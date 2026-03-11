Το Ford Kuga 2.5 FHEV έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η υβριδική τεχνολογία δεν αποτελεί πλέον λύση «συμβιβασμού», αλλά μια ώριμη, αποδοτική και πλήρως λειτουργική επιλογή για τον σύγχρονο οδηγό. Με αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο, μεγάλους χώρους, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πολύ χαμηλό συνολικό κόστος χρήσης, το Kuga τοποθετείται ως μία από τις πιο ορθολογικές προτάσεις στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

Στην καρδιά του βρίσκεται το υβριδικό σύστημα 2.5 λίτρων, που λειτουργεί στον κύκλο Atkinson και συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Το σύνολο αποδίδει από 183 ίππους, προσφέροντας άνετες επιδόσεις τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο, με ιδιαίτερα ομαλή λειτουργία και άμεση απόκριση στο γκάζι. Η ηλεκτρική υποβοήθηση επιτρέπει στο Kuga να κινείται σε χαμηλές ταχύτητες αμιγώς ηλεκτρικά, μειώνοντας αισθητά την κατανάλωση και τον θόρυβο, ειδικά σε αστικές συνθήκες.

Μάλιστα ο υβριδικός κινητήρας 2.5 λίτρων του Kuga διατίθεται τόσο σε δικίνητες (FWD) όσο και σε τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις, καλύπτοντας διαφορετικά οδηγικά προφίλ και ανάγκες. Η προσθιοκίνητη εκδοχή δίνει έμφαση στη μέγιστη οικονομία καυσίμου και στο χαμηλότερο κόστος χρήσης, αποτελώντας την πιο ορθολογική επιλογή για αστική και περιαστική μετακίνηση. Από την άλλη, η τετρακίνητη έκδοση προσφέρει αυξημένη πρόσφυση και ασφάλεια σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε διαδρομές χαμηλής πρόσφυσης, ενισχύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του Kuga ως SUV με πραγματικές δυνατότητες εκτός ασφάλτου.

Στο εσωτερικό, το Ford Kuga 2.5 FHEV υιοθετεί ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, με κεντρική οθόνη αφής 13.2 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων SYNC, που υποστηρίζει πλοήγηση, ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone και πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του οχήματος. Παράλληλα, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12.3 ιντσών πίσω από το τιμόνι προβάλλει με καθαρό και ευανάγνωστο τρόπο πληροφορίες για την υβριδική λειτουργία, την κατανάλωση, την ανάκτηση ενέργειας και τα συστήματα υποβοήθησης, ενισχύοντας τον τεχνολογικό και ποιοτικό χαρακτήρα της καμπίνας.

Το μεγάλο πλεονέκτημα, ωστόσο, βρίσκεται στην αποδοτικότητα. Με μέση κατανάλωση που περιορίζεται στα 5,3λτ./100χλμ. το Kuga FHEV καταφέρνει να συνδυάζει τις διαστάσεις και τους χώρους ενός κανονικού οικογενειακού SUV με κόστος καυσίμου που προσεγγίζει αυτό μικρότερης κατηγορίας. Παράλληλα, οι εκπομπές CO₂ διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, εξασφαλίζοντας μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τον Έλληνα αγοραστή.

Οι χώροι για επιβάτες είναι γενναιόδωροι, με άνετο πίσω κάθισμα για 3 ενήλικες και μεγάλο χώρο αποσκευών, ικανό να καλύψει χωρίς δυσκολία τις ανάγκες μετακίνησης και ταξιδιών. Φυσικά η ποιότητα κατασκευής κινείται σε υψηλό επίπεδο, με προσεγμένα υλικά και σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει και πλήρη συνδεσιμότητα με smartphones.

Στον τομέα της ασφάλειας, το Kuga εξοπλίζεται με πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως ενεργό cruise control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, καθώς και εξελιγμένα συστήματα ελέγχου ευστάθειας. Όλα λειτουργούν διακριτικά, ενισχύοντας την άνεση και την αίσθηση σιγουριάς σε κάθε διαδρομή.

Ελκυστική τιμή και χρηματοδοτικά προγράμματα

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι το κόστος απόκτησης για τα δεδομένα της κατηγορίας. Το Ford Kuga FHEV ξεκινά στην ελληνική αγορά από 31.494 ευρώ, ενώ υπάρχει προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο 0,9%.

Παράλληλα, διατίθεται και πρόγραμμα μίσθωσης Ford Lease με μηνιαίο κόστος από 267 ευρώ, καθιστώντας την απόκτηση του υβριδικού SUV ακόμη πιο προσιτή. Το αυτοκίνητο συνοδεύεται επίσης από την επέκταση εγγύησης Ford Protect, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά στους ιδιοκτήτες.

Ένα μεγάλο SUV που δεν φοβάται την καθημερινότητα.