όταν ο δρόμος αρχίζει να στρίβει. Παρά το βάρος που συνοδεύει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας, το e-408 δεν δείχνει να δυσκολεύεται να αλλάξει κατεύθυνση. Το εμπρός σύστημα ακολουθεί με ακρίβεια τις εντολές του οδηγού, ενώ το τιμόνι ξεχωρίζει για την αμεσότητα και την καλή αίσθηση που προσφέρει.

Ακόμη και σε πιο γρήγορο ρυθμό, το γαλλικό μοντέλο παραμένει προβλέψιμο. Τα φαρδιά μετατρόχια βοηθούν στη σταθερότητα, ενώ όταν πλησιάσει τα όρια πρόσφυσης, οι αντιδράσεις του εξελίσσονται προοδευτικά. Αντί να αιφνιδιάσει τον οδηγό με απότομες μεταβολές στη συμπεριφορά του, τείνει να ανοίγει σταδιακά την τροχιά του, αφήνοντας περιθώριο για διορθώσεις.

Στο ταμείο

Το όμορφο e-408 ξεκινά από τα 43.700 ευρώ, χωρίς την κρατική επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, ενώ να αναφέρουμε πως η μπαταρία έχει 8 χρόνια εγγύηση. Για όσους έχουν πρόσβαση σε πρίζα και θέλουν να ξεχωρίσουν από μία ενοχλητικά ομοιόμορφη αγορά αυτοκινήτου, το Peugeot 408 είναι μία εξαιρετική επιλογή.