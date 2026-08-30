Υπάρχουν αυτοκίνητα που απλώς συμμετέχουν σε μία κατηγορία και υπάρχουν και εκείνα που έχουν γίνει σημείο αναφοράς. Το Ford Ranger ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pick-up της αγοράς.

Η πορεία του Ranger στην Ευρώπη επιβεβαιώνεται και από τις πωλήσεις του, καθώς παραμένει στην κορυφή της κατηγορίας, ενώ η πιο πρόσφατη διάκριση ήρθε από τον θεσμό International Pick-up Award (IPUA). Συγκεκριμένα, το Ford Ranger PHEV αναδείχθηκε νικητής για την περίοδο 2026/27, σε μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τη Ford. Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα υβριδικό όχημα κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο.

Επιβλητικό από κάθε γωνία

Η σύγχρονη σχεδίαση αποτελεί ένα από τα δυνατά χαρτιά του Ranger. Η χαρακτηριστική μάσκα, τα μυώδη πλευρικά τμήματα και τα φωτιστικά σώματα με τα χαρακτηριστικά C-Clamp φώτα ημέρας δημιουργούν μία ιδιαίτερα δυναμική εικόνα.

Παράλληλα, το αυξημένο πλάτος και οι στιβαρές αναλογίες δεν λειτουργούν μόνο σε επίπεδο εμφάνισης, αλλά αποτυπώνουν και τον χαρακτήρα ενός οχήματος που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε απαιτητικές συνθήκες.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το Ranger δεν προσπαθεί να επιλέξει ανάμεσα στην επαγγελματική χρήση και την καθημερινότητα. Προσφέρει τις δυνατότητες ενός πραγματικού pick-up, ενώ παράλληλα διαθέτει τεχνολογία και εξοπλισμό που το καθιστούν ιδιαίτερα εύχρηστο και ως όχημα καθημερινής μετακίνησης.

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία του μοντέλου είναι η παρουσία της Plug-in Hybrid έκδοσης.

Το Ranger PHEV συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα 2.3L EcoBoost με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία, επιτρέποντας στο pick-up να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά σε συγκεκριμένες συνθήκες. Έτσι, η Ford φέρνει την τεχνολογία Plug-in Hybrid σε ένα όχημα όπου οι δυνατότητες και η πρακτικότητα παραμένουν βασικές προτεραιότητες. Και αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα στοιχεία που αξιολόγησε θετικά η κριτική επιτροπή του International Pick-up Award. Το Ranger PHEV κατάφερε να συνδυάσει την εξηλεκτρισμένη τεχνολογία με τις δυνατότητες που περιμένει κανείς από ένα Ranger, χωρίς να εγκαταλείψει τον επαγγελματικό και off-road χαρακτήρα του.

Η ίδια η Ford διαθέτει το Ranger PHEV στην ελληνική αγορά, με διαφορετικά προφίλ οδήγησης που επιτρέπουν στον οδηγό να επιλέξει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, λειτουργία με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης ή συνδυασμό των δύο.

Από τον V6 diesel μέχρι το Raptor

Η γκάμα του Ranger έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις. Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκεται και ο ισχυρός 3.0 V6 turbodiesel, ο οποίος αποδίδει 600 Nm ροπής, προσφέροντας την απαραίτητη δύναμη για απαιτητικές εργασίες, μεταφορές και ρυμουλκήσεις.

Το Ranger διατίθεται με αμαξώματα μιάμισης και διπλής καμπίνας, ενώ η γκάμα εξοπλισμού περιλαμβάνει εκδόσεις όπως οι XLT, Limited, Wildtrak, Platinum και MS-RT, ανάλογα με την αγορά και τη διαμόρφωση.

Ακόμη και η XLT, ως εισαγωγική επιλογή στη γκάμα, προσφέρει μεταξύ άλλων, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες, φώτα ημέρας, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης και μεσαίας σκάλας προβολέων, προβολείς ομίχλης εμπρός, ηλεκτρικό σύστημα απόψυξης παρμπρίζ, μπάρα στήριξης φορτίου (load rest), κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με έξι ρυθμίσεις, και κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με τέσσερις ρυθμίσεις.

Στα παραπάνω προστίθενται αυτόματος ηλεκτρονικός κλιματισμός, ψηφιακή οθόνη οδηγού 12”, κεντρική ψηφιακή οθόνη αφής 12”, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός που ανεβαίνουν / κατεβαίνουν σε μία κίνηση, πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηχοσύστημα με ψηφιακό ραδιόφωνο DAB, σύστημα πλοήγησης, 6 ηχεία, Ford SYNC 4 με Bluetooth και Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, ηλεκτρικό χειρόφρενο, αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω, ζάντες ελαφρού κράματος 18″ με ελαστικά διαστάσεων 255/65R18 A/S και αισθητήρες πίεσης ελαστικών.

Και στην κορυφή βρίσκεται το Ranger Raptor

Η κορυφαία έκδοση της οικογένειας έχει δημιουργηθεί με ξεκάθαρο προσανατολισμό στις υψηλές επιδόσεις και την οδήγηση εκτός δρόμου. Στην καρδιά της βρίσκεται ο 3.0L V6 EcoBoost biturbo βενζινοκινητήρας, ενώ η γκάμα Ranger προσφέρει παράλληλα και τον 2λιτρο biturbo diesel, με απόδοση 210 άλογα και 500 Nm ροπής σε αντίστοιχες εκδόσεις.

Το Raptor ξεχωρίζει όχι μόνο για τον κινητήρα του, αλλά συνολικά για την ειδική προσέγγιση σε πλαίσιο, ανάρτηση και δυνατότητες εκτός δρόμου, μετατρέποντας το Ranger σε ένα pick-up που μπορεί να κινηθεί με εντυπωσιακούς ρυθμούς ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές διαδρομές.

Ισχυρό πακέτο και στην αγορά

Η Ford κάνει την απόκτηση του Ranger ακόμη πιο ελκυστική, προσφέροντας αυτή την περίοδο προνομιακό επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.

Με μία γκάμα που εκτείνεται από τις πιο πρακτικές εκδόσεις μέχρι το εντυπωσιακό Raptor και με την προσθήκη της Plug-in Hybrid τεχνολογίας, το Ranger έχει πλέον τη δυνατότητα να καλύψει ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος αναγκών.

Από το εργοτάξιο και την επαγγελματική χρήση μέχρι την καθημερινότητα και τις εξορμήσεις εκτός δρόμου, το Ford Ranger επιχειρεί να αποδείξει στην πράξη ότι ένα σύγχρονο pick-up δεν χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα στη δύναμη, την τεχνολογία και την καθημερινή χρηστικότητα.