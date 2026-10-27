Ένα σύγχρονο οικογενειακό SUV δεν αρκεί πλέον να προσφέρει μεγάλους χώρους και ικανοποιητική αυτονομία. Πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις, να κάνει τα ταξίδια πιο ξεκούραστα, να διαθέτει τεχνολογία που πραγματικά διευκολύνει τον οδηγό και, φυσικά, να έχει τον δικό του χαρακτήρα. Με το νέο Ford Explorer Collection, η Ford επιχειρεί να συνδυάσει όλα τα παραπάνω, προσθέτοντας στο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της μια πιο ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα και πλούσιο εξοπλισμό. Η Collection είναι μια περιορισμένης διάθεσης έκδοση που διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες επιλογές της γκάμας κυρίως μέσα από τις αισθητικές λεπτομέρειες, αλλά και από στοιχεία εξοπλισμού που αναβαθμίζουν την άνεση και την πρακτικότητα.

Ξεχωριστή εμφάνιση με Cactus Grey και μαύρες ζάντες 20 ιντσών

Η πρώτη διαφορά που παρατηρεί κανείς βρίσκεται στην εξωτερική εμφάνιση. Το αποκλειστικό χρώμα Cactus Grey συνδυάζεται με μαύρη οροφή, σκούρες λεπτομέρειες προστασίας και μαύρες ζάντες ελαφρού κράματος 20 ιντσών. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV με πιο δυναμική παρουσία, χωρίς να αλλοιώνεται ο πρακτικός, οικογενειακός χαρακτήρας του.

Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται στο εσωτερικό, όπου οι πορτοκαλί λεπτομέρειες δημιουργούν έντονη αντίθεση με τις μαύρες επιφάνειες. Οι ειδικές επενδύσεις των σπορ καθισμάτων, οι πορτοκαλί ζώνες ασφαλείας και οι χρωματικές πινελιές στο ταμπλό και στην κεντρική κονσόλα δίνουν στην Collection τη δική της ταυτότητα.

Μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητα

Η ειδική έκδοση δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην άνεση του οδηγού. Το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 12 κατευθύνσεων, η οσφυϊκή υποστήριξη με λειτουργία μασάζ και το θερμαινόμενο τιμόνι κάνουν πιο ευχάριστες τόσο τις σύντομες διαδρομές στην πόλη όσο και τις πολύωρες μετακινήσεις. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης πανοραμική οροφή, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, ασύρματη φόρτιση κινητών συσκευών, αεραγωγοί για τους πίσω επιβάτες και ατμοσφαιρικός φωτισμός LED με δέκα επιλογές χρωμάτων.

Η κινητή οθόνη αφής SYNC Move των 14,6 ιντσών μπορεί να προσαρμοστεί στη θέση που εξυπηρετεί καλύτερα τον οδηγό, ενώ πίσω της βρίσκεται ο αποθηκευτικός χώρος My Private Locker, ο οποίος κλείνει για την ασφαλή φύλαξη προσωπικών αντικειμένων. Επιπλέον, η κεντρική MegaConsole των 17 λίτρων προσφέρει χώρο για αντικείμενα που χρησιμοποιούνται καθημερινά, όπως τσάντες, φορητούς υπολογιστές και μπουκάλια νερού. Την εικόνα συμπληρώνει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 5,3 ιντσών, ενώ το προαιρετικό ηχοσύστημα B&O με δέκα ηχεία και subwoofer απευθύνεται σε όσους θέλουν να απολαμβάνουν ποιοτικό ήχο στις μετακινήσεις τους.

Οι χώροι παραμένουν ένα από τα δυνατά του σημεία

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Ford Explorer είναι ότι η ηλεκτρική του φύση δεν έρχεται σε βάρος της πρακτικότητας. Με μήκος 4,47 μέτρα και μεταξόνιο 2,77 μέτρα, το SUV προσφέρει άνετους χώρους για τους επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών των 532 λίτρων μπορεί να φτάσει τα 1.450 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Η πρακτικότητα ενισχύεται από τον εμπρός αποθηκευτικό χώρο (frunk), αλλά και από τις ειδικές υποδοχές για διαχωριστικό σκύλου και το αναδιπλούμενο δίχτυ συγκράτησης αποσκευών. Λεπτομέρειες που μπορεί να μη φαίνονται εντυπωσιακές σε μια λίστα εξοπλισμού, αλλά έχουν πραγματική αξία για μια οικογένεια που ταξιδεύει συχνά ή μεταφέρει εξοπλισμό.

Αυτονομία για ταξίδια και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.800 κιλών

Το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer διατίθεται με διαφορετικές επιλογές συστήματος κίνησης και μπαταρίας, με την αυτονομία της γκάμας να φτάνει έως τα 600 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Η τετρακίνητη έκδοση AWD χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, ενώ υπάρχουν και επιλογές με κίνηση στους πίσω τροχούς. Η Collection διατίθεται επίσης με πίσω κίνηση (RWD) ή τετρακίνηση (AWD), ώστε ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει τη διαμόρφωση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Στην τετρακίνητη έκδοση, ο κοτσαδόρος περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό και η μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 1.800 κιλά.

Χρηματοδότηση και εγγύηση

Η Ford συνοδεύει το Explorer Collection με διαφορετικές επιλογές χρηματοδότησης για ιδιώτες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόγραμμα με επιτόκιο 0,9%, προκαταβολή από 40% και διάρκεια έως 36 μήνες, καθώς και πρόγραμμα με επιτόκιο 4,99%, προκαταβολή από 10% και διάρκεια έως 84 μήνες.

Για τους υφιστάμενους πελάτες της μάρκας υπάρχει και το πρόγραμμα Ford Loyal+, με επιτόκιο 0%, προκαταβολή από 40% και διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Για εταιρικούς πελάτες διατίθεται, επίσης, η λύση του Ford Lease, με μηνιαίο μίσθωμα που διαμορφώνεται ανάλογα με την προσφορά.

Σημαντικό στοιχείο για τον ενδιαφερόμενο είναι και η κάλυψη εγγύησης. Για τα αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα της, προβλέπεται κάλυψη Ford Protect οκτώ ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο. Για την μπαταρία υψηλής τάσης και τα σχετικά εξαρτήματα ισχύει κάλυψη οκτώ ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, επίσης με βάση όποιο όριο συμπληρωθεί πρώτο.