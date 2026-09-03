Το Puma συνεχίζει να αποτελεί το σημαντικότερο μοντέλο της Ford στην Ευρώπη και τώρα αποκτά δύο νέες ειδικές εκδόσεις που έρχονται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα του. Ο λόγος για τα Puma Gen-E Black Edition και Puma ST Black Edition, δύο εκδόσεις που συνδυάζουν ξεχωριστές σχεδιαστικές λεπτομέρειες με αναβαθμισμένο εξοπλισμό, ενώ στην περίπτωση του ST προστίθεται και μια πιο δυναμική προσέγγιση στην οδική συμπεριφορά.

Το Puma έχει ήδη γνωρίσει σημαντική επιτυχία στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με τη Ford, το 2025 αποτέλεσε το best-seller μοντέλο της στην Ευρώπη, ενώ μέχρι στιγμής είναι και το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις της μάρκας στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2026. Μάλιστα, από το εργοστάσιο της Ford στην Κραϊόβα της Ρουμανίας βγήκε πρόσφατα το εκατομμυριοστό Puma.

Puma Gen-E Black Edition με έως 405 χλμ. αυτονομία

Η ηλεκτρική εκδοχή Puma Gen-E Black Edition βασίζεται στο Puma Gen-E και ξεχωρίζει αρχικά από την εμφάνισή της. Διατίθεται αποκλειστικά στο χρώμα Azura Blue, το οποίο συνδυάζεται με μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών. Την εικόνα συμπληρώνουν οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε ματ απόχρωση Asphalt Black.

Στο εσωτερικό, η Ford έχει προσθέσει ραφές σε απόχρωση Candy Blue στα καθίσματα, τις πόρτες και το ταμπλό, ενώ ο διάκοσμος της καμπίνας κινείται σε σκούρες αποχρώσεις και περιλαμβάνει ειδική επένδυση οροφής και ξεχωριστά μαρσπιέ. Στον εξοπλισμό της έκδοσης περιλαμβάνονται στάνταρ και οι Dynamic Matrix LED προβολείς, οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως Glare Free High Beam και Predictive Dynamic Bending Light. Με αυτόν τον τρόπο, η δέσμη φωτός μπορεί να προσαρμόζεται αυτόματα, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Η αυτονομία του Puma Gen-E φτάνει έως τα 419 χλμ., ενώ ειδικά για την έκδοση Black Edition διαμορφώνεται στα 405 χλμ., σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Puma ST Black Edition με ανάρτηση 10χλστ. χαμηλότερη

Η δεύτερη νέα έκδοση είναι το Puma ST Black Edition, το οποίο βασίζεται στο σπορ Puma ST με κιβώτιο Powershift. Εδώ η Ford δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη δυναμική οδήγηση, προσθέτοντας το Handling Pack, το οποίο περιλαμβάνει αναβαθμισμένη ανάρτηση. Πιο συγκεκριμένα, το Puma ST Black Edition εξοπλίζεται με coilover ανάρτηση της KW Automotive, με πιο σκληρά ελατήρια που μειώνουν την απόσταση από το έδαφος κατά 10 χλστ. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται σπορ αμορτισέρ με προηγμένη τεχνολογία βαλβίδων, με στόχο τη βελτίωση της απόκρισης του αυτοκινήτου και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του τόσο στον ανοιχτό δρόμο, όσο και στην πίστα.

Εξωτερικά, η έκδοση ξεχωρίζει με το Azure Blue αμάξωμα και τη μαύρη οροφή, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν φωτιζόμενα μαρσπιέ και σπορ τιμόνι.

Με τεχνολογία BlueCruise

Το Ford Puma προσφέρεται επίσης με το BlueCruise, την τεχνολογία της Ford για hands-free οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους. Το σύστημα επιτρέπει στον οδηγό να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι, διατηρώντας όμως συνεχώς το βλέμμα του στον δρόμο. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε περισσότερα από 139.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων στην Ευρώπη, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως Blue Zones.

Έμφαση στην πρακτικότητα και τη συνδεσιμότητα

Το Puma διαθέτει επίσης το ηχοσύστημα B&O Premium Audio ισχύος 650 W, με ηχεία midwoofer υψηλών προδιαγραφών στις μπροστινές πόρτες. Ανάλογα με την έκδοση, προσφέρεται είτε στον βασικό εξοπλισμό είτε προαιρετικά. Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το Premium Connectivity διατίθεται σε όλα τα μοντέλα Puma, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming μέσω του συστήματος SYNC 4, αλλά και σε παιχνίδια και τραγούδια καραόκε μέσω του Stingray Karaoke. Το Connected Navigation είναι στάνταρ στις εκδόσεις BlueCruise και μπορεί να προστεθεί και σε άλλες παραλλαγές.

MegaBox και GigaBox για ακόμη περισσότερους χώρους

Το MegaBox προσθέτει 80 λίτρα αποθηκευτικού χώρου κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ, και διαθέτει αδιάβροχη επένδυση και τάπα αποστράγγισης, ώστε να μπορούν να μεταφέρονται ακόμη και βρεγμένα ή λασπωμένα αντικείμενα. Στο ηλεκτρικό Puma Gen-E, η Ford αξιοποιεί την απουσία ρεζερβουάρ καυσίμου και το συμπαγές ηλεκτρικό σύστημα κίνησης για να εξελίξει περαιτέρω την ιδέα με το GigaBox. Ο χώρος αυτός φτάνει τα 145 λίτρα, ενώ η συνολική χωρητικότητα του χώρου αποσκευών του Puma Gen-E με το GigaBox ανέρχεται στα 574 λίτρα.