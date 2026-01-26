Το Ford Explorer, το συναντάτε συνεχώς όλο και περισσότερο στους ελληνικούς δρόμους και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου με γνώμονα τις ανάγκες του ευρωπαϊκού οδηγού, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και την τεχνολογική αρτιότητα. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στις μετακινήσεις, προσφέροντας αυτονομία που ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, ικανή να καλύψει με άνεση τόσο τις καθημερινές διαδρομές, όσο και μεγάλα ταξίδια.

Η τεχνική φιλοσοφία του Explorer δεν περιορίζεται απλώς στην υψηλή αυτονομία, αλλά εκτείνεται στη δομή των εκδόσεων και στις επιλογές κινητήρων και μπαταριών που προσφέρει. Το μοντέλο διατίθεται σε τρεις βασικές επιλογές: η πρώτη έκδοση με μπαταρία 77 kWh και πίσω κίνηση (RWD) αποδίδει 286 ίππους και 545 Nm ροπής, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση από στάση στα 100χλμ./ώρα σε περίπου 6,4 δευτερόλεπτα. Στην πιο ισχυρή τετρακίνητη έκδοση (AWD), με μπαταρία 79 kWh και δύο ηλεκτροκινητήρες, η συνολική απόδοση φτάνει περίπου 340 άλογα και 679 Nm, με την ίδια τελική ταχύτητα 180χλμ./ώρα αλλά ταχύτερη επιτάχυνση στα 5,3 δευτερόλεπτα. Παράλληλα υπάρχει και η εισαγωγική έκδοση με μικρότερη μπαταρία 52 kWh και 170 ίππους, που προσφέρει αυτονομία σχεδόν 400 χλμ.

Στο πρακτικό σκέλος, το ηλεκτρικό Explorer τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των μεσαίων SUV, με μήκος 4,47 μέτρα, πλάτος 1,87 μ. και μεταξόνιο σχεδόν 2,77 μ., διαστάσεις που εξασφαλίζουν άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 470 λίτρα, ικανό να καλύψει οικογενειακές ανάγκες και ταξίδια, ενώ με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, ο χώρος φόρτωσης αυξάνεται σημαντικά στα 1.400λτ. ενισχύοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Σε επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας, η Ford ανακοινώνει μέση τιμή γύρω στις 15,5–16,5 kWh/100 χλμ. για τις πισωκίνητες εκδόσεις και ελαφρώς υψηλότερη για τις τετρακίνητες, κάτι που εξηγεί πώς επιτυγχάνεται στην πράξη η αυτονομία των άνω των 600 χιλιομέτρων στον κύκλο WLTP. Σε πραγματικές συνθήκες, και με μεικτή χρήση πόλης–αυτοκινητοδρόμου, το Explorer μπορεί να καλύψει άνετα έως και 10 μέρες μετακινήσεων με μία μόνο φόρτιση, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της Ford να προσφέρει ένα ηλεκτρικό SUV που δεν περιορίζεται στις αστικές διαδρομές αλλά καλύπτει και απαιτητικά ταξίδια χωρίς άγχος αυτονομίας.

Στον τομέα της φόρτισης, το Explorer υποστηρίζει τόσο συνεχές ρεύμα (DC), όσο και εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Με ταχυφορτιστή DC υψηλής ισχύος, η μπαταρία του μπορεί να αναπληρωθεί από 10% έως 80% σε περίπου 26 λεπτά, προσφέροντας πρακτική λύση ακόμη και σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Μάλιστα η υποστήριξη Plug & Charge και η πρόσβαση μέσω της εφαρμογής FordPass σε ένα δίκτυο χιλιάδων σημείων φόρτισης στην Ευρώπη διευκολύνουν την καθημερινή χρήση και την προγραμματισμένη αναπλήρωση ενέργειας.

Το εσωτερικό του Explorer αναδεικνύει επίσης την τεχνολογική φιλοσοφία της Ford, με την ρυθμιζόμενη οθόνη αφής 14,6 ιντσών που ενσωματώνει το σύστημα SYNC Move, προσφέροντας πλήρη έλεγχο λειτουργιών, πλοήγησης και συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης σύνδεσης Android Auto και Apple CarPlay.

Στον τομέα της ασφάλειας, το Explorer εξοπλίζεται με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως το Change Lane Assist και περισσότερες από 15 τεχνολογίες υποστήριξης, ενισχύοντας την άνεση και την προστασία στις μετακινήσεις ειδικά σε αυτοκινητόδρομους και συνθήκες κυκλοφορίας υψηλής πυκνότητας.

Η τιμή εκκίνησης ξεκινά από περίπου 32.900 €, και συνοδεύεται από χρηματοδοτικά προγράμματα με επιτόκιο 0,9% και εργοστασιακή 8ετή εγγύηση για την μπαταρία, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο την ελκυστικότητα της πρότασης.