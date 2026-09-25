Υπάρχουν αυτοκίνητα που εξηλεκτρίζονται για να μειώσουν την κατανάλωση. Και υπάρχουν οχήματα που καλούνται να κάνουν πραγματική δουλειά, να μεταφέρουν φορτία, να ρυμουλκούν βαριά αντικείμενα και να κινούνται εκεί όπου η άσφαλτος τελειώνει. Το Ford Ranger Plug-in Hybrid ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Η Ford πήρε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pick-up της αγοράς και πρόσθεσε την τεχνολογία plug-in hybrid, χωρίς να αλλάξει τη βασική φιλοσοφία που έκανε το Ranger τόσο δημοφιλές. Ο συνδυασμός βενζινοκινητήρα, ηλεκτροκινητήρα και μεγάλης μπαταρίας δεν έρχεται εδώ για να κάνει το Ranger απλώς πιο «πράσινο». Έρχεται για να του προσθέσει έναν διαφορετικό τρόπο δουλειάς.

Το πρώτο υβριδικό pick-up που κέρδισε το International Pick-up Award

Το μοντέλο έχει ήδη γράψει τη δική του σελίδα στην ιστορία των pick-up, καθώς έγινε το πρώτο υβριδικό όχημα που κατέκτησε το International Pick-up Award για την περίοδο 2026/27.Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί το Ranger PHEV δεν δημιουργήθηκε ως ένα lifestyle μοντέλο που απλώς μοιάζει με pick-up. Παραμένει ένα Ranger σχεδιασμένο για δουλειά.

281 άλογα από δύο κόσμους

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ο 2,3 EcoBoost βενζινοκινητήρας, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 75 kW και μπαταρία υψηλής τάσης. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 281 ίππους, προσφέροντας στο Ranger PHEV τον απαραίτητο δυναμισμό τόσο στην άσφαλτο όσο και όταν οι απαιτήσεις αυξάνονται εκτός δρόμου. Το μεγάλο πλεονέκτημα, όμως, είναι ότι ο οδηγός δεν είναι υποχρεωμένος να αφήσει το αυτοκίνητο να αποφασίσει μόνο του πώς θα χρησιμοποιήσει την ενέργεια.

Έχει στη διάθεσή του τέσσερα διαφορετικά προφίλ EV, ώστε να επιλέξει πώς θέλει να αξιοποιήσει την μπαταρία.

Στο Auto EV, το Ranger αποφασίζει αυτόματα πότε θα χρησιμοποιήσει ηλεκτρική ενέργεια, βενζίνη ή τον συνδυασμό τους.

Με το EV Now, ο οδηγός μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, αξιοποιώντας την ενέργεια της μπαταρίας.

Το EV Later επιτρέπει τη διατήρηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού φορτίου για αργότερα.

Και υπάρχει το EV Charge, με το οποίο η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται κατά την κίνηση μέσω του βενζινοκινητήρα.

Έως 43 χιλιόμετρα χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης

Το Ranger PHEV μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για έως 43 χιλιόμετρα. Για ένα επαγγελματικό pick-up, η ηλεκτρική αυτονομία μπορεί να σημαίνει ότι οι καθημερινές διαδρομές μέσα στην πόλη, οι μετακινήσεις από και προς ένα εργοτάξιο ή οι διαδρομές σε περιοχές χαμηλών εκπομπών μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς τη χρήση του βενζινοκινητήρα.

Η καρότσα γίνεται… γεννήτρια

Το Pro Power Onboard μετατρέπει την καρότσα του pick-up σε κινητή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, το Ranger μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς διαθέσιμη παροχή ρεύματος και να λειτουργήσει ως πηγή ενέργειας για ηλεκτρικό εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα:

Η έκδοση των 2,3 kW / 10A μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μπαταριών και την τροφοδοσία των περισσότερων ηλεκτρικών εργαλείων χειρός.

Για πιο απαιτητικές εφαρμογές υπάρχει η έκδοση των 6,9 kW / 16A, η οποία μπορεί να τροφοδοτήσει βαρύτερο εξοπλισμό.

Με την μεγαλύτερη δυνατότητα ρυμούλκησης

Το PHEV προσφέρει ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά, ενώ το μέγιστο μικτό ωφέλιμο φορτίο φτάνει έως τα 1.025 κιλά. Η καρότσα προσφέρει όγκο 1.232 λίτρων, με τη Ford να έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστικότητα και όχι απλώς στις διαστάσεις, καθώς ανάμεσα στους θόλους υπάρχει πλέον επαρκές πλάτος για την τοποθέτηση ευρωπαλέτας, ενώ η ανθεκτική επένδυση προστατεύει το δάπεδο από τη σκληρή καθημερινή χρήση.

Η πίσω πόρτα γίνεται πάγκος εργασίας

Με το Easy Lift, το άνοιγμα και το κλείσιμό της γίνεται ευκολότερο, ενώ όταν κατέβει μπορεί να λειτουργήσει ως κανονικός πάγκος εργασίας. Ενσωματώνει χάρακα, σημεία για σφιγκτήρες και ποτηροθήκες, μετατρέποντας την ίδια την καρότσα σε χώρο όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί μια μικρή εργασία χωρίς να χρειάζεται πρόσθετος εξοπλισμός. Παράλληλα, οι εσωτερικές ράγες με ρυθμιζόμενα σημεία πρόσδεσης επιτρέπουν την ασφαλή συγκράτηση του φορτίου.

Και φυσικά, το Ranger PHEV δεν ξεχνά την εκτός δρόμου πλευρά του

Το Terrain Management System επιτρέπει στον οδηγό, μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη, να προσαρμόζει τη λειτουργία του οχήματος ανάλογα με το τερέν. Ανάλογα με τις συνθήκες, μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές ρυθμίσεις για την τετρακίνηση, το γκάζι, το ESP και το κιβώτιο. Χώμα, λάσπη, άμμος, βράχια ή άσφαλτος δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

Ο εξηλεκτρισμός στα καλύτερα του

Το Ranger PHEV τελικά επιχειρεί να συνδυάσει δύο κόσμους που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν δύσκολο να συνυπάρξουν. Από τη μία πλευρά υπάρχει η ηλεκτροκίνηση, με έως 43 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, τέσσερα διαφορετικά προφίλ διαχείρισης ενέργειας και τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ισχύος από την καρότσα. Από την άλλη υπάρχει ένα πραγματικό pick-up με 281 άλογα, 3.500 κιλά ικανότητα ρυμούλκησης και Terrain Management System.