Η Ford εμπλουτίζει τη γκάμα του ηλεκτρικού Explorer στην Ευρώπη με τη νέα έκδοση Collection, μια περιορισμένης παραγωγής πρόταση που δίνει έμφαση στον συνδυασμό πρακτικότητας, τεχνολογίας και πιο ιδιαίτερης αισθητικής. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV αποκτά έναν πιο «lifestyle» προσανατολισμό, χωρίς να χάνει τον χρηστικό του χαρακτήρα, φέρνοντας στο προσκήνιο λύσεις που απευθύνονται σε όσους βλέπουν το αυτοκίνητο ως εργαλείο για δραστηριότητες, πέρα από την καθημερινή μετακίνηση.

Κεντρικό στοιχείο της νέας έκδοσης είναι το σύστημα Pro Power Onboard, το οποίο ουσιαστικά μετατρέπει το Explorer σε μια κινητή πηγή ενέργειας. Μέσω παροχής ισχύος έως 2,3 kW από τη θύρα φόρτισης, αλλά και πρίζας 220V στον χώρο αποσκευών, το μοντέλο μπορεί να τροφοδοτήσει μια ευρεία γκάμα συσκευών, από ηλεκτρικά ποδήλατα και εργαλεία μέχρι laptop και μικρές οικιακές συσκευές. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους δραστηριοποιούνται εκτός πόλης ή χρειάζονται ενέργεια σε σημεία χωρίς εύκολη πρόσβαση σε δίκτυο.

Σε επίπεδο σχεδίασης, η έκδοση Collection διαφοροποιείται με πιο έντονο χαρακτήρα. Η εξωτερική απόχρωση Cactus Grey συνδυάζεται με μαύρη οροφή και μαύρους καθρέπτες, ενώ οι ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών συμπληρώνουν την εικόνα ενός πιο δυναμικού και σύγχρονου SUV. Στο εσωτερικό, η Ford δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια, με sport καθίσματα που διαθέτουν ανθεκτικά ένθετα τύπου flyknit weave και διακριτικές πορτοκαλί πινελιές, δημιουργώντας μια πιο «τεχνολογική» και ταυτόχρονα νεανική ατμόσφαιρα.

Πέρα από την εμφάνιση, το Explorer Collection διατηρεί τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου, προσφέροντας επιλογές τόσο σε πισωκίνητες (RWD με 79άρα μπαταρία και 286 άλογα), όσο και σε τετρακίνητες (AWD με 77άρα μπαταρία και 340 άλογα) εκδόσεις. Η τελευταία ξεχωρίζει και για την ικανότητα ρυμούλκησης που φτάνει έως τα 1.800 κιλά, καλύπτοντας ανάγκες μεταφοράς όπως τρέιλερ ή μικρά σκάφη, κάτι που δεν είναι δεδομένο στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

Στον τομέα της φόρτισης, το μοντέλο υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% έως 80% σε περίπου 26 έως 28 λεπτά, υπό ιδανικές συνθήκες. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει τον χαρακτήρα του Explorer ως ενός οχήματος που μπορεί να ανταποκριθεί όχι μόνο στις αστικές μετακινήσεις, αλλά και σε πιο απαιτητικά ταξίδια καθώς η συνδυαστική του αυτονομία αγγίζει τα 600χλμ.

Η νέα έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία στην ελληνική αγορά, με τιμή εκκίνησης από 32.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης. Παράλληλα, διατίθενται προγράμματα χρηματοδότησης με επιτόκιο 0,9% ή μέσω leasing, ενώ η Ford προσφέρει 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία υψηλής τάσης.

Με την έκδοση Collection, το ηλεκτρικό Explorer αποκτά μια πιο ολοκληρωμένη ταυτότητα, συνδυάζοντας την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης με στοιχεία που ενισχύουν τη χρηστικότητα στην καθημερινότητα, αλλά και στις εξορμήσεις. Πρόκειται για μια προσέγγιση που δείχνει πως τα σύγχρονα EV δεν περιορίζονται μόνο στη μετακίνηση, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν ως πολυεργαλεία για ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.