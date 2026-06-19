Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα αυτοκίνητο πρέπει να χάσει τον χαρακτήρα που το έκανε επιτυχημένο. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει η Ford με το νέο Puma Gen-E, την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του δημοφιλούς B-SUV, η οποία συνδυάζει μηδενικές εκπομπές ρύπων με την πρακτικότητα και την οδηγική συμπεριφορά που έχουν καθιερώσει το Puma ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η ηλεκτρική έκδοση έρχεται να εμπλουτίσει την γκάμα του μοντέλου, υιοθετώντας ένα σύγχρονο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που προσφέρει έως 417 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μικτό κύκλο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες η αυτονομία μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 572 χιλιόμετρα.

Ψηφιακό περιβάλλον νέας γενιάς

Στο εσωτερικό, το Puma Gen-E ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Ford, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία. Ο οδηγός έχει μπροστά του έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής των 12 ιντσών μέσω της οποίας ελέγχονται οι περισσότερες λειτουργίες του οχήματος.

Το σύστημα πολυμέσων υποστηρίζει ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ η συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής χρήσης, επιτρέποντας στον οδηγό να έχει άμεση πρόσβαση σε πλοήγηση, πληροφορίες φόρτισης και απομακρυσμένες λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Η μοναδική πρόταση της κατηγορίας με BlueCruise

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά πλεονεκτήματα του νέου Puma Gen-E είναι η δυνατότητα εξοπλισμού με το σύστημα Ford BlueCruise. Πρόκειται για την προηγμένη τεχνολογία υποβοηθούμενης οδήγησης της εταιρείας, η οποία επιτρέπει σε συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων την οδήγηση χωρίς ο οδηγός να κρατά το τιμόνι, διατηρώντας πάντοτε την προσοχή του στον δρόμο. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί ένα από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα της αγοράς και ξεχωρίζει στην κατηγορία των B-SUV, φέρνοντας δυνατότητες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε αποκλειστικά σε ακριβότερα και μεγαλύτερα μοντέλα.

Έως 168 ίπποι και κατανάλωση μόλις 13 kWh/100 χλμ.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αποδίδει 168 ίππους και 290 Nm ροπής, επιτρέποντας στο Puma Gen-E να ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 8 δευτερόλεπτα, προσφέροντας ζωηρές επιδόσεις τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο. Παράλληλα, η Ford δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και έτσι η μέση κατανάλωση περιορίζεται στις μόλις 13 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Επίδοση που συγκαταλέγεται στις καλύτερες της κατηγορίας και συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κόστους χρήσης.

Στην καθημερινότητα, το σύστημα One Pedal Drive διευκολύνει σημαντικά την οδήγηση μέσα στην πόλη. Χάρη σε αυτό, ο οδηγός μπορεί να επιταχύνει, να επιβραδύνει και σε πολλές περιπτώσεις να ακινητοποιήσει πλήρως το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το πεντάλ του γκαζιού, αξιοποιώντας παράλληλα στο μέγιστο βαθμό την ανάκτηση ενέργειας.

Φόρτιση σε 23 λεπτά και ασύγκριτοι χώροι

Η μπαταρία του Puma Gen-E υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW. Σε κατάλληλο ταχυφορτιστή, το επίπεδο φόρτισης μπορεί να αυξηθεί από το 10% στο 80% σε μόλις 23 λεπτά, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής στα μεγάλα ταξίδια.

Ένα από τα στοιχεία που πάντα ξεχώριζαν το Puma ήταν η πρακτικότητά του και η ηλεκτρική έκδοση όχι μόνο δεν κάνει εκπτώσεις, αλλά βελτιώνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές του. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως και τα 574 λίτρα, ενώ το αναβαθμισμένο GigaBox κάτω από το δάπεδο προσθέτει επιπλέον 145 λίτρα. Χάρη στην απουσία συστήματος εξάτμισης, ο χώρος είναι μεγαλύτερος από ποτέ, πλήρως αδιάβροχος και διαθέτει ειδική τάπα αποστράγγισης, διευκολύνοντας τη μεταφορά εξοπλισμού, αθλητικών ειδών ή αντικειμένων που χρειάζονται πλύσιμο. Παράλληλα, κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει και frunk χωρητικότητας 43 λίτρων, ιδανικός για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης χωρίς να δεσμεύεται πολύτιμος χώρος από το πορτμπαγκάζ.

Συνολικά, οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι μπορούν να φτάσουν τα 617 λίτρα, επίδοση που τοποθετεί το Puma Gen-E ανάμεσα στις πιο πρακτικές προτάσεις της κατηγορίας.

Η ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς

Με το νέο Puma Gen-E, η Ford μεταφέρει στην ηλεκτρική εποχή όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έκαναν το μοντέλο δημοφιλές, όπως ευχάριστη οδική συμπεριφορά, πρακτικότητα, τεχνολογία και χαμηλό κόστος χρήσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα B-SUV που δεν απευθύνεται μόνο σε όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και σε εκείνους που αναζητούν ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό αυτοκίνητο με σύγχρονες δυνατότητες και πραγματικά χρηστική καθημερινότητα.