Τα θέλετε όλα και τα χρειάζεστε όλα; Χώρους, επιτάχυνση, χαμηλή κατανάλωση και τιμόνι που ακούει; Θέλετε ευκολίες πληρωμής αλλά και 8 χρόνια εγγύηση για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο; Μην ψάχνετε άλλο. Η απάντηση σε όλες σας τις ανάγκες ονομάζεται Ford Puma Gen-E και έρχεται να κάνει την καθημερινότητα σας πολύ πιο εύκολη, με τιμή στα 26.906 ευρώ.

Η Ford κάνει την απόκτηση του πιο εύκολη αλλά και δελεαστική από ποτέ χάρη στο νέο πρόγραμμα Puma Gen-E Days: Χάρη σε αυτό, μπορείς μέσω από ένα test drive να εξασφαλίσεις και εγγυημένη έκπτωση στην αγορά του μοντέλου αλλά και όλα τα προνόμια του Power Promise.

Κάνε δικό σου το Puma Gen-E, πιο οικονομικά από ποτέ, με τρία απλά βήματα:

Βήμα 1: Προγραμμάτισε το test drive σου με το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E, τη μέρα, την ώρα και στον επίσημο έμπορο Ford που σε εξυπηρετεί.

Βήμα 2: Νιώσε την άμεση ροπή στην επιτάχυνση, απόλαυσε την απόλυτη ησυχία και δες ο ίδιος την χαμηλή κατανάλωση που πετυχαίνει το μοντέλο.

Βήμα 3: Με την ολοκλήρωση του test drive, κερδίζεις αυτόματα έκπτωση για την αγορά του δικού σου Ford Puma Gen-E, εφόσον την πραγματοποιήσεις μέχρι το τέλος του 2025, εξασφαλίζοντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα του Power Promise.

Το ηλεκτρικό B-SUV για όλες τις δουλειές

Το Puma Gen-E είναι ένα ηλεκτρικό πολυεργαλείο. Λειτουργεί με έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον μπροστινό άξονα, ο οποίος αποδίδει 168 ίππους και 290 Nm ροπής, δίνοντας στο μοντέλο τη δυνατότητα να επιταχύνει από στάση στα 100χλμ./ώρα σε 8 δευτ., έχοντας τελική ταχύτητα στα 160χλμ./ώρα. Το βάρος του συνόλου είναι στα 1.553 κιλά ενώ η μπαταρία χωρητικότητας 43 kWh προσφέρει αυτονομία που φτάνει τα 523χλμ. σε αστικό κύκλο, και τα 376χλμ. σε μικτό, ενώ υποστηρίζει και ταχεία φόρτιση DC 100 kW, η οποία προσφέρει αναπλήρωση 10-80%, σε 23 λεπτά.

Το εσωτερικό του Puma Gen-E είναι κοινό με το ανανεωμένο θερμικό Puma, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών και της οθόνης αφής 12 ιντσών του συστήματος infotainment SYNC4. Ωστόσο, η ηλεκτρική έκδοση διαθέτει μια υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα με έναν νέο αποθηκευτικό χώρο που εκμεταλλεύεται τον χώρο που κανονικά καταλαμβάνει το κιβώτιο ταχυτήτων.

Highlight το gigabox

Η πρακτικότητα είναι το highlight, καθώς η ύπαρξη ηλεκτροκινητήρα και όχι θερμικού μοτέρ, επιτρέπει τη δημιουργία περισσότερων αποθηκευτικών χώρων. Το πορτμπαγκάζ προσφέρει τα εντυπωσιακά 574 λίτρα, ενώ ο μπροστινός χώρος αποθήκευσης «Frunk» επιπλέον 43λτ. Παράλληλα το διάσημο «Megabox» των 80λτ. έχει μετατραπεί σε «GigaBox» ανεβαίνοντας στα 145λτ. καθώς προσφέρει πλέον, επιπλέον χώρο, που μπορεί να πλυθεί με νερό, κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Διαθέσιμο σε 3 εκδόσεις

Όπως ήταν φυσικό, το ηλεκτρικό Puma, διαθέτει έναν υπερπλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας που συνοδεύει και τις τρεις εκδόσεις (Style, Premium, Sound Edition). Ας δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του Ford Puma Gen-E Style: Ζάντες ελαφρού κράματος 17″, προβολείς πλήρως LED με χαρακτηριστικά φώτα ημέρας LED (μπροστά και πίσω), φιμέ κρύσταλλα, εσωτερικός ambient φωτισμός, One-pedal Drive (Λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ), αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού, κάμερα οπισθοπορείας, υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης και αυτόματο φρενάρισμα μετά από σύγκρουση, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας ,Cruise control, ενσωματωμένο modem (5G), επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων και πολλά ακόμα.

Με την αγορά του νέου Ford Puma Gen-E, αποκτάτε αυτόματα:

20% έκπτωση στις φορτίσεις σου στο δίκτυο incharge της nrg

Έως 20% έκπτωση στον οικιακό φορτιστή ΔΕΗ blue

8 χρόνια/160.000χλμ εγγύηση στη μπαταρία

2 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, ακόμα και για αποφόρτιση

Έχετε αμφιβολίες για όλα τα παραπάνω; Κλείστε ένα test drive πατώντας ΕΔΩ και ανακαλύψτε τα οι ίδιοι.