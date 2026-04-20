Η Ford ανεβάζει ξανά τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV με το νέο Puma BlueCruise, το πρώτο B-SUV που σου δίνει τη δυνατότητα να αφήσεις τα χέρια από το τιμόνι. Το μοντέλο που έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα πιο επιτυχημένα και fun to drive crossover της ευρωπαϊκής αγοράς, εξελίσσεται περαιτέρω, ενσωματώνοντας ένα σύστημα που μέχρι σήμερα συναντούσαμε κυρίως σε μεγαλύτερες και πιο ακριβές κατηγορίες οχημάτων.

Όταν το Ford BlueCruise ενεργοποιηθεί, ελέγχει το τιμόνι, την επιτάχυνση και το φρενάρισμα του οχήματος με την επίβλεψη του οδηγού και την ετοιμότητά του να παρέμβει. Είναι διαθέσιμο σε προεπιλεγμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, που ονομάζονται Hands-free Blue Zones, οι οποίες αποτελούν πάνω από το 95% του ελληνικού οδικού δικτύου. Το συγκεκριμένο λειτουργικό έχει δοκιμαστεί σχολαστικά για πάνω από 160.00χλμ. ενώ υπάρχει εσωτερική κάμερα που παρακολουθεί συνεχώς το βλέμμα του οδηγού για να γνωρίζει εάν είναι έτοιμος να επέμβει εφόσον χρειαστεί. Εάν χρειαστεί ο οδηγός να επέμβει, τότε υπάρχει αρχικά οπτική προειδοποίηση, η οποία μετατρέπεται σε φωνητική, και εάν ο οδηγός δεν ανταποκριθεί, το όχημα φρενάρει ομαλά και οδηγείται αυτόματα στην άκρη του δρόμου με ασφάλεια. Μάλιστα πραγματοποιεί αυτόματα ασύρματες ενημερώσεις ώστε να ανανεώνονται και οι Blue Zones.

Σχεδιαστικά, η νέα έκδοση BlueCruise ξεχωρίζει με τη χρωματική απόχρωση Vapor Blue, η οποία συνδυάζεται με μαύρη οροφή και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, προσδίδοντας πιο δυναμικό και premium χαρακτήρα. Στο εσωτερικό, οι λεπτομέρειες σε Nordic Blue και τα ειδικά ανάγλυφα στοιχεία στα καθίσματα ενισχύουν την αίσθηση σύγχρονης και “cool” αισθητικής, διαφοροποιώντας την έκδοση από τις υπόλοιπες της γκάμας.

Κάτω από το καπό παραμένει ο γνώριμος 1.000άρης EcoBoost Hybrid (mHEV) κινητήρας, που συνδυάζει αποδοτικότητα και ζωντανή απόκριση (125 ίπποι και 0-100 σε 9.6 δευτ.), ενώ την καθημερινή ευχρηστία ενισχύει το αυτόματο κιβώτιο Powershift 7 σχέσεων, σχεδιασμένο για ομαλή λειτουργία τόσο στην πόλη, όσο και στον αυτοκινητόδρομο. Σημαντικό ρόλο στην πρακτικότητα συνεχίζει να παίζει το MegaBox, ο έξυπνος αποθηκευτικός χώρος 80 λίτρων κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, (μπορεί να πλυθεί και με νερό, καθώς διαθέτει τάπα και πλαστική επένδυση), που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του Puma.

Παράλληλα, το μοντέλο διαθέτει 5 προφίλ οδήγησης, προσφέροντας προσαρμογή της συμπεριφοράς του οχήματος ανάλογα με τις συνθήκες και το τερέν, ενισχύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του.

Η νέα έκδοση Ford Puma BlueCruise είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία στο δίκτυο της Ford, ενώ συνοδεύεται από προωθητικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο 0,9% και στάνταρ επέκταση εγγύησης Ford Protect.