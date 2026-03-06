Οι εποχές που κάθε οικογένεια είχε δύο ή τρία αυτοκίνητα, πέρασαν. Πλέον ένα αυτοκίνητο οφείλει να καλύπτει όλες τις καθημερινές και οικογενειακές ανάγκες. Να είναι χρήσιμο στην πόλη και παράλληλα να ταξιδεύει με ασφάλεια, άνεση και όλες τις αποσκευές. Το Explorer της Ford, είναι ένα EV SUV που εκτός από όλα τα παραπάνω, προσφέρει αυτονομία 600χλμ., προσφέρει εκρηκτικές επιδόσεις αλλά και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Ουσιαστικά αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση που φέρνει στο προσκήνιο την πλήρη δυναμική των ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία οδήγησης, συνδεσιμότητας και άνεσης.

5άστερο

Η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη Ford, και το Explorer EV το αποδεικνύει με την υψηλότερη διάκριση: 5 αστέρια από το EuroNCAP, διασφαλίζοντας κορυφαία προστασία για όλους τους επιβάτες. Η στιβαρή κατασκευή του αμαξώματος, σε συνδυασμό με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως αυτόματο φρενάρισμα σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας και αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας (πολύ χρήσιμο πλέον και με τα νέα όρια ταχύτητας), προσφέρει στον οδηγό την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

Βραβευμένη σχεδίαση

Η σχεδίαση του Explorer EV έχει ήδη αναγνωριστεί διεθνώς, κερδίζοντας το Red Dot Award για τον στιβαρό και μοντέρνο χαρακτήρα του. Οι δυναμικές γραμμές και οι ισορροπημένες αναλογίες του αμαξώματος προσδίδουν εντυπωσιακή παρουσία στο δρόμο, ενώ το εσωτερικό συνδυάζει υψηλή ποιότητα κατασκευής με λειτουργικότητα και άνεση. Κάθε στοιχείο του εσωτερικού έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια πλήρως ψηφιακή και πολυτελή εμπειρία στον οδηγό και τους επιβάτες.

Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Πιο συγκεκριμένα, η οθόνη SYNC Move 14,6 ιντσών προσαρμόζεται στην ιδανική γωνία θέασης και παρέχει πλοήγηση – EV Trip Planner , ενώ πίσω της κρύβεται ο έξυπνος και ασφαλής χώρος My Private Locker για προσωπικά αντικείμενα. Παράλληλα ο ευρύχωρος MegaConsole 17 λίτρων χώρος στην κονσόλα, φιλοξενεί laptop, τσάντες ή μπουκάλια 1,5 λίτρου, εξασφαλίζοντας πρακτικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση. Το premium ηχοσύστημα B&O με 10 ηχεία και subwoofer, ενσωματωμένο στο ταμπλό, προσφέρει κρυστάλλινο ήχο, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 5,3 ιντσών παρέχει σαφή και άμεση πληροφόρηση στον οδηγό.

Οι διαστάσεις του αμαξώματος, μήκους 4,468 μ., πλάτους 1,871 μ., ύψους 1,630 μ. και μεταξονίου 2,767 μ., εξασφαλίζουν άνεση για όλους τους επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών των 532‑1.450 λίτρων επεκτείνεται εύκολα με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων.

Με έως 600χλμ. αυτονομίας και 0-100 σε 5.3 δευτ.

Σε επίπεδο τεχνολογίας κίνησης, το Ford Explorer Electric διατίθεται με διαφορετικές επιλογές μπαταρίας και απόδοσης, ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 52 kWh, ενώ οι εκδόσεις αυξημένης αυτονομίας εξοπλίζονται με μπαταρία 77 kWh. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, η ισχύς κυμαίνεται από 170 ίππους στις πισωκίνητες εκδόσεις εισαγωγής, φτάνει τους 286 ίππους στις πισωκίνητες εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία και κορυφώνεται στους 340 ίππους στην τετρακίνητη έκδοση με δύο ηλεκτροκινητήρες.

Η αυτονομία, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, μπορεί να φτάσει έως και τα 600 χιλιόμετρα με τη μεγάλη μπαταρία, τοποθετώντας το Explorer Electric ανάμεσα στα πιο ικανά ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας για ταξίδια. Στον τομέα της φόρτισης, υποστηρίζεται ταχεία φόρτιση DC, με δυνατότητα αναπλήρωσης από το 10% έως το 80% σε περίπου 25 λεπτά. Παράλληλα, υποστηρίζεται και φόρτιση AC για καθημερινή χρήση στο σπίτι.

Από 379 το μήνα

Η τιμή εκκίνησης του Ford Explorer EV ξεκινά από 32.900 €, με προνομιακό επιτόκιο 0,9 % ή μηνιαίο μίσθωμα Ford Lease 379 €, ενώ προσφέρεται 8 χρόνια εγγύηση, κάνοντας την πρόσβαση στο μέλλον της ηλεκτροκίνησης εύκολη και οικονομικά συμφέρουσα.

Το Ford Explorer EV συνδυάζει τεχνολογία, επιδόσεις και πολυτέλεια με τρόπο που λίγα SUV μπορούν να ανταγωνιστούν.

Ανακαλύψτε και οι ίδιοι όλα τα παραπάνω, οδηγώντας το Ford Explorer.