Το Ford Puma δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα compact SUV της ευρωπαϊκής αγοράς, συνδυάζοντας πρακτικότητα, ευχάριστη οδική συμπεριφορά και τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε κυρίως σε ακριβότερες κατηγορίες.

Τώρα, η Ford ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη παρουσιάζοντας τη νέα Limited “BlueCruise” έκδοση του Puma, φέρνοντας στο SUV μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης που υπάρχουν σήμερα στην αγορά.

Hands-free οδήγηση στο Puma

Το σημαντικότερο νέο στοιχείο αφορά φυσικά το σύστημα BlueCruise, το οποίο επιτρέπει στο Puma να προσφέρει hands-free οδήγηση σε συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων όπου υποστηρίζεται η τεχνολογία.

Όταν το Ford BlueCruise ενεργοποιηθεί, ελέγχει το τιμόνι, την επιτάχυνση και το φρενάρισμα του οχήματος με την επίβλεψη του οδηγού και την ετοιμότητά του να παρέμβει. Είναι διαθέσιμο σε προεπιλεγμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, που ονομάζονται Hands-free Blue Zones, οι οποίες αποτελούν πάνω από το 95% του ελληνικού οδικού δικτύου. Το συγκεκριμένο λειτουργικό έχει δοκιμαστεί σχολαστικά για πάνω από 160.00χλμ. ενώ υπάρχει εσωτερική κάμερα που παρακολουθεί συνεχώς το βλέμμα του οδηγού για να γνωρίζει εάν είναι έτοιμος να επέμβει εφόσον χρειαστεί. Εάν χρειαστεί ο οδηγός να επέμβει, τότε υπάρχει αρχικά οπτική προειδοποίηση, η οποία μετατρέπεται σε φωνητική, και εάν ο οδηγός δεν ανταποκριθεί, το όχημα φρενάρει ομαλά και οδηγείται αυτόματα στην άκρη του δρόμου με ασφάλεια. Μάλιστα πραγματοποιεί αυτόματα ασύρματες ενημερώσεις ώστε να ανανεώνονται και οι Blue Zones.

Η Ford τονίζει πως στόχος του BlueCruise δεν είναι να αντικαταστήσει τον οδηγό, αλλά να μειώσει σημαντικά την κόπωση στις μεγάλες διαδρομές και στην καθημερινή μετακίνηση, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλότερα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας.

Ψηφιακή εμπειρία και premium αίσθηση

Η Ford έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη συνολική εμπειρία μέσα στην καμπίνα. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται η νέα οθόνη αφής SYNC 12 ιντσών, μέσω της οποίας ο οδηγός έχει πρόσβαση σε λειτουργίες πλοήγησης, multimedia και συνδεσιμότητας, ενώ δίπλα της τοποθετείται πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,8 ιντσών με υψηλή ευκρίνεια και δυνατότητα εξατομίκευσης.

Παράλληλα, το Connected Navigation παρέχει real-time ενημέρωση για κυκλοφορία, διαδρομές και συνθήκες στον δρόμο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Σημαντική αναβάθμιση υπάρχει και στον τομέα της άνεσης και της ψυχαγωγίας. Το premium ηχοσύστημα B&O αποδίδει 650 Watt, προσφέροντας ιδιαίτερα ποιοτικό ήχο, ενώ η ασύρματη φόρτιση smartphone συμβάλλει σε ένα πιο πρακτικό και τακτοποιημένο εσωτερικό χωρίς καλώδια. Παράλληλα προστίθενται και νέες σχεδιαστικές λεπτομέρειες, δίνοντας στη Limited έκδοση έναν πιο ξεχωριστό χαρακτήρα.

Το MegaBox παραμένει μεγάλο πλεονέκτημα

Ένα από τα στοιχεία που συνεχίζουν να ξεχωρίζουν το Puma από τον ανταγωνισμό είναι φυσικά το MegaBox. Ο έξυπνος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το πορτμπαγκάζ επιτρέπει τη μεταφορά αντικειμένων μεγαλύτερου ύψους που δύσκολα χωρούν σε άλλα SUV της κατηγορίας, ενισχύοντας σημαντικά την πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Φυσικά επειδή δεν αρέσουν σε όλους τα ίδια, υπάρχει και τ νέο προαιρετικό Black Package που προσθέτει μαύρες λεπτομέρειες στο αμάξωμα και μία πιο premium αισθητική παρουσία.

Από 187 ευρώ το μήνα

Η Ford συνοδεύει το ανανεωμένο Puma και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα απόκτησης. Η γκάμα διαθέτει νέες μειωμένες τιμές, ενώ προσφέρεται προνομιακό επιτόκιο 0,9%, πενταετής εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect αλλά και πρόγραμμα Ford Lease με μηνιαίο μίσθωμα από 187 ευρώ.