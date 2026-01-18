Η Ford περνά την κατηγορία των pick-up σε μια νέα εποχή με το Ranger Plug-in Hybrid, ένα μοντέλο που συνδυάζει τις κλασικές εκτός δρόμου και επαγγελματικές δυνατότητες του Ranger με την τεχνολογία της εξηλεκτρισμένης κίνησης. Πρόκειται για το πρώτο PHEV στην ιστορία του δημοφιλούς pick-up, το οποίο καλύπτει τόσο τις ανάγκες του επαγγελματία όσο και εκείνες του οδηγού που κινείται καθημερινά στην πόλη και αναζητά χαμηλότερη κατανάλωση και μειωμένες εκπομπές.

Στην καρδιά του Ranger PHEV βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 2.3 EcoBoost, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 75 kW και μπαταρία ιόντων λιθίου 11,8 kWh (ωφέλιμη). Ο συνδυασμός αυτός αποδίδει συνολικά 281 ίππους και εντυπωσιακή ροπή 697 Nm, τιμές που το τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας. Η κίνηση μεταδίδεται μέσω αυτόματου κιβωτίου και συστήματος τετρακίνησης με κοντές σχέσεις, διασφαλίζοντας ότι το υβριδικό σύστημα δεν περιορίζει στιγμή τις εκτός δρόμου δυνατότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης για αποστάσεις έως περίπου 45 χιλιόμετρα, ικανές να καλύψουν τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις χωρίς κατανάλωση καυσίμου. Σε μικτές συνθήκες, το υβριδικό σύστημα υπόσχεται αισθητά μειωμένη κατανάλωση σε σχέση με τα συμβατικά ντίζελ σύνολα, προσφέροντας παράλληλα πρόσβαση σε ζώνες χαμηλών εκπομπών και χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Παρά τον εξηλεκτρισμό, το Ranger PHEV παραμένει αυθεντικό εργαλείο δουλειάς. Η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τους 3,5 τόνους, το ωφέλιμο φορτίο αγγίζει τον έναν τόνο, ενώ το πλαίσιο και η ανάρτηση έχουν εξελιχθεί ώστε να αντέχουν σκληρή χρήση σε εργοτάξια και εκτός δρόμου διαδρομές. Παράλληλα, το σύστημα Pro Power Onboard μετατρέπει το pick-up σε κινητό σταθμό ενέργειας, παρέχοντας ηλεκτρικό ρεύμα απευθείας από την μπαταρία για τη λειτουργία εργαλείων, εξοπλισμού κάμπινγκ ή άλλων συσκευών στην καρότσα.

Στο εσωτερικό, το Ranger PHEV ακολουθεί τη σύγχρονη φιλοσοφία της Ford, με ψηφιακό πίνακα οργάνων, μεγάλη κάθετη οθόνη αφής 12 ιντσών και το σύστημα πολυμέσων SYNC 4A. Η συνδεσιμότητα, τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και η εργονομία τοποθετούν το μοντέλο σε επίπεδο επιβατικού αυτοκινήτου, χωρίς όμως να χάνεται ο σκληροτράχηλος χαρακτήρας που περιμένει κανείς από ένα Ranger.

Το Ford Ranger Plug-in Hybrid δεν αποτελεί απλώς μια «πράσινη» παραλλαγή, αλλά μια ολοκληρωμένη τεχνολογική εξέλιξη της κατηγορίας. Συνδυάζει ισχύ, ικανότητες ρυμούλκησης, τετρακίνηση και πραγματική ηλεκτρική αυτονομία, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα παραδοσιακά pick-up μπορούν να προσαρμοστούν στη νέα εποχή χωρίς να χάσουν τον πρακτικό και επαγγελματικό τους ρόλο.

