Έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα συμπλήρωσε η GAC AION και ο πρώτος απολογισμός της δείχνει ότι έχει καταφέρει να αποκτήσει μια υπολογίσιμη θέση στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Με 456 ταξινομήσεις στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, βρίσκεται πλέον στην 9η θέση μεταξύ των εταιρειών που διαθέτουν αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, με μερίδιο αγοράς 4,4%.

Όπως εξήγησε η κα. Χατζηγιάννη, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι ταξινομήσεις παρέμεναν σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η ελληνική ομάδα επικεντρωνόταν στην οργάνωση της εμπορικής δραστηριότητας, στην εκπαίδευση των συνεργατών και κυρίως στη γνωριμία του κοινού με μια νέα μάρκα. Η εικόνα άρχισε να αλλάζει από την άνοιξη, ιδιαίτερα μετά την εμπορική διάθεση του AION UT.

Από τις 7 ταξινομήσεις του Μαρτίου στις 143 του Οκτωβρίου

Η εξέλιξη των μηνιαίων πωλήσεων αποτυπώνει αρκετά καθαρά την αλλαγή της δυναμικής. Τον Ιανουάριο η AION κατέγραψε 17 ταξινομήσεις, τον Φεβρουάριο μόλις 7 και τον Μάρτιο άλλες 7. Τον Απρίλιο έφτασε τις 14, τον Μάιο τις 24, ενώ τον Ιούνιο ανέβηκε στις 47. Η σημαντικότερη επιτάχυνση ήρθε το καλοκαίρι. Τον Ιούλιο η μάρκα κατέγραψε 66 ταξινομήσεις, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τον συγκεκριμένο μήνα. Ακολούθησαν 63 τον Αύγουστο, 68 τον Σεπτέμβριο και 143 τον Οκτώβριο, επίδοση που την έφερε ξανά στη δεύτερη θέση της μηνιαίας κατάταξης.

Συνολικά, οι 456 ταξινομήσεις την τοποθέτησαν μπροστά από αρκετούς καθιερωμένους κατασκευαστές στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών, ενώ η παρουσίαση της εταιρείας έδειξε ότι η AION βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις δέκα δημοφιλέστερες μάρκες BEV στη χώρα.

Το AION UT έδωσε την απαραίτητη ώθηση

Καθοριστικό ρόλο στην εμπορική ανάπτυξη έπαιξαν τα δύο μοντέλα της μάρκας, το AION V και το AION UT. Το πρώτο αποτέλεσε το μοντέλο με το οποίο ξεκίνησε η παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 45% των πωλήσεων και παραδόσεων.

Το AION UT, ωστόσο, ήταν εκείνο που έδωσε νέα ώθηση. Στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών hatchback κατέλαβε την πρώτη θέση, με 225 ταξινομήσεις και μερίδιο 53,2%. Μάλιστα, στην ευρύτερη κατηγορία των hatchback, ανεξαρτήτως τεχνολογίας κίνησης, βρέθηκε στην τρίτη θέση, πίσω από την Toyota Corolla και το SEAT/CUPRA Leon.

Δέκα σημεία πώλησης και υποστήριξης έως το 2027

Πίσω από την εμπορική παρουσία της GAC AION στην Ελλάδα βρίσκεται η Inchcape Hellas, η οποία έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της μάρκας. Σήμερα λειτουργούν τρία σημεία λιανικής, στο Μαρούσι, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, ενώ το επόμενο βήμα αφορά την επέκταση στη Λάρισα. Ο στόχος που ανακοινώθηκε είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο δέκα σημείων πώλησης και after-sales μέσα στο 2027. Στο ίδιο πλάνο περιλαμβάνεται και νέα επένδυση σε συνεργείο GAC AION στον Γέρακα, με στόχο την ενίσχυση της τεχνικής υποστήριξης των ιδιοκτητών.

Τουλάχιστον πέντε μοντέλα μέχρι το τέλος του 2028

Η επόμενη διετία θα φέρει και διεύρυνση της γκάμας όπως μάς αποκάλυψε ο κος.Hermann Riedl. Από τα δύο μοντέλα που διαθέτει σήμερα, η GAC AION σχεδιάζει να φτάσει τουλάχιστον τα πέντε έως το τέλος του 2028, διατηρώντας την ηλεκτροκίνηση στον πυρήνα της στρατηγικής της.

Ένα από τα μοντέλα που βρίσκονται στο πλάνο είναι το AION UT Cross, το οποίο παρουσιάστηκε στο Παρίσι. Η πιθανή άφιξή του στην Ελλάδα τοποθετείται προς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Ο πρώτος χρόνος της GAC AION στην Ελλάδα ολοκληρώνεται, επομένως, με μια αξιοσημείωτη εμπορική εκκίνηση, αλλά και με αρκετές εκκρεμότητες που θα κρίνουν τη συνέχεια. Η διατήρηση των ταξινομήσεων, η διεύρυνση της γκάμας και κυρίως η δημιουργία ενός ισχυρότερου δικτύου υποστήριξης θα αποτελέσουν τα βασικά κριτήρια για το αν η σημερινή δυναμική μπορεί να μετατραπεί σε σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά.