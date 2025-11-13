Του Γιώργου Παλληκάρη

Το Ford Puma είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ηλεκτρικά σύνολα της αγοράς. Καταφέρνει να προσφέρει χαμόγελα στον οδηγό με την οδηγική του συμπεριφορά, να φορτίζει αστραπιαία, να διαθέτει ασυναγώνιστους χώρους και φυσικά να έχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Η Ford είναι σίγουρη πως εάν το οδηγήσετε, το Puma Gen-E θα σας κερδίσει και για αυτό προσφέρει ειδική προσφορά σε όσους πραγματοποιήσουν test drive και τελικά προχωρήσουν σε αγορά μέχρι το τέλος του 2025.

Γιατί είναι τόσο σίγουρη η Ford; Γιατί το Puma Gen-E τα κάνει όλα και συμφέρει. Αρχικά, εκτός από το γεγονός ότι είναι αντικειμενικά όμορφο, παρά τις compact διαστάσεις του, είναι σε θέση να προσφέρει χώρους για όλη την οικογένεια, χάρη στην ύπαρξη ηλεκτροκινητήρα και όχι θερμικού μοτέρ. Το πορτμπαγκάζ προσφέρει τα εντυπωσιακά 574 λίτρα, ενώ ο μπροστινός χώρος αποθήκευσης «Frunk» επιπλέον 43λτ. Παράλληλα το διάσημο «Megabox» των 80λτ. έχει μετατραπεί σε «GigaBox» ανεβαίνοντας στα 145λτ. καθώς προσφέρει πλέον, επιπλέον χώρο που μπορεί να πλυθεί με νερό, κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Έπειτα είναι το τεχνολογικό κομμάτι που είναι εκεί να σε διευκολύνει και όχι να σε μπερδέψει. Higlight είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12.8 ιντσών, αλλά και η οθόνης αφής 12 ιντσών του συστήματος infotainment SYNC4.

Οι τεχνολογίες που το μετατρέπουν στον απόλυτο βοηθό:

Στην κεντρική οθόνη, μπορείτε να προβάλετε την οθόνη του κινητού σας

Πραγματοποιεί αυτόματες ασύρματες ενημερώσεις για να προσφέρει πάντα το πιο πρόσφατο λογισμικό και όλες τις νέες διαθέσιμες λειτουργίες

Διαθέτει ενσωματωμένο μόντεμ 5G

Το λειτουργικό Ford SYNC έχει ενσωματωμένο EV Trip Planner και λειτουργία πλοήγησης, ώστε να ξέρετε πάντα που και πως θα φορτίσετε, χωρίς κανένα άγχος

Το σύστημα Intelligent Adaptive Cruise Control ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του αυτοκινήτου, ενώ ακολουθεί το προπορευόμενο όχημα

Ακολουθεί η ταχύτατη φόρτιση (10-80% σε 23 λεπτά) και η ιπποδύναμη των 168 ίππων

Το Puma Gen-E λειτουργεί με έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον μπροστινό άξονα, ο οποίος αποδίδει 168 ίππους και 290 Nm ροπής. Αυτός δίνει στο μοντέλο τη δυνατότητα να επιταχύνει από στάση στα 100χλμ./ώρα σε 8 δευτ., και να έχει τελική ταχύτητα στα 160χλμ./ώρα. Το βάρος του είναι στα 1.553 κιλά ενώ η μπαταρία χωρητικότητας 43 kWh προσφέρει αυτονομία που φτάνει τα 523χλμ. σε αστικό κύκλο, και τα 376χλμ. σε μικτό. Μάλιστα το μοντέλο υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC 100 kW, η οποία φορτίζει τη μπαταρία από το 10-80%, σε περίπου 23 λεπτά.

Και φυσικά ο εξοπλισμός



Όπως ήταν φυσικό, το ηλεκτρικό Puma, διαθέτει έναν υπερπλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας που συνοδεύει και τις τρεις εκδόσεις (Style, Premium, Sound Edition). Ας δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του Ford Puma Gen-E Style: Ζάντες ελαφρού κράματος 17″, προβολείς πλήρως LED με χαρακτηριστικά φώτα ημέρας LED (μπροστά και πίσω), φιμέ κρύσταλλα, εσωτερικός ambient φωτισμός, One-pedal Drive (Λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ), αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού, κάμερα οπισθοπορείας, υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης και αυτόματο φρενάρισμα μετά από σύγκρουση, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας ,Cruise control, ενσωματωμένο modem (5G), επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων και πολλά ακόμα.

Κάνε δικό σου το Puma Gen-E, πιο οικονομικά από ποτέ, με τρία απλά βήματα:

Βήμα 1: Προγραμμάτισε το test drive σου με το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E, τη μέρα, την ώρα και στον επίσημο έμπορο Ford που σε εξυπηρετεί.

Βήμα 2: Νιώσε την άμεση ροπή στην επιτάχυνση, απόλαυσε την απόλυτη ησυχία και δες ο ίδιος την χαμηλή κατανάλωση που πετυχαίνει το μοντέλο.

Βήμα 3: Με την ολοκλήρωση του test drive, κερδίζεις αυτόματα έκπτωση για την αγορά του δικού σου Ford Puma Gen-E, εφόσον την πραγματοποιήσεις μέχρι το τέλος του 2025, εξασφαλίζοντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα του Power Promise.

Τα οποία είναι: