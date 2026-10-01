Υπάρχουν pick-up που έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν φορτία και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινής εργασίας. Και υπάρχει το Ford Ranger Raptor, το οποίο αντιμετωπίζει την εκτός δρόμου οδήγηση με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία.

Η κορυφαία έκδοση του Ranger συνδυάζει ισχύ, προηγμένες αναρτήσεις και ειδικά συστήματα διαχείρισης της πρόσφυσης, δημιουργώντας ένα 4×4 που μπορεί να κινηθεί με υψηλές ταχύτητες σε ιδιαίτερα απαιτητικές επιφάνειες.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται ο 3λτ. V6 EcoBoost Twin-Turbo, ο οποίος αποδίδει 292 ίππους και 500 Nm ροπής. Η δύναμη περνά στους τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 10 σχέσεων, με το Raptor να χρειάζεται μόλις 7,9 δευτερόλεπτα για το 0-100χλμ./ώρα.

Για όσους προτιμούν diesel, υπάρχει και ο 2λτ. EcoBlue Bi-Turbo, ο οποίος δίνει έμφαση στην άφθονη ροπή από χαμηλά και στην οικονομία καυσίμου, στοιχεία ιδιαίτερα χρήσιμα στις μεγάλες εκτός δρόμου διαδρομές.

FOX αμορτισέρ

Εκεί όμως που το Ranger Raptor ξεχωρίζει πραγματικά είναι στο στήσιμό του. Τα ειδικά FOX αμορτισέρ έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαχειρίζονται ακόμη και τις πιο σκληρές καταπονήσεις, με τεχνολογία ελέγχου «bottom-out». Στόχος είναι το αυτοκίνητο να παραμένει σταθερό, ακόμη και σε άλματα και έντονες προσγειώσεις, χωρίς παράλληλα να θυσιάζεται η άνεση στην άσφαλτο.

Και λειτουργία Baja

Στο κέντρο της φιλοσοφίας του Raptor βρίσκεται και το ειδικό Baja Mode. Με ένα άγγιγμα μεταβάλλονται οι ρυθμίσεις του κιβωτίου, η απόκριση του γκαζιού, η ευαισθησία του τιμονιού και οι παράμετροι της ανάρτησης, ώστε το pick-up να είναι έτοιμο για γρήγορη κίνηση σε σκληροτράχηλες εκτός δρόμου διαδρομές. Παράλληλα, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα προγράμματα της ενεργής εξάτμισης: Quiet, Normal, Sport και Baja. Στην τελευταία επιλογή, ο V6 αποκτά τον πιο έντονο και αγωνιστικό ήχο του.

Κλείδωμα διαφορικών και ελαστικά για τα δύσκολα

Το Ranger Raptor διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενα κλειδώματα εμπρός και πίσω διαφορικού, τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν από την κεντρική οθόνη SYNC 4. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η πρόσφυση, όταν το τερέν γίνεται πραγματικά δύσκολο, είτε πρόκειται για λάσπη είτε για πετρώδεις επιφάνειες. Την εικόνα συμπληρώνουν οι ειδικές 17άρες ζάντες αλουμινίου με εργοστασιακά all-terrain ελαστικά και ενισχυμένα πλευρικά τοιχώματα, σχεδιασμένα για να αντέχουν στις κακουχίες της εκτός δρόμου οδήγησης.

Cockpit με αγωνιστικές καταβολές

Τα Ford Performance καθίσματα έχουν αγωνιστικό προφίλ και προσφέρουν αυξημένη πλευρική στήριξη, ενώ επενδύονται με premium δέρμα και σουέντ MIKO, διαθέτοντας το λογότυπο Raptor και χαρακτηριστικές ραφές σε αντίθεση. Το θερμαινόμενο σπορ τιμόνι διαθέτει ειδικό δείκτη στις 12 η ώρα, ανάγλυφες λαβές και paddles από μαγνήσιο, ενώ στην κεντρική κονσόλα βρίσκονται ο νέος επιλογέας E-Shifter, το ηλεκτρονικό χειρόφρενο και ο περιστροφικός διακόπτης για τη διαχείριση των προγραμμάτων οδήγησης. Για όσους θέλουν να μετατρέψουν το Raptor σε πραγματικό εργαλείο για ειδικές αποστολές, υπάρχουν και έξι βοηθητικοί διακόπτες στην οροφή, με προεγκατεστημένη καλωδίωση για την απευθείας τροφοδοσία πρόσθετου εξοπλισμού, όπως μπάρες LED ή βαρούλκα.

Το ψηφιακό περιβάλλον αποτελείται από έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,4 ιντσών και μια κάθετη οθόνη αφής 12 ιντσών με Ford SYNC 4

Ο πίνακας οργάνων μπορεί να προβάλλει πληροφορίες τηλεμετρίας, ειδικά γραφικά για off-road οδήγηση και στοιχεία πλοήγησης. Η κεντρική οθόνη προσφέρει αναγνώριση φωνής, cloud connectivity και ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού μέσω Over-The-Air. Το Connected Navigation παρέχει πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και δυναμική επιλογή διαδρομής μέσω cloud, ενώ μέσω της εφαρμογής FordPass ο οδηγός μπορεί να ελέγχει απομακρυσμένα λειτουργίες όπως το κλείδωμα και ξεκλείδωμα, την εκκίνηση του κινητήρα, αλλά και την κατάσταση καυσίμου και την πίεση των ελαστικών.

Με τον V6 των 292 ίππων, τα FOX αμορτισέρ, τα κλειδώματα διαφορικών και το Baja Mode, το Ranger Raptor έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει το χώμα σαν φυσικό του περιβάλλον, μεταφέροντας ένα κομμάτι της φιλοσοφίας των αγωνιστικών off-road οχημάτων, σε ένα μοντέλο παραγωγής.