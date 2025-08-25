Του Γιώργου Παλληκάρη

Ο λόγος φυσικά για το νέο Ford Capri, το αμιγώς ηλεκτρικό Coupé crossover με προηγμένη τεχνολογία, εμβληματική σχεδίαση και κορυφαία αυτονομία. Ένα καθαρά αμερικάνικο αυτοκίνητο που στο παρελθόν άφησε εποχή, έχει πλέον επιστρέψει πιο επιβλητικό και 100% ηλεκτρικό, για να συναρπάσει τους λάτρεις της σπορ οδήγησης.

Με ιδανικές διαστάσεις για την πόλη, αλλά με χώρους για όλες τις αποσκευές. Με κορυφαία αυτονομία 627χλμ., ταχεία φόρτιση σε 26 λεπτά αλλά και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αποτελεί ένα κορυφαίο ηλεκτρικό που μπορεί να κάνει την καθημερινότητα σας πιο εύκολη.

Και όλα αυτά, στην τιμή των 35.200 ευρώ. Ας δούμε το μοντέλο αναλυτικά.

Μοντέρνα σχεδίαση με ιδανικές αναλογίες

Σχεδιαστικά, το πρώτο στοιχείο που παρατηρεί κανείς, είναι τα φώτα ημέρας Led, τοποθετημένα ανά ζευγάρι σε κάθε φωτιστικό σώμα, τα οποία ενώνονται με μία μαύρη ενιαία φάσα, κάτω από την οποία υπάρχει γραμμένο ανάγλυφα το Capri. Παρόμοια η σχεδιαστική φιλοσοφία και στο πίσω μέρος, ενώ το ελαφρά κεκλιμένο τμήμα της οροφής, φέρνει coupe αύρα αλλά και αναμνήσεις από το original Capri.

Το crossover EV coupe έχει διαστάσεις που το κάνουν ιδανικό τόσο για τα στενά της πόλης, όσο και για εξορμήσεις στην ύπαιθρο. Πιο συγκεκριμένα έχει μήκος 4.634 χλστ., πλάτος 1.872 χλστ., ύψος 1.626 χλστ. μεταξόνιο 2.767 χλστ., ενώ η απόσταση από το έδαφος βρίσκεται στα 135 χλστ.

Εσωτερικό hi-tech και πρακτικό

Περνώντας στο εσωτερικό, η εικόνα είναι αρκετά γνώριμη από το Explorer, με την εντυπωσιακή μεγάλη κάθετη οθόνη στο κέντρο να είναι στις 14.6 ίντσες και να εξοπλίζεται με το τελευταίας γενιάς λειτουργικό SYNC Move. Αξίζει να αναφέρουμε πως το Capri συνοδεύεται από εντυπωσιακό εξοπλισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων προσφέρει: διζωνικό κλιματισμό, καθίσματα θερμαινόμενα με λειτουργία μασάζ, ambient φωτισμό, ασύρματη σύνδεση smartphone (Apple CarPlay και Android Auto) αλλά και φόρτιση, ηχοσύστημα B&O με 10 ηχεία και subwoofer και αποθηκευτικό χώρο 17 λίτρων στην κεντρική κονσόλα.

Με τεράστιους χώρους

Το Ford Capri συνοδεύει μεγάλος χώρος αποσκευών 572 λίτρων με επιπλέον καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης όπως το ‘MegaConsole’ στην κεντρική κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο 17 λίτρων αλλά και κρυφό αποθηκευτικό χώρο ‘My Private Locker’. Έτσι, στην επόμενη εξόρμηση σας, θα μπορείτε να πάρετε αυτό το κάτι παραπάνω, που πάντα αφήνατε πίσω.

Εκδόσεις με διαφορετικές μπαταρίες και ιπποδυνάμεις

Το Ford Capri διατίθεται σε εκδόσεις με μπαταρία 52 kWh η οποία προσφέρει 393χλμ. αυτονομία και μπορεί να φορτίσει από το 10 έως το 80% σε 25 λεπτά. Υπάρχει όμως και η επιλογή της μπαταρίας 77 kWh η οποία ανεβάζει την αυτονομία στα 627χλμ. ενώ η τετρακίνητη έκδοση (οι δύο προηγούμενες είναι πισωκίνητες), εξοπλίζεται με μπαταρία 79 kWh και αυτονομία 592χλμ.

Πιο αναλυτικά, στην πισωκίνητη έκδοση με την μπαταρία των 52 kWh υπάρχει ένας μονός κινητήρας τοποθετημένος στον πίσω άξονα, απόδοσης 170 ίππων και 310 Nm ροπής, που του επιτρέπει 0-100 σε 8.7 δευτ. και τελική ταχύτητα στα 160χλμ./ώρα. Στην έκδοση με την 77άρα μπαταρία, υπάρχει επίσης ένας κινητήρας τοποθετημένος στον πίσω άξονα απόδοσης 286 ίππων και 545 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 σε 6.4 δευτ. και τελική ταχύτητα στα 180χλμ./ώρα. Στην τετρακίνητη έκδοση υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας σε κάθε άξονα με συνδυαστική ιπποδύναμη στα 340 άλογα και 545 Nm ροπής. Εδώ, το 0-100 έρχεται σε 5.3 δευτ. με την τελική να παραμένει στα 180χλμ./ώρα.

Εξοπλισμός που δεν του λείπει τίποτα

Όλες οι επιλογές είναι εφοδιασμένες με κορυφαία στοιχεία άνεσης και ασφάλειας, καθώς και με τα πιο προηγμένα και αποδοτικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως προβολείς full-LED, ζάντες ελαφρού κράματος 19’’, ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, ημι-δερμάτινα Sensico σπορ καθίσματα, σύστημα Επιτήρησης Τυφλών σημείων (BLIS) και Εισόδου Χωρίς Κλειδί, κινούμενη οθόνη αφής 14,6’’ και άλλα πολλά.

Εάν δεν σας πείσανε όλα τα παραπάνω, μπορείτε να κλείσετε πατώντας εδώ ένα test drive και να διαπιστώσετε μόνοι σας όλες τις αρετές του Ford Capri.