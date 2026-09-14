Στην κατηγορία των compact SUV, όπου ο ανταγωνισμός είναι πλέον πιο έντονος από ποτέ, δεν αρκεί ένα αυτοκίνητο να είναι απλώς όμορφο, οικονομικό ή πρακτικό. Χρειάζεται να συνδυάζει διαφορετικές αρετές και να προσφέρει λύσεις που έχουν πραγματικό νόημα στην καθημερινότητα. Το Ford Puma είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, καθώς έχει χτίσει τον δικό του χαρακτήρα συνδυάζοντας οδηγική απόλαυση, αποδοτικότητα, έξυπνες λύσεις πρακτικότητας και τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Η σημερινή γκάμα του Puma συνεχίζει να εξελίσσεται, με το ήπια υβριδικό σύνολο EcoBoost Hybrid να αποτελεί μία από τις βασικές προτάσεις για όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση και καθημερινή ευκολία χωρίς να εξαρτώνται από καλώδια και σημεία φόρτισης. Παράλληλα, η ηλεκτρική έκδοση Puma Gen-E μεταφέρει τη φιλοσοφία του μοντέλου στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, διατηρώντας την πρακτικότητα και τον οδηγικό χαρακτήρα που το έχουν καθιερώσει.

Powershift: όταν το αυτόματο γίνεται πραγματικά οδηγικό

Το αυτόματο κιβώτιο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να θυσιάζεται η οδηγική αίσθηση. Στην περίπτωση του Puma, το 7τάχυτο Powershift είναι κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, μια τεχνολογία που επιτρέπει γρήγορες και ομαλές αλλαγές σχέσεων, διατηρώντας παράλληλα την αίσθηση αμεσότητας που ταιριάζει στον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του μοντέλου. Στην πράξη, ο οδηγός απαλλάσσεται από τη συνεχή χρήση του συμπλέκτη και του επιλογέα στην κίνηση, στα φανάρια και στο παρκάρισμα, χωρίς όμως το αυτοκίνητο να γίνεται αδιάφορο όταν ο δρόμος ανοίξει. Το Powershift λειτουργεί ως ένας από τους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στην άνεση ενός σύγχρονου SUV και στον πιο σπορ χαρακτήρα που αποτελεί διαχρονικά μέρος του DNA της Ford. Δεν είναι τυχαίο ότι η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί και στο Puma ST, όπου συνδυάστηκε με τον 1.0 EcoBoost Hybrid των 170 PS και με στόχο να προσφέρει ακόμη πιο έντονη οδηγική εμπειρία.

MegaBox: η λεπτομέρεια που λύνει καθημερινά προβλήματα

Υπάρχουν στοιχεία ενός αυτοκινήτου που εντυπωσιάζουν όταν τα βλέπεις σε ένα φυλλάδιο και υπάρχουν και εκείνα που εκτιμάς πραγματικά μετά από μερικές ημέρες συμβίωσης. Το MegaBox ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Πρόκειται για έναν πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο περίπου 80 λίτρων κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών. Η σχεδίασή του επιτρέπει μάλιστα τη μεταφορά ψηλότερων αντικειμένων σε όρθια θέση, ενώ διαθέτει και τάπα αποστράγγισης, ώστε να μπορεί να καθαριστεί εύκολα με νερό. Η χρησιμότητά του φαίνεται στις μικρές στιγμές της καθημερινότητας: ένα ζευγάρι λασπωμένα παπούτσια, βρεγμένος εξοπλισμός μετά από μια εκδρομή, αθλητικά αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο δεν θα ήθελε κανείς να τοποθετήσει απευθείας στο κυρίως πορτμπαγκάζ.

BlueCruise: περισσότερη άνεση στα μεγάλα ταξίδια

Με το Ford BlueCruise, η οδήγηση σε επιλεγμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων μπορεί να γίνει hands-free, με το σύστημα να αναλαμβάνει λειτουργίες όπως τη διατήρηση της λωρίδας, την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, την επιτάχυνση και την πέδηση, ενώ ειδική κάμερα παρακολουθεί το βλέμμα του οδηγού ώστε εκείνος να παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο.

Το σύστημα είναι διαθέσιμο σε περισσότερα μοντέλα της Ford από την άνοιξη του 2026, μεταξύ των οποίων και το Puma, ενώ οι εγκεκριμένες «Blue Zones» στην Ευρώπη ξεπερνούν πλέον τα 135.000 χιλιόμετρα. Στην Ελλάδα, πάνω από το 95% των αυτοκινητοδρόμων της χώρας χαρακτηρίζεται ως Blue Zone. Για τον οδηγό αυτό σημαίνει κυρίως λιγότερη κόπωση στα μεγάλα ταξίδια και περισσότερη άνεση σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας ή συνεχούς stop & go. Δεν πρόκειται για τεχνολογία που καταργεί τον ρόλο του οδηγού, αλλά για ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης που έχει σχεδιαστεί ώστε να κάνει τη μετακίνηση πιο ξεκούραστη, χωρίς να απαιτείται συνεχής επαφή των χεριών με το τιμόνι στις επιτρεπόμενες διαδρομές.

Ένα Puma, τρεις διαφορετικοί λόγοι

Powershift, MegaBox και BlueCruise είναι τρία εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία όμως υπηρετούν την ίδια φιλοσοφία: να κάνουν το αυτοκίνητο πιο εύκολο, πιο ευχάριστο και πιο χρήσιμο στην πραγματική ζωή.

Το Powershift απευθύνεται στον οδηγό που θέλει την άνεση ενός αυτόματου χωρίς να αποχωρίζεται την αμεσότητα. Το MegaBox σε εκείνον που ζητά από ένα compact SUV περισσότερη πρακτικότητα από αυτή που υποδηλώνουν οι εξωτερικές του διαστάσεις. Και το BlueCruise σε όποιον περνά αρκετές ώρες στον αυτοκινητόδρομο και αναζητά έναν πιο σύγχρονο τρόπο υποβοήθησης της οδήγησης.