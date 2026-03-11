Η Geely αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες και ισχυρή επένδυση στα οχήματα νέας ενέργειας, ο κινεζικός όμιλος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές στον χώρο της ηλεκτροκίνησης και των υβριδικών συστημάτων (πρώτος σε πωλήσεις σε όλη την Κίνα). Στην Ελλάδα, η μάρκα μάς πρωτοσυστήθηκε με το ηλεκτρικό EX5 και τώρα κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα με το νέο Geely Starray EM-i, το προηγμένο plug-in super hybrid SUV που συνδυάζει μεγάλη αυτονομία, υψηλή αποδοτικότητα και πλούσιο εξοπλισμό.

Θέλετε ηλεκτρική κίνηση αλλά όχι αμιγώς ηλεκτρικό; Το Starray είναι εδώ!

Σίγουρα όλοι απολαμβάνουν την ησυχία, τις επιδόσεις και την οικονομία ενός ηλεκτρικού μοντέλου, όμως πολλοί δεν έχουν καθημερινή πρόσβαση σε φορτιστή ή αγχώνονται για την αυτονομία στα ταξίδια. Για όσους λοιπόν θέλουν να απολαμβάνουν τον ηλεκτρικό κόσμο αλλά με την σιγουριά της βενζίνης, η Geely έφερε το Starray EM-i, ένα κομψό και hi-tech PHEV οικογενειακό SUV 4.7μ. το οποίο βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) και διαθέτει τόσο βενζινοκινητήρα, όσο και ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας το απόλυτο πακέτο. Ας το γνωρίσουμε καλύτερα:

Σύγχρονη, σχεδίαση με premium χαρακτήρα και χωρίς ακρότητες

Το Geely Starray EM-i είναι ένα SUV που καταφέρνει να ξεχωρίσει από το πλήθος, χωρίς όμως να υιοθετεί σχεδιαστικές ακρότητες. Αντιθέτως, “πατάει” σε μια μοντέρνα σχεδιαστική φιλοσοφία που συνδυάζει δυναμισμό και κομψότητα, μέσα από μεγάλες καθαρές επιφάνειες και απαλές καμπύλες. Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από λεπτή φωτιστική LED λωρίδα που ενώνει τα φώτα ημέρας, ενώ με τη σειρά τους και τα πίσω φώτα εκτείνονται σε όλο το πλάτος του αμαξώματος, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη εικόνα στον δρόμο (ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες). Όσον αφορά τις υπόλοιπες διαστάσεις, το ύψος είναι στα 1.685χλστ. το πλάτος στα 1.905χλστ. ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2.775χλστ. προσφέροντας ασύγκριτα μεγάλους χώρους και για τους 5 επιβάτες. Και πριν προλάβετε να σκεφτείτε τα μικρά στενά της Αθήνας, να σας πούμε πως εκτός από την πανοραμική κάμερα 360 μοιρών, το μοντέλο καταφέρνει να έχει εξαιρετικά μικρό κύκλο στροφής για το μέγεθος του, στα 10.4μ.

Το αμάξωμα διαμορφώνεται συνολικά μέσα από αρκετές, προσεκτικά σμιλευμένες καμπύλες επιφάνειες που αναδεικνύουν τη μοντέρνα αισθητική του μοντέλου, ενώ οι ζάντες αλουμινίου 18/19 ιντσών ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα του. Έτσι, μόνο τυχαίο δεν είναι που ο σχεδιασμός του έχει ήδη αναγνωριστεί διεθνώς, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις όπως Red Dot Award, International Design Awards (IDA), Muse Design Awards και A’ Design Award, ενώ να πούμε πως η χρωματική του παλέτα απαρτίζεται από έξι χρώματα εξωτερικού και δύο επιλογές καμπίνας.

Premium καμπίνα με ποιοτικά υλικά, μεγάλη οθόνη, HUD, και τεράστια πανοραμική γυάλινη οροφή που ανοίγει

Η επιβλητική και παράλληλα μίνιμαλ εικόνα του εξωτερικού, περνάει και στην ευήλια καμπίνα του Starray. Μία καμπίνα που έχει σχεδιαστεί ξεκάθαρα με στόχο να προσφέρει άνεση, τεχνολογία και πρακτικότητα, χωρίς να κουράζει οδηγό και επιβάτες. Πώς το καταφέρνει αυτό; Αρχικά η επιλογή των υλικών είναι από το πάνω ράφι, με τη συναρμογή να παίρνει άριστα και την τεράστια πανοραμική γυάλινη οροφή (η οποία ανοίγει κιόλας), να λούζει με φυσικό φως όλες τις θέσεις. Ταυτόχρονα, η κεντρική κονσόλα τύπου γέφυρας, προσφέρει ασύρματη φόρτιση για smartphone, υποβραχιόνιο που ανοίγει αλλά και ειδικό, ελεύθερο χώρο από κάτω, για μεγαλύτερες αποσκευές και φόρτιση συσκευών.

Φυσικά το Geely Starray EM-i υιοθετεί και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας λέγοντας ναι στην ψηφιοποίηση, προσφέροντας όμως και μπουτόν για τις βασικές λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10.2 ιντσών αλλά και προηγμένο Head-Up Display 13,8 ιντσών με φωτεινότητα έως 12.000 nits που εξασφαλίζει άριστη ορατότητα ακόμη και σε έντονο ηλιακό φως. Παράλληλα, στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η μεγάλη οθόνη αφής 15,4 ιντσών, η οποία αποτελεί το κέντρο ελέγχου του οχήματος, παρέχοντας χιλιάδες επιλογές αλλά και εύχρηστο μενού που θυμίζει smartphone. Μάλιστα, εκτός από τις δεκάδες θέσεις για μικροαντικείμενα, η πρακτικότητα ενισχύεται τόσο από τον περιστροφικό διακόπτη για την ένταση της φωνής, όσο και απο τα πλήκτρα στο τιμόνι.

Με τη σειρά του, το σύστημα πολυμέσων Flyme Auto Infotainment υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto και συνδυάζεται με το εντυπωσιακό ηχοσύστημα Flyme Sound 16 ηχείων και ισχύος 1.000 W, το οποίο διαθέτει ακόμη και ηχεία ενσωματωμένα στα προσκέφαλα των καθισμάτων. Με τέσσερις λειτουργίες ακρόασης:Share, Drive, Private και Smart Switch, δημιουργείται μια εμπειρία ήχου που θυμίζει κινηματογραφική αίθουσα, ενώ να αναφέρουμε πως η καμπίνα διαθέτει ατμοσφαιρικό φωτισμό 256 χρωμάτων, αλλά και εργονομικά καθίσματα που διαθέτουν θέρμανση, αερισμό αλλά και λειτουργία μασάζ.

Άνεση και πρακτικότητα για την καθημερινότητα

Χάρη στην αρχιτεκτονική GEA που επιτρέπει την ιδιαίτερα αποδοτική αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου και το μεγάλο μεταξόνιο 2.755χλστ. το Starray EM-i προσφέρει κορυφαία στην κατηγορία απόδοση χώρου που φτάνει το 84,3%, εξασφαλίζοντας άνεση για όλους τους επιβάτες. Πιο συγκεκριμένα, στην καμπίνα υπάρχουν 33 διαφορετικοί αποθηκευτικοί χώροι, ενώ ο χώρος αποσκευών (ανοίγει και κλείνει ηλεκτρικά) διαθέτει χωρητικότητα 428 λίτρων, η οποία μπορεί να φτάσει έως 2.065 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Επιπλέον, υπάρχει κρυφός αποθηκευτικός χώρος 100 λίτρων κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ, ενώ και η ηχομόνωση της καμπίνας είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, με τον εσωτερικό θόρυβο να περιορίζεται στα 71,5 dB, δημιουργώντας ένα ήσυχο και άνετο περιβάλλον για μεγάλα ταξίδια.

Υβριδική τεχνολογία υψηλής αποδοτικότητας που προσφέρει ηλεκτρική κίνηση χωρίς το άγχος φόρτισης

Στην καρδιά του Geely Starray EM-i βρίσκεται το προηγμένο Super Hybrid σύστημα EM-i. Ένα σύστημα που συνδυάζει έναν άκρως αποδοτικό (θερμική απόδοση 46.5%) κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα. Ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 100 ίππους, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας προσφέρει 218 ίππους και 262 Nm ροπής, με την μετάδοση να γίνεται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς, μέσω της μονάδας E-DHT 11-in-1, η οποία επιτυγχάνει συνολική απόδοση ηλεκτρικής κίνησης 92,5%.

Οι επιδόσεις είναι εξαιρετικές για ένα οικογενειακό SUV, με επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε 8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 170χλμ./ώρα, την ώρα που η κατανάλωση είναι μόλις 1.4λτ./100χλμ.

Το μεγάλο ατού του μοντέλου είναι πως μπορεί αφενός να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά όσο η μπαταρία είναι φορτισμένη (Pure EV), μπορεί να κινηθεί ξανά ηλεκτρικά με τον βενζινοκινητήρα να φορτίζει την μπαταρία εν κινήσει (Hybrid), ενώ σε απαιτητικές διαδρομές ή προσπεράσεις, οι τροχοί μπορούν να κινηθούν ταυτόχρονα και από την μπαταρία αλλά και από τον βενζινοκινητήρα για μέγιστη ισχύ. Το σημαντικότερο είναι πως εντός πόλης κυρίως, ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια και αντί να κινεί τους τροχούς (κάτι που κάνει εάν πατήσετε τέρμα το γκάζι), φορτίζει την μπαταρία, με αποτέλεσμα η κίνηση να είναι στο 90% των περιπτώσεων αμιγώς ηλεκτρική.

Μεγάλη αυτονομία για κάθε χρήση

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Starray EM-i είναι η εντυπωσιακή του αυτονομία. Το μοντέλο διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας: 18,4 kWh και 29,8 kWh. Ανάλογα με την έκδοση, η συνολική αυτονομία φτάνει έως 996 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως 136 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο και 185 χιλιόμετρα σε αστικές συνθήκες. Η φόρτιση με τη σειρά της υποστηρίζει ισχύ έως 60 kW DC, με τη διαδικασία φόρτισης από 30% έως 80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 16 λεπτά στην έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία.

5 hot σημεία του Geely Starray EM-i

Ο ηλεκτροκινητήρας φορτίζει εν κινήσει τον βενζινοκινητήρα και ουσιαστικά το σύνολο δεν ξεμένει ποτέ από ρεύμα

Η πανοραμική γυάλινη οροφή προσφέρει άπλετο φως και ανοίγει, ενώ διαθέτει και σκίαστρο

Τα προσκέφαλα έχουν ενσωματωμένα ηχεία

Τα μπροστινά καθίσματα είναι και θερμαινόμενα και αεριζόμενα

Το πάτωμα είναι επίπεδο, με αποτέλεσμα και ο μεσαίος πίσω επιβάτης να είναι όσο άνετοι και οι υπόλοιποι. Δηλαδή πάρα πολύ

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Geely. Το Starray EM-i διαθέτει 16 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού , όπως, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, adaptive cruise control, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, ανίχνευση τυφλού σημείου (blind assist, σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, κάμερα 360 μοιρών και ραντάρ mm-wave που παρακολουθεί συνεχώς το περιβάλλον γύρω από το όχημα. Παράλληλα, για όσους αγχώνονται για την μπαταρία, να πούμε πως το Starray, έχει την μπαταρία ενσωματωμένη στο αμάξωμα (cell to body), η οποία αντέχει για πάνω από 1.000.000χλμ. ενώ δεν έχει καμία θερμική διαφυγή, ακόμα και εάν τρυπηθεί.

Εκδόσεις, τιμές και πρόγραμμα απόκτησης

Το νέο Geely Starray EM-i διατίθεται στην ελληνική αγορά σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού: Pro, Tech και Ultra. Η βασική έκδοση Pro ξεκινά από 34.990 ευρώ, ενώ μέσω του ειδικού προγράμματος FREEDOM 100 η τιμή διαμορφώνεται στα 32.990 ευρώ. Μάλιστα το μοντέλο συνοδεύεται από εγγύηση 6 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων.

Ένα SUV που φέρνει νέα φιλοσοφία μετακίνησης

Το Geely Starray EM-i αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των plug-in hybrid SUV. Με μοντέρνα σχεδίαση, πλούσιο εξοπλισμό, προηγμένη τεχνολογία και εντυπωσιακή αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 χιλιόμετρα, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τόσο της καθημερινής μετακίνησης όσο και των μεγάλων ταξιδιών.

