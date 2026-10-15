Η ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα αυτοκίνητο πρέπει να αφήσει πίσω του τον σπορ χαρακτήρα του. Αυτό ακριβώς θέλει να αναδείξει η Ford με το νέο Capri Collection, μια έκδοση περιορισμένης διαθεσιμότητας που προσθέτει στο αμιγώς ηλεκτρικό Capri μια σειρά από ξεχωριστές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, με έμπνευση από τον κόσμο των αγώνων.

Μπλε αμάξωμα και μαύρες λεπτομέρειες

Το στοιχείο που ξεχωρίζει αμέσως στο Ford Capri Collection είναι το αποκλειστικό χρώμα Tribute Blue, το οποίο συνδυάζεται με μια σειρά από λεπτομέρειες που διαφοροποιούν την ειδική έκδοση από τις υπόλοιπες. Στο εξωτερικό, την εικόνα συμπληρώνουν η πίσω αεροτομή και οι μαύρες ζάντες ελαφρού κράματος 21 ιντσών. Για όσους θέλουν ακόμη πιο έντονη αντίθεση, διατίθενται προαιρετικά μαύρες ρίγες στην οροφή, οι οποίες ενισχύουν την αγωνιστική αισθητική.

Ξεχωριστή λεπτομέρεια αποτελούν και οι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό εδάφους, οι οποίοι προβάλλουν το λογότυπο Capri. Οι ειδικές λεπτομέρειες Ford Collection ολοκληρώνουν την ταυτότητα της έκδοσης, δίνοντας στο ηλεκτρικό crossover μια πιο ιδιαίτερη παρουσία στον δρόμο.

Σπορ λεπτομέρειες και περισσότερη άνεση στο εσωτερικό

Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται και στην καμπίνα. Το Capri Collection διαθέτει μαύρη επένδυση οροφής, λεπτομέρειες αλουμινίου και ατμοσφαιρικό φωτισμό LED με επιλογή ανάμεσα σε 10 χρώματα, επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόζει την ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Τα ημιδερμάτινα σπορ καθίσματα Sensico ξεχωρίζουν χάρη στην ειδική επένδυση Collection σε απόχρωση Black Onyx, ενώ οι μπλε ζώνες ασφαλείας προσθέτουν μια ακόμη χρωματική πινελιά που συνδέει το εσωτερικό με την εξωτερική εμφάνιση.

Η έκδοση δίνει έμφαση και στην άνεση. Το κάθισμα του οδηγού διαθέτει ηλεκτρικές ρυθμίσεις 12 κατευθύνσεων, οσφυϊκή υποστήριξη και λειτουργία μασάζ, ενώ το θερμαινόμενο τιμόνι ενισχύει την ευκολία χρήσης τις ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες. Για τους πίσω επιβάτες, το κεντρικό υποβραχιόνιο ενσωματώνει ποτηροθήκες και θήκη για συσκευή, ενώ οι αεραγωγοί της δεύτερης σειράς βοηθούν στη διατήρηση πιο ευχάριστων συνθηκών στο πίσω μέρος της καμπίνας.

Ένα ηλεκτρικό crossover με έμφαση στην πρακτικότητα

Πέρα από τις ειδικές πινελιές της έκδοσης Collection, το Capri διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν κατάλληλο για καθημερινή χρήση και ταξίδια.

Με μήκος 4,63 μέτρα, πλάτος 2,06 μέτρα μαζί με τους καθρέπτες και ύψος 1,62 μέτρα, έχει τις διαστάσεις ενός σύγχρονου οικογενειακού SUV, αλλά με πιο χαμηλή, δυναμική σιλουέτα τύπου coupé. Ο χώρος αποσκευών (ανοίγει ανέπαφα) φτάνει τα 572 λίτρα, προσφέροντας σημαντική χωρητικότητα για τις ανάγκες μιας οικογένειας, τις καθημερινές μετακινήσεις ή τις αποσκευές ενός ταξιδιού.

Στο ταμπλό δεσπόζει η κεντρική οθόνη αφής SYNC Move των 14,6 ιντσών, η οποία προσαρμόζεται ως προς τη θέση της, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση και τη χρήση της από τον οδηγό. Ανάλογα με την έκδοση, διατίθενται επίσης εξοπλισμός άνεσης και τεχνολογίας, όπως πανοραμική γυάλινη οροφή και ηχοσύστημα B&O με 10 ηχεία.

Ανάλογα με την έκδοση, η ισχύς κυμαίνεται από 170 έως 340 άλογα, ενώ η μέγιστη ανακοινώσιμη αυτονομία φτάνει έως τα 627 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο WLTP.

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford

Μαζί με την παρουσίαση του Capri Collection, η Ford ανακοινώνει χρηματοδοτικές επιλογές για ιδιώτες, με διαφορετικούς όρους προκαταβολής και διάρκειας αποπληρωμής.

Συγκεκριμένα:

– Επιτόκιο 0,9%, με προκαταβολή από 40% και διάρκεια έως 36 μήνες.

– Επιτόκιο 4,99%, με προκαταβολή από 10% και διάρκεια έως 84 μήνες.

– Ford Loyal+ με 0% επιτόκιο, προκαταβολή από 40% και διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, αποκλειστικά για κατόχους Ford.

Για εταιρικούς πελάτες υπάρχει επίσης η δυνατότητα Ford Lease, με μηνιαίο μίσθωμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο της Ford για τους αναλυτικούς όρους, τη διαθεσιμότητα και την τελική προσφορά που αντιστοιχεί στην επιθυμητή έκδοση.