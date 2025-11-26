Μπορεί να έχετε χάσει τη μπάλα με τις δεκάδες νέες κινεζικές εταιρίες που έχουν παρουσιαστεί τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα, όμως για αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να βάλουμε μία “τάξη”, στο νέο χάρτη των εταιριών.

GAC-AION



Μπορεί στην Ελλάδα μόλις να την γνωρίσαμε, όμως η εταιρία κατασκευής αυτοκινήτων GAC, δραστηριοποιείται στον χώρο εδώ και 70 χρόνια. Το 2017, κάτω από την ομπρέλα της δημιουργήθηκε η Aion, το τμήμα κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η οποία πολύ γρήγορα κατάφερε να ξεχωρίσει και ήδη έχει παρουσία σε αρκετές χώρες εκτός Κίνας. Στην Ελλάδα, την GAC Aion εισάγει η Inchcape Hellas, η οποία εισάγει και τις Toyota και Lexus. Έτσι θεωρείστε ήδη δεδομένη την κορυφαία εξυπηρέτηση, με την εταιρία να έχει ήδη δημιουργήσει στην Ελλάδα αποθήκη με stock ανταλλακτικών, αλλά και να ετοιμάζεται να κάνει τα εγκαίνια του πρώτου της εκθεσιακού χώρου.

Αφού λοιπόν είδαμε τα της εταιρίας, τώρα να δούμε και τα του μοντέλου. Το πρώτο όχημα της GAC Aion στην χώρα μας, είναι το Aion V, ένα οικογενειακό αμιγώς ηλεκτρικό SUV το οποίο προτάσσει τους μεγάλους χώρους του, την καλή τιμή αλλά και την τεχνολογία που το συνοδεύει.

Aion V

Το μοντέλο έχει μήκος 4.605 χλστ., πλάτος 1.854 χλστ., ύψος 1.686 χλστ. και μεταξόνιο 2.775 χλστ. και τοποθετείται στο άνω άκρο των C-SUV . Όπως αποδεικνύουν τα νούμερα, αλλά όπως διαπιστώσαμε και οι ίδιοι αφού καθίσαμε και στα πίσω καθίσματα, οι χώροι για τους επιβάτες είναι εντυπωσιακά καλοί, ενώ η γυάλινη πανοραμική οροφή, μεγαλώνει περαιτέρω την αίσθηση ευρυχωρίας.

Σχεδιαστικά, το Aion V ξεχωρίζει με μια αισθητική που συνδυάζει καθαρές γραμμές και δυναμικούς όγκους. Η φωτιστική υπογραφή του μοντέλου χαρακτηρίζεται από την εταιρία ως “Cyber Dragon Claw”, η χαρακτηριστική πλαϊνή γραμμή και οι ζάντες δημιουργούν μια ενιαία, αναγνωρίσιμη οπτική ταυτότητα.

Στο εσωτερικό υπάρχει μινιμαλισμός, μιας και η λογική είναι αυτή που έχουμε συνηθίσει τελευταία στα περισσότερα νέα μοντέλα. Υπάρχει μία κεντρική μεγάλη οθόνη 14.6 ιντσών από την οποία γίνονται οι περισσότερες λειτουργίες, ενώ ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 9 ιντσών, ενώ υπάρχουν και 9 ηχεία.

Στοιχεία που κάνουν το Aion V να ξεχωρίσει είναι: το πτυσσόμενο τραπεζάκι, το ενσωματωμένο ψυγείο 6.6.λτ., η ασύρματη φόρτιση 50W για δύο smartphones και φυσικά η πανοραμική ηλιοροφή 2.14τ.μ.

Το μοντέλο διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 204 ίππων και 240 Nm ροπής, με την τελική ταχύτητα να είναι στα 160χλμ./ώρα. Η μπαταρία του είναι τεχνολογίας LFP με χωρητικότητα 75.26 kWh, ικανή να προσφέρει αυτονομία έως και 510χλμ. αλλά και δυνατότητα να φορτίσει από το 30% στο 80% σε 18 λεπτά (με χρήση ταχυφορτιστή).

Το Aion V εξοπλίζεται με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά και τα συστήματα ασφαλείας, προσφέροντας μία πληρέστατη σουίτα με ό,τι μπορεί να χρειαστεί ένας σύγχρονος οδηγός (από adaptive cruise control και blind spot assist, μέχρι και σύστημα προειδοποίησης διασταυρούμενης κυκλοφορίας πίσω).

Προσφέρεται στις εξοπλιστικές εκδόσεις Premium και Luxury, με 7 διαφορετικές επιλογές εξωτερικού χρώματος και 3 εσωτερικού. Όσον αφορά την τιμή του, ξεκινά από τα 29.990 ευρώ, ένα ποσό που διαμορφώνεται μετά την κρατική επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» ύψους 3.000 ευρώ, αλλά και από επιπλέον 1.000 ευρώ έκπτωση που προσφέρει η ίδια η μάρκα.

Όμως, η GAC Aion προσφέρει επιπλέον 300 ευρώ δωρεάν φορτίσεων, ενώ διευκολύνει την απόκτηση του Aion V μέσω 4.90% προνομιακού επιτοκίου από χρηματοδότηση της Inchcape Financing, με την μηνιαία δόση να διαμορφώνεται στα 399ευρώ/μήνα. Τέλος, το μοντέλο συνοδεύεται από 8 χρόνια εγγύηση (ή 160.000χλμ.) για το αμάξωμα και 8 χρόνια εγγύηση (ή 200.000χλμ.) για την μπαταρία.

Περισσότερα, όταν θα το έχουμε στα χέρια μας για μία πρώτη δοκιμή.