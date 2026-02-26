Το Ford Puma EcoBoost Hybrid αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και ισορροπημένα B-SUV της αγοράς, συνδυάζοντας σπορ οδηγικό χαρακτήρα, προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία και πρακτικές λύσεις που κάνουν πραγματική διαφορά στην καθημερινή χρήση. Πρόκειται για ένα μοντέλο που δεν σχεδιάστηκε απλώς για να καλύπτει ανάγκες μετακίνησης, αλλά για να προσφέρει ουσιαστική οδηγική εμπειρία, χωρίς συμβιβασμούς σε οικονομία και λειτουργικότητα, ενώ δεν εξαρτάται από φορτίσεις και καλώδια.

Σχεδίαση με έμφαση στον οδηγό

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του Puma παραμένει ξεκάθαρα οδηγoκεντρική. Οι δυναμικές γραμμές, οι σπορ αναλογίες και το σχετικά χαμηλό ύψος για την κατηγορία του δημιουργούν ένα SUV με έντονη προσωπικότητα. Οι compact εξωτερικές διαστάσεις το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο στο αστικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα δεν περιορίζουν τους εσωτερικούς χώρους ή την πρακτικότητα.

Ψηφιακή καμπίνα νέας γενιάς

Στο εσωτερικό, το Ford Puma υιοθετεί έναν σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο χαρακτήρα. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η νέα οθόνη αφής 12 ιντσών με το σύστημα SYNC 4, το οποίο προσφέρει ταχύτερη απόκριση, πιο καθαρά γραφικά και βελτιωμένη συνδεσιμότητα. Η σύνδεση με smartphone είναι άμεση, ενώ η πλοήγηση και οι ρυθμίσεις του οχήματος γίνονται με λίγα αγγίγματα. Η συνολική εικόνα της καμπίνας αποπνέει ποιότητα και σπορ διάθεση, με εργονομικά τοποθετημένα χειριστήρια και ψηφιακό πίνακα οργάνων που προσαρμόζεται ανάλογα με το προφίλ οδήγησης.

Πρακτικότητα που ξεχωρίζει στην κατηγορία

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Puma είναι η πρακτικότητα. Παρά το compact αποτύπωμά του, προσφέρει χώρο αποσκευών 456 λίτρων, τιμή που τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας των B-SUV. Το στοιχείο που πραγματικά το διαφοροποιεί είναι το Ford Megabox, ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ, με ωφέλιμο όγκο περίπου 80 λίτρων. Το Megabox επιτρέπει τη μεταφορά ψηλών αντικειμένων σε όρθια θέση, ενώ διαθέτει και τάπα αποστράγγισης, ώστε να μπορεί να πλυθεί εύκολα με νερό.

EcoBoost Hybrid: τεχνολογία με ουσία

Κάτω από το καπό, το Ford Puma εξοπλίζεται με τον γνωστό 1.00άρη τρικύλινδρο turbo κινητήρα EcoBoost, ο οποίος συνεργάζεται με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48V (mHEV). Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μία μπαταρία ιόντων λιθίου 48V και μία ενσωματωμένη μίζα-γεννήτρια, η οποία ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και τη χρησιμοποιεί για να υποβοηθά τον κινητήρα στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένη απόκριση στο γκάζι, ιδιαίτερα στις εκκινήσεις και στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις, αλλά και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Το σύστημα δεν προσφέρει καθαρά ηλεκτρική κίνηση, ωστόσο συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική αποδοτικότητα του συνόλου.

Το Puma EcoBoost Hybrid διατίθεται σε δύο βασικές εκδόσεις ισχύος, μία με 125 και μία με 155 ίππους. Στην έκδοση των 125 , το μοντέλο προσφέρει επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε περίπου 9,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα κοντά στα 190χλμ./ώρα. Η ισχυρότερη έκδοση των 155 ίππων ανεβάζει τον πήχη, μειώνοντας το 0-100 σε περίπου 8,7 δευτερόλεπτα, ενώ προσφέρει αισθητά καλύτερη ελαστικότητα. Φυσικά, το Puma συνδυάζεται και με το 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Powershift, ενώ για όσους θέλουν ακόμα περισσότερο γκάζι αλλά και πιο σπορ εμφάνιση, υπάρχει και η έκδοση ST. Η συγκεκριμένη διαθέτει τον ίδιο κινητήρα, αλλά με απόδοση 170 ίππων, προσφέροντας 0-100χλμ./ώρα σε 7.4δευτ.

Οδηγική αίσθηση με χαρακτήρα Ford

Στον δρόμο, το Puma διατηρεί το γνωστό οδηγικό DNA της Ford. Το τιμόνι προσφέρει εξαιρετική πληροφόρηση, η ανάρτηση ισορροπεί σωστά ανάμεσα σε άνεση και σπορ αίσθηση, ενώ το αυτοκίνητο εμπνέει εμπιστοσύνη τόσο στην πόλη όσο και σε πιο απαιτητικές διαδρομές. Δεν προσπαθεί να κρύψει τον δυναμικό του χαρακτήρα, ακόμα κι αν η βασική του αποστολή είναι η καθημερινή μετακίνηση.

Ανταγωνιστικό πακέτο αγοράς

Το Ford Puma EcoBoost Hybrid συνοδεύεται από ιδιαίτερα ελκυστικό εμπορικό πακέτο, με τιμή εκκίνησης από 22.550€, προνομιακή χρηματοδότηση με επιτόκιο 0,9%, καθώς και στάνταρ επέκταση εγγύησης Ford Protect. Παράλληλα, διατίθεται και μέσω προγράμματος Ford Lease με μηνιαίο μίσθωμα από 188€, καθιστώντας το προσιτό σε διαφορετικά προφίλ αγοραστών.