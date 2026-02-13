Το Ford Explorer Electric σηματοδοτεί τη μετάβαση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της Ford στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτροκίνησης. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που σχεδιάστηκε με γνώμονα την ευρωπαϊκή αγορά και φιλοδοξεί να συνδυάσει την πρακτικότητα και τον χαρακτήρα ενός οικογενειακού SUV με την τεχνολογία και την αποδοτικότητα του μέλλοντος.

Η σχεδίασή του έχει αυθεντικό SUV χαρακτήρα, με στιβαρές αναλογίες και καθαρές γραμμές, ενώ παράλληλα υιοθετεί σύγχρονα σχεδιαστικά στοιχεία που του δίνουν δυναμική παρουσία στον δρόμο. Η συνολική αισθητική του μοντέλου αναγνωρίστηκε διεθνώς, καθώς το Explorer Electric απέσπασε το Red Dot Design Award 2024, με την κριτική επιτροπή να ξεχωρίζει τόσο την εξωτερική εμφάνιση όσο και την ποιότητα και τον τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, το Explorer Electric δίνει ξεκάθαρη έμφαση στην εργονομία και την πρακτικότητα. Κεντρικό ρόλο έχει η μεγάλη οθόνη αφής SYNC Move 14,6 ιντσών, η οποία είναι ρυθμιζόμενη και επιτρέπει στον οδηγό να την τοποθετεί στο ιδανικό σημείο. Πίσω από αυτήν βρίσκεται το My Private Locker, ένας κρυφός αποθηκευτικός χώρος με δυνατότητα κλειδώματος για προσωπικά αντικείμενα.

Την καθημερινή χρηστικότητα ενισχύει η MegaConsole χωρητικότητας 17 λίτρων, ένας από τους μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους στην κατηγορία, ικανός να φιλοξενήσει laptop, τσάντες ή ογκώδη αντικείμενα. Το ψηφιακό περιβάλλον ολοκληρώνεται από τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 5,3 ιντσών, ενώ στον τομέα του ήχου το μοντέλο εξοπλίζεται με premium ηχοσύστημα B&O 10 ηχείων με ενσωματωμένη soundbar, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ακουστικής εμπειρίας.

Σε επίπεδο τεχνολογίας κίνησης, το Ford Explorer Electric διατίθεται με διαφορετικές επιλογές μπαταρίας και απόδοσης, ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 52 kWh, ενώ οι εκδόσεις αυξημένης αυτονομίας εξοπλίζονται με μπαταρία 77 kWh. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, η ισχύς κυμαίνεται από 170 ίππους στις πισωκίνητες εκδόσεις εισαγωγής, φτάνει τους 286 ίππους στις πισωκίνητες εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία και κορυφώνεται στους 340 ίππους στην τετρακίνητη έκδοση με δύο ηλεκτροκινητήρες.

Η αυτονομία, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, μπορεί να φτάσει έως και τα 600 χιλιόμετρα με τη μεγάλη μπαταρία, τοποθετώντας το Explorer Electric ανάμεσα στα πιο ικανά ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας για ταξίδια. Στον τομέα της φόρτισης, υποστηρίζεται ταχεία φόρτιση DC, με δυνατότητα αναπλήρωσης από το 10% έως το 80% σε περίπου 25 λεπτά. Παράλληλα, υποστηρίζεται και φόρτιση AC για καθημερινή χρήση στο σπίτι.

Ιδιαίτερα ανταγωνιστική είναι και η εμπορική τοποθέτηση του μοντέλου στην ελληνική αγορά. Το Ford Explorer Electric διατίθεται με τιμή εκκίνησης από 32.900 ευρώ, συνοδεύεται από προνομιακό επιτόκιο χρηματοδότησης 0,9%, εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών και εναλλακτικά προσφέρεται μέσω προγράμματος Ford Lease με μηνιαίο μίσθωμα από 376 ευρώ. Ο συνδυασμός τιμής, εξοπλισμού και παροχών το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό απέναντι στον ανταγωνισμό.

Συνολικά, το Ford Explorer Electric δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό SUV. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο που συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, πρακτικότητα, πραγματική αυτονομία και ανταγωνιστική τιμή.