Η κατηγορία των B-SUV αποτελεί σήμερα την πιο ανταγωνιστική της αγοράς, με δεκάδες επιλογές να διεκδικούν την προσοχή του κοινού. Παρόλα αυτά, υπάρχουν μοντέλα που καταφέρνουν να ξεχωρίζουν χάρη στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα τους. Ένα από αυτά είναι το Ford Puma mHEV στην έκδοση ST-Line, το οποίο συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία πρακτικότητα και χαμηλό κόστος χρήσης.

Μάλιστα, αυτή την περίοδο διατίθεται ετοιμοπαράδοτο, με χρηματοδότηση που προσφέρει επιτόκιο 0,9%, στάνταρ επέκταση εργοστασιακής εγγύησης Ford, αλλά και δυνατότητα απόκτησης μέσω Ford Lease από 187 ευρώ τον μήνα.

ST-Line: Η πιο σπορ πλευρά του Puma

Από την πρώτη ματιά γίνεται ξεκάθαρο πως η έκδοση ST-Line απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι περισσότερο από ένα τυπικό B-SUV. Η χαρακτηριστική μάσκα της Ford, οι αποκλειστικοί προφυλακτήρες, οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και οι σπορ λεπτομέρειες του αμαξώματος δημιουργούν μια πιο δυναμική εικόνα, η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχες πινελιές και στο εσωτερικό.

Τα σπορ καθίσματα προσφέρουν καλύτερη πλευρική στήριξη, ενώ η συνολική σχεδίαση της καμπίνας διατηρεί τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της Ford.

Στο εσωτερικό, πρωταγωνιστής είναι το νέο ψηφιακό περιβάλλον

Η μεγάλη οθόνη αφής 12 ιντσών του συστήματος SYNC 4 συνεργάζεται με τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα σύγχρονο και εύχρηστο περιβάλλον για τον οδηγό. Το σύστημα υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας, ενώ χάρη στην ενσωματωμένη τεχνολογία 5G το Puma παραμένει διαρκώς συνδεδεμένο, προσφέροντας αναβαθμισμένες online υπηρεσίες και ταχύτερη επικοινωνία με τις ψηφιακές εφαρμογές του οχήματος.

Το Megabox των 80λτ. που κάνει τη διαφορά

Η Ford έχει εξελίξει έναν από τους πιο έξυπνους χώρους αποσκευών της αγοράς, ενσωματώνοντας το γνωστό Megabox κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ. Η συγκεκριμένη λύση αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών, επιτρέποντας την τοποθέτηση ψηλών αντικειμένων που δύσκολα χωρούν σε ανταγωνιστικά μοντέλα της κατηγορίας. Παράλληλα, η αδιάβροχη κατασκευή του και η ειδική τάπα αποστράγγισης διευκολύνουν τον καθαρισμό του μετά τη χρήση. Φυσικά και το πορτπαγκάζ των 456λτ. λύνει τα χέρια για τη μεταφορά όλων των αποσκευών.

Το Puma ST-Line εξοπλίζεται με ένα πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν το Pre-Collision Assist που παρακολουθεί το δρόμο μπροστά και μπορεί να επέμβει σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης, το Lane Keeping Aid που βοηθά στη διατήρηση του οχήματος εντός λωρίδας, καθώς και το Intelligent Vehicle Dynamics (IVD), το οποίο βελτιστοποιεί τη σταθερότητα και τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε κάθε συνθήκη.

Ήπια υβριδική τεχνολογία για χαμηλή κατανάλωση

Κάτω από το καπό, το Ford Puma εξοπλίζεται με τον γνωστό 1.00άρη τρικύλινδρο turbo κινητήρα EcoBoost, ο οποίος συνεργάζεται με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48V (mHEV). Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μία μπαταρία ιόντων λιθίου 48V και μία ενσωματωμένη μίζα-γεννήτρια, η οποία ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και τη χρησιμοποιεί για να υποβοηθά τον κινητήρα στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένη απόκριση στο γκάζι, ιδιαίτερα στις εκκινήσεις και στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις, αλλά και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Το σύστημα δεν προσφέρει καθαρά ηλεκτρική κίνηση, ωστόσο συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική αποδοτικότητα του συνόλου.

Το Puma EcoBoost Hybrid διατίθεται σε δύο βασικές εκδόσεις ισχύος, μία με 125 και μία με 155 ίππους. Στην έκδοση των 125 , το μοντέλο προσφέρει επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε περίπου 9,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα κοντά στα 190χλμ./ώρα. Η ισχυρότερη έκδοση των 155 ίππων ανεβάζει τον πήχη, μειώνοντας το 0-100 σε περίπου 8,7 δευτερόλεπτα, ενώ προσφέρει αισθητά καλύτερη ελαστικότητα. Φυσικά, το Puma συνδυάζεται και με το 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Powershift, ενώ για όσους θέλουν ακόμα περισσότερο γκάζι αλλά και πιο σπορ εμφάνιση, υπάρχει και η έκδοση ST. Η συγκεκριμένη διαθέτει τον ίδιο κινητήρα, αλλά με απόδοση 170 ίππων, προσφέροντας 0-100χλμ./ώρα σε 7.4δευτ.

Παράλληλα, το δυναμικό πλαίσιο και το προσεγμένο στήσιμο της Ford εξακολουθούν να προσφέρουν ένα από τα πιο ευχάριστα οδηγικά πακέτα στην κατηγορία των compact SUV.

Γιατί ξεχωρίζει;

Το Ford Puma ST-Line καταφέρνει να συνδυάζει στοιχεία που σπάνια συναντώνται όλα μαζί σε ένα μοντέλο. Σπορ σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία, υψηλά επίπεδα ασφάλειας, κορυφαία πρακτικότητα και οικονομία χρήσης.

Σε συνδυασμό με την ελκυστική χρηματοδότηση, την επέκταση εγγύησης και τη δυνατότητα άμεσης παράδοσης, αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο SUV που καλύπτει με άνεση τις ανάγκες της καθημερινότητας αλλά και των αποδράσεων του Σαββατοκύριακου.