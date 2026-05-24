Η αγορά των SUV έχει γεμίσει επιλογές, όμως υπάρχουν κάποια μοντέλα που καταφέρνουν να ξεχωρίσουν γιατί προσφέρουν κάτι περισσότερο από απλούς χώρους και ψηλή θέση οδήγησης. Το νέο Ford Kuga ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία, συνδυάζοντας υβριδική τεχνολογία, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και έναν χαρακτήρα που το κάνει ικανό τόσο για καθημερινή χρήση, όσο και για μεγάλα ταξίδια.

Το σημαντικότερο νέο στοιχείο είναι χωρίς αμφιβολία η τεχνολογία BlueCruise, με τη Ford να φέρνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη δυνατότητα hands-free οδήγησης σε συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων. Στις λεγόμενες «Blue Zones», το σύστημα μπορεί να αναλάβει το τιμόνι, την επιτάχυνση και το φρενάρισμα, επιτρέποντας στον οδηγό να ταξιδεύει χωρίς να κρατά συνεχώς το τιμόνι. Φυσικά, δεν μιλάμε για αυτόνομη οδήγηση χωρίς επίβλεψη. Μια ειδική κάμερα στο εσωτερικό παρακολουθεί συνεχώς την προσοχή του οδηγού, διασφαλίζοντας ότι παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο. Στην πράξη πάντως, η εμπειρία στις μεγάλες αποστάσεις γίνεται αισθητά πιο ξεκούραστη και άνετη.

Κάτω από το καπό, το Kuga συνεχίζει να επενδύει στην υβριδική τεχνολογία. Η έκδοση Full Hybrid (FHEV) αποτελεί ίσως την πιο ολοκληρωμένη επιλογή της γκάμας, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση που ξεκινά από 5,3 λτ./100 χλμ., στάνταρ αυτόματο κιβώτιο και δυνατότητα τετρακίνησης AWD για καλύτερη πρόσφυση σε κάθε τύπο διαδρομής. Για όσους κινούνται περισσότερο μέσα στην πόλη και θέλουν μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία, υπάρχει και η Plug-in Hybrid έκδοση (PHEV).

Η Ford έχει δώσει έμφαση και στην εικόνα του μοντέλου. Το νέο Black Package για τις εκδόσεις ST-Line X προσθέτει μαύρες λεπτομέρειες και πιο επιθετική αισθητική, ενισχύοντας τον δυναμικό χαρακτήρα του SUV. Στο εσωτερικό, ξεχωρίζει το αναβαθμισμένο ηχοσύστημα B&O ισχύος 650 Watt, αλλά και το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον συνδεσιμότητας που υποστηρίζει όλες τις καθημερινές ανάγκες του οδηγού.

Παράλληλα, το Kuga παραμένει ένα από τα πιο πρακτικά SUV της κατηγορίας του, με μεγάλους χώρους για οικογένεια και αποσκευές, αλλά και ιδιαίτερα υψηλή δυνατότητα ρυμούλκησης για όσους μεταφέρουν trailer, σκάφος ή εξοπλισμό αναψυχής.

Η τιμή εκκίνησης του νέου Ford Kuga ξεκινά από 31.494 ευρώ, ενώ η Ford συνοδεύει το μοντέλο με χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιτοκίου 0,9%, πενταετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect και πρόγραμμα Ford Lease με μίσθωμα από 290 ευρώ τον μήνα. Επιπλέον, οι υβριδικές εκδόσεις εξασφαλίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ιδιαίτερα χαμηλό φόρο πολυτελούς διαβίωσης.