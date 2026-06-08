Η αγορά των οικογενειακών SUV έχει γεμίσει από επιλογές που υπόσχονται οικονομία, άνεση και τεχνολογία. Λίγα όμως καταφέρνουν να συνδυάσουν όλα τα παραπάνω με πραγματικές δυνατότητες για ταξίδια, εκδρομές και περιπέτεια μακριά από την άσφαλτο. Το Ford Kuga FHEV ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αποτελώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς.

Το υβριδικό SUV της Ford έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει κατανάλωση που θυμίζει μικρότερο αυτοκίνητο, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να αλλάξει τις συνήθειές του ή να αναζητά σημεία φόρτισης. Την ίδια στιγμή, διατηρεί τους μεγάλους χώρους, την πρακτικότητα και την άνεση που αναζητά μια οικογένεια στις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και στα μεγάλα ταξίδια.

Στην καρδιά του βρίσκεται το υβριδικό σύστημα 2.5 λίτρων, που λειτουργεί στον κύκλο Atkinson και συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Το σύνολο αποδίδει 183 ίππους, προσφέροντας άνετες επιδόσεις τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο, με ιδιαίτερα ομαλή λειτουργία και άμεση απόκριση στο γκάζι. Η ηλεκτρική υποβοήθηση επιτρέπει στο Kuga να κινείται σε χαμηλές ταχύτητες αμιγώς ηλεκτρικά, μειώνοντας αισθητά την κατανάλωση και τον θόρυβο, ειδικά σε αστικές συνθήκες.

Εκεί που το Kuga FHEV ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο είναι στην τετρακίνητη έκδοση Intelligent AWD. Το προηγμένο σύστημα τετρακίνησης παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες πρόσφυσης και κατανέμει τη ροπή μεταξύ των δύο αξόνων μέσα σε ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, ο πίσω άξονας αποσυνδέεται πλήρως, συμβάλλοντας στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Για όσους αναζητούν ακόμη περισσότερες δυνατότητες, η έκδοση Active X AWD προσθέτει έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος βελτιώνει τις εκτός δρόμου δυνατότητες, ενώ τα προστατευτικά στοιχεία στο αμάξωμα, οι ειδικές ζάντες και οι ασημί ποδιές ενισχύουν την πιο «adventure» εικόνα του μοντέλου.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το ειδικό πρόγραμμα Trail, το οποίο έχει σχεδιαστεί για κίνηση σε επιφάνειες με περιορισμένη πρόσφυση όπως χαλίκι, άμμος ή λάσπη. Μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο γκάζι και στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πρόσφυσης, το Kuga προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά όταν η διαδρομή συνεχίζεται πέρα από τα όρια της ασφάλτου.

Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία. Οι ανθεκτικές επενδύσεις και τα υλικά που καθαρίζονται εύκολα αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα μετά από μια εξόρμηση στη φύση ή μια οικογενειακή απόδραση, ενώ οι ποιοτικές λεπτομέρειες διατηρούν τον premium χαρακτήρα που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο SUV.

Ένα ακόμη δυνατό χαρτί του μοντέλου είναι η κορυφαία ικανότητα ρυμούλκησης, η οποία φτάνει έως και τα 2.100 κιλά για τρέιλερ με φρένα. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες επιδόσεις της κατηγορίας, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να μεταφέρει από σκάφος και τροχόσπιτο μέχρι επαγγελματικό εξοπλισμό χωρίς συμβιβασμούς.

Παράλληλα, η Ford έχει ενσωματώσει τεχνολογίες που κάνουν τη ρυμούλκηση ασφαλέστερη και πιο εύκολη. Το Smart Trailer Navigation υπολογίζει διαδρομές λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του τρέιλερ, αποφεύγοντας στενούς δρόμους, δύσκολες στροφές ή περιορισμούς ύψους. Την ίδια στιγμή, το σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου επεκτείνει αυτόματα την κάλυψή του ώστε να παρακολουθεί και το ρυμουλκούμενο όχημα.

Με δεδομένες τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, το Ford Kuga FHEV συνδυάζει οικονομία, άνεση, τεχνολογία, μεγάλους χώρους και πραγματικές δυνατότητες για ταξίδια και περιπέτεια, αποτελώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.