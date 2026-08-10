Το μικρό επαγγελματικό της Ford έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες κάθε επαγγελματία, είτε πρόκειται για μεταφορές εντός πόλης είτε για απαιτητικές καθημερινές διαδρομές.

Ο χώρος φόρτωσης έχει αυξηθεί κατά 25%, φτάνοντας πλέον τα 2,91 κυβικά μέτρα.

Χάρη στη νέα πίσω ανάρτηση, το πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών αυξήθηκε στα 1.220 χιλιοστά, επιτρέποντας για πρώτη φορά τη μεταφορά δύο Ευρωπαλετών στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης. Το ωφέλιμο μήκος αγγίζει τα 1,8 μέτρα, ενώ με την προαιρετική θυρίδα load-through μπορεί να επεκταθεί έως τα 2,6 μέτρα για τη μεταφορά μακριών αντικειμένων. Παράλληλα, το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο φτάνει έως και τα 850 κιλά.

Βενζίνη, diesel και ηλεκτρική έκδοση

Η βενζινοκίνητη έκδοση εφοδιάζεται με τον πολυβραβευμένο κινητήρα 1.0 EcoBoost απόδοσης 125 ίππων, ενώ η πετρελαιοκίνητη επιλογή χρησιμοποιεί τον 1.5 EcoBlue των 100 ίππων με 250 Nm ροπής. Για πρώτη φορά διατίθεται και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων στην έκδοση βενζίνης των 125 ίππων, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Courier, το οποίο αποδίδει 136 ίππους μέσω ηλεκτροκινητήρα 100 kW. Διαθέτει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο frunk 44 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, αυτονομία έως 293 χιλιόμετρα και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 100 kW, με το 10%-80% να ολοκληρώνεται σε μόλις 23,2 λεπτά.

Platinum διάκριση από το Euro NCAP

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια. Το νέο Transit Courier έγινε το πρώτο van που απέσπασε τη μέγιστη αξιολόγηση Platinum από τον οργανισμό Euro NCAP, πετυχαίνοντας σκορ 93% στις δοκιμές ασφάλειας.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται συστήματα όπως:

Pre-Collision Assist

Lane Keeping System

Intelligent Speed Assist

Traffic Sign Recognition

Παράλληλα, το μοντέλο υποστηρίζεται από το οικοσύστημα Ford Pro, προσφέροντας προηγμένες υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και συνδεσιμότητας.

Ψηφιακή καμπίνα και τρεις εκδόσεις

Το νέο Transit Courier διαθέτει το σύστημα πολυμέσων SYNC 4 με οθόνη αφής 8 ιντσών, ενώ το ηλεκτρικό E-Transit Courier εξοπλίζεται με μεγαλύτερη οθόνη 12 ιντσών. Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι οι:

Trend, με έμφαση στην πρακτικότητα και τον πλήρη εξοπλισμό.

Limited, που προσθέτει premium χαρακτηριστικά και αυξημένη άνεση.

Active, με crossover αισθητική και προστατευτικά αμαξώματος για όσους συνδυάζουν εργασία και δραστηριότητες εκτός δρόμου.

Κλείστε ΕΔΩ ένα test drive με το επόμενο επαγγελματικό σας όχημα.