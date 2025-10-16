Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Είστε σε αναζήτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου που να κάνει την καθημερινότητα σας πιο εύκολη; Να παίρνει σε όλα άριστα και να μπορεί να σηκώσει όλα τα οικογενειακά βάρη, προσφέροντας παράλληλα αυτονομία που να απαιτεί μόλις μία φόρτιση ανά εβδομάδα; Εάν ναι, τότε το αυτοκίνητο που χρειάζεστε είναι το Ford Explorer, το οποίο πραγματικά έχει την απάντηση σε κάθε πρόκληση ενός σύγχρονου οδηγού. Από τα 600χλμ. με μία φόρτιση, τα 340 άλογα και το 0-100 στα 5.3 δευτ. μέχρι και την κορυφαία ρυθμιζόμενη κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών, η οποία μπορεί να μετακινηθεί σε γωνία 30 μοιρών και τους τεράστιους χώρους.

Με διαστάσεις ιδανικές για εύκολη κίνηση στην πόλη, αλλά για τεράστιους εσωτερικούς χώρους

Η έξυπνη χρήση των χώρων από την Ford, παράλληλα με τα τεράστια πλεονεκτήματα που προσφέρει η ηλεκτροκίνηση (επίπεδο πάτωμα χωρίς τούνελ κτλ.) παρέχει ένα σύνολο που από τη μία μπορεί να κινηθεί άνετα στα στενά της πόλης, από την άλλη έχει χώρους για όλους και για όλα.

Έτσι, με μήκος στα 4.46μ. και κύκλο στροφής στα εντυπωσιακά 10.3μ. μπορεί από τη μία να φιλοξενήσει μέχρι και 5 επιβάτες, να στρίψει στα στενά της πόλης με άνεση, ενώ παράλληλα στο πορτπαγκάζ των 527λτ. και τη mega console 17λτ. θα μεταφέρει όλα όσα θέλετε.

Hi-tecn εσωτερικό με οθόνη που μπορεί να μετακινηθεί σε γωνία 30 μοιρών

Αμέσως μόλις μπεις στο εσωτερικό του Explorer, ηρεμείς χάρη στην εντυπωσιακή ηχομόνωση που προσφέρει, ενώ το hi-tech στοιχείο είναι εμφανές. Αρχικά υπάρχει μία εντυπωσιακή κεντρική οθόνη αφής 14.6 ιντσών υψηλής ανάλυσης, η οποία είναι το κέντρο ελέγχου για το σύστημα infotainment, ενώ παράλληλα μπορεί να μετακινηθεί κατά 30 μοίρες, αποκαλύπτοντας έναν κρυφό χώρο αποθήκευσης. Ο οδηγός φυσικά αντικρίζει έναν μεγάλο ψηφιακό πίνακα οργάνων για όλες τις βασικές πληροφορίες, ενώ η καμπίνα περιλαμβάνει σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα και μια κομψή μπάρα ήχου, ώστε όλοι οι επιβάτες να απολαμβάνουν τον ήχο που αναπαράγουν συσκευές που είναι συνδεδεμένες ασύρματα μέσω Android Auto και Apple CarPlay.

Το παρών δίνουν επίσης, προβολείς πλήρως LED, 19άρες ζάντες, κάμερα οπισθοπορείας, επιτήρηση τυφλών σημείων (BLIS), σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί και πάνω από 15 λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού που κάνουν το αυτοκίνητο … φρούριο.

Με 600χλμ. αυτονομίας, δεν έχει κανένα άγχος για φόρτιση

Το Ford Explorer εξοπλίζεται με ένα προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα που υποστηρίζει κάθε είδους φόρτιση, τόσο σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), όσο και σε συνεχές (DC). Σε ταχυφορτιστή DC υψηλής ισχύος, η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί από 10% σε 80% σε μόλις 26 λεπτά για τις εκδόσεις AWD, ενώ με μια πλήρη φόρτισή της, το νέο Ford Explorer RWD είναι σε θέση να επιτύχει αυτονομία έως και 602χλμ. Πληροφορίες για τη φόρτιση και την αυτονομία του νέου Ford Explorer διατίθενται με χρήση της προηγμένης εφαρμογής FordPass, μέσω της οποίας οι πελάτες μπορούν να προγραμματίζουν τη φόρτιση τις ώρες που επιθυμούν ώστε να εκμεταλλεύονται ευνοϊκά τιμολόγια (για παράδειγμα τις νυχτερινές ώρες) φροντίζοντας παράλληλα η φόρτιση να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των προσεχών ταξιδιών τους.

Πισωκίνητο ή τετρακίνητο, εσύ διαλέγεις

Το Ford Explorer διατίθεται με μία επιλογή συστημάτων μετάδοσης κίνησης με έναν κινητήρα εγκατεστημένο στους πίσω τροχούς (RWD με μπαταρία 77kWh) ή εναλλακτικά με δύο κινητήρες και κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD – με μπαταρία 79kWh). Η πισωκίνητη έκδοση RWD του νέου Ford Explorer αποδίδει μέγιστη ισχύ 286PS και άμεσα διαθέσιμη ροπή 545 Nm, ενώ στην τετρακίνητη AWD οι αντίστοιχες τιμές απόδοσης είναι 340PS και 679 Nm. Κορυφαίες είναι και οι επιδόσεις, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 180 χλμ./ώρα και την επιτάχυνση 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 6,4 δλ. για το Explorer RWD και 5,3 δλ. για το Explorer AWD. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή με την μπαταρία των 52 kWh και τα 170 άλογα, στην οποία η ροπή διαμορφώνεται στα 310 Nm, η τελική ταχύτητα στα 160χλμ./ώρα, το 0-100 σε 8.7 δευτ. ενώ η συνδυαστική αυτονομία μετριέται στα 378χλμ.

5 λόγοι που το μετατρέπουν σε απόλυτο σύμμαχο της καθημερινότητας:

Παρά τους μεγάλους χώρους και τη δυνατότητα για μεταφορά έως 5 ενηλίκων και όλων των αποσκευών τους, έχει εντυπωσιακό κύκλο στροφής στα 10.3μ. κάνοντας τις μανούβρες εντός πόλης, παιχνιδάκι

Μπορεί να προσφέρει έως και 600χλμ. αυτονομίας με μία φόρτιση, ενώ σε φορτιστές υψηλής ταχύτητας DC (>200kW), αποκτά έως και 192 χλμ. αυτονομίας σε 10 λεπτά

Διαθέτει mega Consle 17λτ. η οποία κλείνει και κρατάει αποθηκευμένα και μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, τα πολυτελή αντικείμενά σας

Έχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε συστήματα άνεσης και ασφάλειας, ενώ χάρη στο EV Trip Planner, μπορεί να εντοπίζει τα σημεία που βρίσκονται οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται θερμαινόμενο τιμόνι και εμπρός καθίσματα, κάθισμα οδηγού με λειτουργία μασάζ και ασύρματη φόρτιση κινητού

Σε όλα τα παραπάνω, προσθέστε και 8 χρόνια εγγύηση αλλά και 3,99% επιτόκιο.