Θέλετε το καλύτερο Pick-up της αγοράς και ταυτόχρονα να απαλλαγείτε εντελώς από το άγχος του service; Η Ford προσφέρει το απόλυτο πακέτο, καθώς όσοι αγοράσουν το πανίσχυρο Ranger PHEV μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, θα απολαύσουν εκτός από το ίδιο το κορυφαίο σύνολο, και 6 χρόνια δωρεάν service. Απολαύστε την ελευθερία, τη δύναμη και την ευελιξία του Ford Ranger Plug-in Hybrid, με την συντήρησή του να είναι εξασφαλισμένη από τους ειδικούς της Ford, χωρίς επιπλέον κόστος.

Και εάν αναρωτιέστε ακόμα γιατί το Ranger PHEV; Δείτε γιατί:

Γιατί είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο στην κατηγορία των pick-up οχημάτων:

Συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα 102 ίππων, με τον καταξιωμένο βενζινοκινητήρα EcoBoost των 2,3 λίτρων της Ford αποδίδοντας τη μεγαλύτερη ροπή από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο της οικογένειας Ranger. Και όλα αυτά, χωρίς συμβιβασμούς στο ωφέλιμο φορτίο, την ικανότητα ρυμούλκησης και τις εκτός δρόμου ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα, το μηχανικό σύνολο αποδίδει 281 άλογα και 697 Nm ροπής (περισσότερη και από την κορυφαία έκδοση Raptor) αλλά και 50χλμ. ηλεκτρικής κίνησης, από μπαταρία 11.8 kWh. Μάλιστα αυτή η μπαταρία, δεν τροφοδοτεί μόνο το φορτηγό, αλλά μπορεί επίσης να τροφοδοτήσει τα εργαλεία μέσω ενός στάνταρ Pro Power Onboard 2,3 kW. Το μοντέλο διατηρεί όλα τα γνωστά δυναμικά χαρακτηριστικά και τις υψηλές μεταφορικές ικανότητες των πετρελαιοκίνητων εκδόσεων, προσφέροντας ταυτόχρονα χαμηλότερη κατανάλωση – μόλις 3,4λτ./100 χλμ. (WLTP).

Γιατί έχει εσωτερικό hi-tech και βολικό:

Στο εσωτερικό του νέου Ranger Plug-In Hybrid η κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών εξασφαλίζει τη διαχείριση των βασικών λειτουργιών του οχήματος όπως το ηχοσύστημα, ο κλιματισμός, η πλοήγηση και πολλά ακόμη, μέσα από ένα σύγχρονο και φιλικό στη χρήση περιβάλλον. Φυσικά, είναι εξοπλισμένο με πλήθος προηγμένων τεχνολογιών συνδεσιμότητας και υποβοήθησης, από τον βελτιωμένο φωνητικό έλεγχο, την πλοήγηση, τη συνδεσιμότητα με smartphone με ενσωματωμένη λειτουργία Alexa και το Ford SYNC 4A, έως την ενσωματωμένη λειτουργία ασύρματης φόρτισης συσκευών ή την παροχή ρεύματος για τα ηλεκτρικά εργαλεία σας.

Γιατί σου λύνει τα χέρια στη δουλειά:

Όπως κάθε γνήσιο Ranger, έτσι και η έκδοση Plug-In Hybrid βασίζεται τόσο στο ανθεκτικό της πλαίσιο όσο και στο εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης, που της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις πιο δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες εκτός δρόμου. Σύμφωνα με την Ford Ευρώπης, το 90% των πελατών Ranger χρησιμοποιούν το όχημά τους για ρυμούλκηση. Τώρα, το νέο Ranger Plug-In Hybrid διευκολύνει ακόμα περισσότερο αυτή τη χρήση, διαθέτοντας την τεχνολογία Trailer Backup Assist, η οποία βοηθά τους οδηγούς να ελιχθούν κάνοντας όπισθεν με το τρέιλερ χωρίς να ακουμπούν τα χέρια στο τιμόνι. Απλά ο οδηγός χρησιμοποιεί τον περιστροφικό διακόπτη για να κατευθύνει το τρέιλερ εκεί που επιθυμεί.

Γιατί μπορεί να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά για 50χλμ. ενώ έχει προγράμματα για όλα τα εδάφη:

Με επιλογή προφίλ οδήγησης EV, μπορείτε να οδηγείτε με βενζίνη ή αμιγώς ηλεκτρικά ή με συνδυασμό και των δύο, ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της κάθε διαδρομής. Η μπαταρία πλήρως φορτισμένη προσφέρει μέχρι και 50χλμ. ηλεκτρικής κίνησης. Παράλληλα, ένας περιστροφικός διακόπτης σάς επιτρέπει να εναλλάσσετε μεταξύ των προφίλ οδήγησης Normal, Eco ή Sport για κοινούς δρόμους, Tow Haul για ρυμούλκηση, Slippery για ολισθηρές επιφάνειες και Mud/Ruts ή Sand για πιο απαιτητική οδήγηση εκτός δρόμου.

Γιατί τα έχει όλα από την βασική έκδοση:

Η βασική έκδοση Wildtrak είναι υπερπλούσια και προσφέρει μεταξύ άλλων: Intelligen Adaptice Cruise Control, Blind Spot Assist, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προβολείς LED, ράγες οροφής, φωτισμός οχήματος 360 μοιρών, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών, σύστημα πλοήγησης, ασύρματη φόρτιση, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες, θερμαινόμενα καθίσματα κτλ.

Αποκτήστε όλα τα παραπάνω και μαζί, 6 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Δείτε και οδηγείστε το μοντέλο πατώντας ΕΔΩ.