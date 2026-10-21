Πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι εμπειρίες πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτων της ίδιας μάρκας; Από τον εκρηκτικό ήχο ενός V8 κινητήρα μέχρι τη σχεδόν αθόρυβη ηλεκτρική κίνηση, από τις γρήγορες στροφές μιας πίστας μέχρι ένα άλμα με pick-up και από τις λασπωμένες διαδρομές μέχρι την αυτόματη υποβοήθηση στην οδήγηση και τη ρυμούλκηση.

Αυτές ήταν μερικές από τις δοκιμασίες που περιλάμβανε η ειδική εκδήλωση «Ready Set Ford», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, δίνοντάς μας την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά διαφορετικές πτυχές της σημερινής γκάμας της Ford. Το πρόγραμμα είχε απ’ όλα. Σπορ οδήγηση, εκτός δρόμου περιπέτεια, ηλεκτρικές επιδόσεις και τεχνολογίες που υπόσχονται να κάνουν την καθημερινότητα του οδηγού ευκολότερη.

Η αλήθεια είναι πως σε μία αγορά που έχει γεμίσει με πανομοιότυπα ηλεκτρικά SUV που κοιτάνε την τεχνολογία, έχοντας ξεχάσει σε μεγάλο βαθμό της οδηγική εμπειρία, η Ford έρχεται να μας κάνει να νιώσουμε και πάλι Οδηγοί. Ας γνωρίσουμε τους πρωταγωνιστές με τους οποίους περάσαμε μία ολόκληρη ημέρα στα Μέγαρα και φυσικά τις διαφορετικές “δοκιμασίες” που μας είχε ετοιμάσει η Ford.

Mustang Dark Horse: Η αδρεναλίνη στην πίστα

Η αρχή έγινε με τη Ford Mustang Dark Horse, την ισχυρή έκδοση της Mustang που φέρνει στο προσκήνιο την παραδοσιακή πλευρά της σπορ οδήγησης. Με V8 κινητήρα 5 λίτρων, απόδοση 454 ίππων και 540 Nm ροπής, το αμερικανικό muscle car μάς έδωσε την ευκαιρία να κινηθούμε στην πίστα και να γνωρίσουμε τον χαρακτήρα του σε γρήγορες στροφές και επιταχύνσεις. Το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, το αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων και το σύστημα εξάτμισης Active Exhaust, με δυνατότητα προσαρμογής του ήχου, συνέθεσαν μια εμπειρία που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Η συγκεκριμένη δοκιμασία ήταν μόνο η αρχή, καθώς η συνέχεια μάς περίμενε σε ένα εντελώς διαφορετικό τερέν.

Ranger Raptor: Λάσπη, άλματα και πραγματική περιπέτεια

Ακολούθησε η βρεγμένη, λασπωμένη διαδρομή που αποτέλεσε ιδανικό πεδίο για να δοκιμάσουμε τις εκτός δρόμου δυνατότητες του κορυφαίου pick-up της Ford, με τον V6 EcoBoost των 292 ίππων και τα ειδικά εξελιγμένα αμορτισέρ FOX να βρίσκονται στο επίκεντρο. Το πρόγραμμα, όμως, δεν περιορίστηκε στις διαδρομές με μειωμένη πρόσφυση. Περιλάμβανε και άλματα, μέσα από τα οποία αναδείχθηκε ο ρόλος της ανάρτησης στον έλεγχο του αμαξώματος και στην απορρόφηση των προσγειώσεων. Μια δοκιμασία που έδειξε ότι το Ranger Raptor έχει σχεδιαστεί για πολύ περισσότερα από την απλή κίνηση σε έναν χωματόδρομο.

Mustang Mach-E Rally: Ηλεκτρική δύναμη στο χώμα

Η ηλεκτροκίνηση είχε τη δική της θέση στην εκδήλωση, με τη Mustang Mach-E Rally να αποδεικνύει ότι ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μπορεί να προσφέρει οδηγικό ενδιαφέρον και σε ολισθηρές επιφάνειες. Με 487 ίππους και 950 Nm ροπής, ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και το πρόγραμμα οδήγησης RallySport, η ηλεκτρική Mustang πέρασε στη χωμάτινη διαδρομή, δίνοντας έμφαση στον έλεγχο και στην αξιοποίηση της ισχύος. Το ζητούμενο δεν ήταν απλώς η επιτάχυνση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το αυτοκίνητο διαχειρίζεται την πρόσφυση όταν το οδόστρωμα δυσκολεύει.

BlueCruise και Trailer Back Up Assist: Η τεχνολογία στην πράξη

Το πρόγραμμα της Ford δεν αφορούσε μόνο τις επιδόσεις, αλλά και τα… “άλματα” της τεχνολογίας. Στον αυτοκινητόδρομο, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το BlueCruise, το σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης που επιτρέπει στον οδηγό να αφήνει τα χέρια από το τιμόνι σε εγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου, διατηρώντας υποχρεωτικά το βλέμμα του στον δρόμο και την ετοιμότητα να αναλάβει τον έλεγχο.

Η τελευταία δοκιμασία μάς έβαλε στη θέση ενός οδηγού που πρέπει να κάνει όπισθεν με τρέιλερ. Με το Trailer Back Up Assist στο Ranger PHEV, ο οδηγός μπορεί να καθορίζει την επιθυμητή πορεία του ρυμουλκούμενου μέσω ενός περιστροφικού χειριστηρίου, ενώ το σύστημα αναλαμβάνει να εκτελέσει τους απαραίτητους ελιγμούς. Δεν έχουμε ξαναπαρκάρει τόσο εύκολα ρυμούλκα.

Η αρχή μιας σειράς δοκιμών

Η ημέρα στα Μέγαρα μάς έδωσε μια συνολική εικόνα των δυνατοτήτων της Ford, από τον παραδοσιακό σπορ χαρακτήρα της Mustang μέχρι τις εκτός δρόμου ικανότητες του Ranger και τις ψηφιακές τεχνολογίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε. Αυτή ήταν, όμως, μόνο η πρώτη γνωριμία. Στα βίντεο και στα επιμέρους άρθρα που θα ακολουθήσουν, θα εστιάσουμε ξεχωριστά σε κάθε δοκιμασία, εξετάζοντας πιο αναλυτικά πώς συμπεριφέρθηκαν τα αυτοκίνητα και τι ακριβώς μπορούν να κάνουν στην πράξη.

Γιατί άλλο να διαβάζεις τα τεχνικά χαρακτηριστικά και άλλο να βρίσκεσαι πίσω από το τιμόνι, όταν η πίστα, η λάσπη και η τεχνολογία αναλαμβάνουν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις.