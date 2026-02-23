Η Zeekr μάς πρωτοσυστήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, όταν και πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη ελληνική της παρουσίαση. Σε αυτή είδαμε, μάθαμε και οδηγήσαμε (για λίγο) και τα τρία προσφερόμενα μοντέλα της γκάμας της, τα Zeekr 001, 7X και X και πλέον ήρθε η ώρα να περάσουμε μερικές μέρες πίσω από το τιμόνι του μικρότερου εξ αυτών, του X.

Το Zeekr X είναι ένα compact SUV, αμιγώς ηλεκτρικό και τεχνολογικά άκρως προηγμένο που προσφέρεται ως τετρακίνητο με 428 άλογα και μπαταρία 69kWh, αλλά και ως πισωκίνητο με 272 άλογα και μπαταρία είτε 69 kWh είτε 49 kWh. Εμείς διαλέξαμε για τη δοκιμή μας την έκδοση που θεωρούμε πως ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες του μέσου Έλληνα οδηγού. Δηλαδή την μεσαία έκδοση, Long Range, με τα 272 άλογα και τη “μεγάλη” μπαταρία των 69 kWh.

Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, το μοντέλο είναι αρκετά όμορφο και καταφέρνει να χωρέσει αρκετές σχεδιαστικές καινοτομίες, στα μόλις 4.432χλστ. μήκος του. Όμορφες ζάντες, αρκετές νευρώσεις σε καπό και πλαινά, αλλά και λεπτά LED φώτα δύο σωμάτων. Εάν το μπροστινό μέρος, σας θυμίζει κάπως τα μοντέλα της Lync & Co, είναι φυσιολογικό, μιας και τόσο η Zeekr όσο και η Lync & Co ανήκουν στον όμιλο Geely.

Εκεί που πραγματικά το X δεν μοιάζει με κανένα άλλο μοντέλο, είναι το πίσω μέρος του, όπου η οροφή κατεβαίνει αισθητά, και τα πίσω στενά, από άκρη σε άκρη LED φώτα, διακόπτονται στη μέση από την φωτιζόμενη λέξη “ZEEKR”. Η αλήθεια είναι πως όσο το παρατηρείς, τόσο βρίσκεις περισσότερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ενώ τις βραδινές ώρες, υπάρχει και ανάλογος φωτισμός καλωσορίσματος και όχι μόνο.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες διαστάσεις του, το πλάτος ανέρχεται στα 2.029χλστ. ενώ το μεταξόνιο μετριέται στα 2.750χλστ. και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα σύνολο που κινείται με μεγάλη ευκολία εντός πόλης, για την οποία και έχει φτιαχτεί κυρίως.

Πλησιάζεις έχοντας το κλειδί στην τσέπη, τα κλειστά καλύμματα στις πόρτες ανοίγουν προς τα μέσα, βάζεις το χέρι σου και η πόρτα ανοίγει, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή μηχανολογική σύνδεση. Δεν νιώθεις ότι τραβάς κάποιο μοχλό, αντιθέτως μέσω αφής ανοίγει η πόρτα, όπου και πρώτη φορά αντικρίζεις τα πολύ στιλάτα παράθυρα χωρίς πλαίσιο. Μάλιστα και από το εσωτερικό, οι πόρτες δεν ανοίγουν με μοχλό, αλλά πατώντας ένα τετράγωνο κουμπί. (Να τονίσουμε πως για την σπάνια περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ανταποκρίνονται οι πόρτες, από μέσα υπάρχει και μικρός μηχανικός μοχλός)

Μπαίνοντας στην καμπίνα λοιπόν, υπάρχει μίνιμαλ αισθητική με πολλές hi-tech πινελιές και ποιότητα από το πάνω ράφι. Αρχικά ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 8.8 ιντσών ο οποίος εκτός από τις βασικές πληροφορίες, απεικονίζει και τα υπόλοιπα οχήματα που βρίσκονται στον δρόμο.

Στο διάκτινο τιμόνι υπάρχουν δύο τετράγωνα κουμπιά (όχι αφής ευτυχώς), τα οποία αλλάζουν λειτουργία ανάλογα με το τι έχεις επιλέξει από το μενού, ενώ υπάρχει και head up display 24.3 ιντσών με προβολή πολλών πληροφοριών στο παρμπρίζ (πραγματικά χρήσιμο πλέον για να ξέρεις σε κάθε δρόμο που κινείσαι, ποια είναι τα όρια ταχύτητας).

Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει μία εξαιρετικής ευκρίνειας και απόκρισης οθόνη αφής 14.6 ιντσών, από την οποία μπορεί να λειτουργήσεις τα πάντα, όμως χρειάζεται και αρκετή εξοικείωση λόγω των μενού και των εκατοντάδων επιλογών. Όσο για το κουμπί εκκίνησης, μην το ψάχνετε, δεν υπάρχει. Mπαίνεις, επιλέγεις το D στο μοχλό που βρίσκεται στην κολώνα του τιμονιού και ξεκινάς.

Ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό υπάρχει ψηλά πίσω ένα υποβαχιόνιο που ανοίγει, ενώ η συνέχεια του (η οποία μπορεί να σηκωθεί και 90μοίρες) φιλοξενεί ασύρματο φορτιστή για smartphone. Απο κάτω υπάρχει ένας χώρος με ποτηροθήκες οι οποίες μαζεύονται, ενώ υπάρχει και συρόμενος τρόπος να κλείνει, κρατώντας μακριά τα αδιάκριτα βλέμματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει ντουλαπάκι για τον συνοδηγό, ενώ οι μοχλοί για τα παράθυρα, λειτουργούν ανάποδα (πιέζοντας προς τα κάτω, τα παράθυρα ανεβαίνουν).

Οφείλουμε να πούμε πως τα υλικά είναι εξαιρετικής ποιότητας, η συναρμογή άριστη και δεν τρίζει το παραμικρό, με την τεράστια πανοραμική γυάλινη οροφή να λούζει με (φιλτραρισμένο) φως όλες τις θέσεις. Κερασάκι στην τούρτα, τα φωτιζόμενα στοιχεία διαμήκη του ταμπλό αλλά και στις θύρες, ενώ τα 13 ηχεία Yamaha, προσφέρουν εντυπωσιακό ήχο.

Όσον αφορά τους χώρους, τέσσερις ενήλικες θα ταξιδέψουν με άνεση (τα παράθυρα των πίσω είναι αρκετά μικρά), ενώ τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα είναι και θερμαινόμενα και αεριζόμενα. Ο χώρος αποσκευών μετριέται στα 362λτ. ενώ το μπροστινό frunk είναι μόλις 21 λίτρα και προορίζεται καθαρά για αποθήκευση των καλωδίων. Σε αυτό το σημείο να πούμε πως προς απογοήτευση μας, όταν φτάσαμε σε προορισμό εκτός Αθηνών, ανακαλύψαμε πως το αυτοκίνητο δεν συνοδεύεται με καλώδιο για φόρτιση σε οικιακή πρίζα (σούκο), οπότε αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε για να βρούμε ταχυφορτιστή, όπου και το όχημα υποστηρίζει έως και 150 kW, άρα σε 29 λεπτά είχαμε φτάσει από το 11 στο 80%.

Το Zeekr X της έκδοσης μας Long Range, διαθέτει έναν πίσω τοποθετημένο ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων και 343 Nm ροπής, ο οποίος προσφέρει εντυπωσιακό 0-100 σε 5.6δευτ. και τρομερή απόκριση σε κάθε πάτημα του γκαζιού. Η μπαταρία νικελίου μαγγανίου κοβαλτίου των 69kWh προσφέρει εντός πόλης αυτονομία 440χλμ., ενώ σε ταξίδι με ταχύτητα 118χλμ./ώρα καταφέραμε έως και 310χλμ. Με αυτά τα νούμερα το αντιμετωπίζουμε ως ένα καθαρόαιμο αστικό compact SUV.

Τις περισσότερες μέρες τις περάσαμε λοιπόν εντός Αθήνας, όπου οδηγώντας το Zeekr X απολαμβάναμε εντυπωσιακή ησυχία και πραγματική ευκολία εντός πόλης. Το αυτοκίνητο αφήνοντας το γκάζι φρενάρει αρκετά (αναγεννητική ενέργεια), οπότε αφήνοντας το γκάζι φρενάρεις και πραγματικά δεν κουράζεσαι στιγμή εντός πόλης. Ο σχετικά μεγάλος κύκλος στροφής στα 11.5μ. και το μικρό πίσω παρμπρίζ δεν είναι και οι καλύτεροι σύμμαχοι στις μανούβρες, όμως η κάμερα 360 μοιρών, κυριολεκτικά τα κάνει όλα παιχνιδάκι. Στο δρόμο, το αυτοκίνητο έχει εξαιρετική ποιότητα κύλισης, είναι σταθερό και το τιμόνι έχει ιδανικό βάρος. Σε αυτό βοηθάει και η σωστή ρύθμιση της ανάρτησης, που χειρίζεται άριστα το βάρος και τις μετατοπίσεις, ενώ τα ελαστικά Continental EcoContact6 με διαστάσεις 235/50/19 φιλτράρουν και τις κακοτεχνίες του δρόμου.

Το ευχάριστο οδηγικό προφίλ του Zeekr έρχεται να συμπληρώσει η γραμμική απόκριση του γκαζιού (μόνο στο πρόγραμμα dynamic θα νιώσεις αυτό το απότομο κλότσημα των ηλεκτρικών), αλλά και τα εξαιρετικά φρένα. Φυσικά, υπάρχουν αρκετές ηχητικές ειδοποιήσεις (ακόμα και αν κοιτάξεις την κεντρική οθόνη, η κάμερα στο τιμόνι σε βλέπει και σου προτείνει διάλλειμα), οι οποίες απενεργοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από την κεντρική οθόνη.

5 fun στοιχεία που συνοδεύουν το Zeekr X

Στην εξωτερική μεριά της κολώνας του οδηγού, υπάρχει οθόνη που εκτός από emoji, δείχνει και την κατάσταση της μπαταρίας κατά την φόρτιση

Διαθέτει εξωτερικά ηχεία τα οποία εκτός από μουσική, μπορούν να αναπαράγουν και φράσεις που θέλει ο οδηγός

Το αυτοκίνητο έχει λειτουργία Light Show, όπου επιλέγεις το τραγούδι (και εάν θέλεις να ακουστεί από τα εσωτερικά ή εξωτερικά ηχεία) και τότε τα φώτα δίνουν πραγματικό show

Το πορτπαγκάζ ανοίγει πατώντας ένα μικρό στρογγυλό κουμπί στο πίσω μέρος

Δεν διαθέτει κουμπί για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κινητήρα. Μπαίνεις βάζεις D και ξεκινάς. Σταματάς, πατάς το P και απλά φεύγεις.

Στο ταμείο



Το Zeekr X Long Range είναι με διαφορά από τα πιο καλοφτιαγμένα και ποιοτικά compact EV SUV της αγοράς. Παρεχει πολλές hi-tech πινελιές, παρέχει επιδόσεις και καλή, αστική αυτονομία. Η τιμή για την έκδοση δοκιμή, είναι στα 42.990 ευρώ, ενώ η εγγύηση φτάνει μέχρι και τα 10 χρόνια.