Η διαχείριση ενός σύγχρονου εταιρικού στόλου δεν είναι πλέον απλή υπόθεση, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να συνδυάσουν χαμηλό κόστος, ευελιξία και μετάβαση σε πιο «πράσινες» λύσεις μετακίνησης. Σε αυτό το περιβάλλον, το Ford Lease έρχεται να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση απόκτησης οχημάτων που εστιάζει στην πρακτικότητα και τον έλεγχο του κόστους.

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι ξεκάθαρη: η επιχείρηση αποκτά πρόσβαση σε καινούργια οχήματα χωρίς το βάρος της αγοράς και της ιδιοκτησίας, μέσω ενός σταθερού μηνιαίου μισθώματος. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται ο προγραμματισμός των εξόδων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η χρήση σύγχρονων μοντέλων με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Τα προγράμματα Ford Lease έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν ελκυστικές τιμές σε σχέση με την αγορά, ενώ παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνονται υπηρεσίες, όπως συντήρηση, οδική βοήθεια και ασφάλιση, μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό βάρος για την επιχείρηση, και προσφέροντας μεγαλύτερη «ξεγνοιασιά» στην καθημερινή χρήση.

Την ίδια στιγμή, το Ford Lease ενσωματώνει τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, μία τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος στις εταιρικές πωλήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο δίμηνο του έτους, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στις εταιρείες σημείωσε αύξηση 14,5%, με τη Ford να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης.

Η γκάμα των διαθέσιμων μοντέλων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από compact SUV μέχρι επαγγελματικά οχήματα και pick-up. Ενδεικτικά, το Puma Gen-E προσφέρεται με μίσθωμα από 334 ευρώ τον μήνα, ενώ το Explorer και το Capri κινούνται σε επίπεδα από 379 έως 430 ευρώ. Στην ηλεκτρική Mustang Mach-E, το μίσθωμα ξεκινά από 428 ευρώ, ενώ για πιο απαιτητικές χρήσεις υπάρχουν επιλογές όπως το E-Transit Custom και το Ranger Plug-in Hybrid, που καλύπτουν επαγγελματικές ανάγκες με αυξημένες δυνατότητες.

Στην πράξη, το Ford Lease λειτουργεί ως ένα εργαλείο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανανεώσουν τον στόλο τους με σύγχρονα και αποδοτικά οχήματα, χωρίς να δεσμεύουν σημαντικά κεφάλαια. Ταυτόχρονα, η ευελιξία του προγράμματος και η ενσωμάτωση υπηρεσιών δημιουργούν ένα πιο προβλέψιμο και ελεγχόμενο περιβάλλον κόστους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα και τις επιλογές μοντέλων, πατήστε ΕΔΩ.