Η αλήθεια είναι πως η αγορά έχει κατακλυστεί από δεκάδες επιλογές ηλεκτρικών συνόλων, τα οποία είναι κυρίως μεγάλα, ακριβά SUV. Πόλεις όμως όπως η Αθήνα, δεν είναι φτιαγμένες για μεγαθήρια. Όταν κινείσαι σε στενά, όταν πρέπει να παρκάρεις σε ελάχιστο χώρο, όταν πρέπει να χωρέσεις ανάμεσα στα διπλοπαρκαρισμένα, χρειάζεται ένα αυτοκίνητο-σύμμαχο, που αντί να σε αγχώνει, να σου λύνει τα χέρια.

Η απάντηση της Hyundai σε όλες (κυριολεκτικά όλες) τις αστικές προκλήσεις, απαντάει στο όνομα Inster. Ένα μοντέρνο, funky αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο που έρχεται να αποδείξει πως 3.825χλστ. μήκος μαζί με σωστή αρχιτεκτονική, είναι υπεραρκετά για άνετες και αθόρυβες μετακινήσεις εντός πόλης.

Το όμορφο Inster διαθέτει αναλογίες που το κατατάσσουν στην κατηγορία Α, έχοντας μήκος 3.825χλστ. πλάτος 1.610χλστ. ύψος 1.575χλστ. και μεταξόνιο στα 2.580χλστ. Έχει δηλαδή αναλογίες που θα σας κάνουν να πάτε ακόμα και στα πιο δύσκολα στενά και να μην ξαναγχωθείτε για το μποτιλιάρισμα ή το παρκάρισμα. Μάλιστα η ύπαρξη ηλεκτροκινητήρα και όχι θερμικού μοτέρ, μεγαλώνει περαιτέρω την εργονομία του, μιας και χάρη στο επίπεδο πάτωμα, στις πίσω θέσεις θα χωρέσουν με άνεση δύο ψηλοί ενήλικες χωρίς παραχωρήσεις, έχοντας παράλληλα μεγάλο άνοιγμα θυρών (πιστέψτε μας πολύ σημαντικό). Και οι μπροστά θέσεις όμως έχουν ωραίο ενιαίο σχηματισμό, με ελεύθερο χώρο αντί για κονσόλα, ενώ μπορούν παράλληλα να ρυθμιστούν ξεχωριστά.

Η σχεδιαστική του υπογραφή έχει πολλά όμορφα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Από τα pixel φωτιστικά σώματα (σήματα κατατεθέν της Hyundai), τα στρογγυλά LED φώτα ημέρας, την αεροτομή οροφής και τις ιδιαίτερης σχεδίασης ζάντες, μέχρι την υπερπλούσια παλέτα χρωματικών συνδυασμών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορείτε να συνθέσετε ένα Inster, που όμοιο του δεν θα κυκλοφορεί στην πόλη.

Οι χάρες του όμως συνεχίζονται και εντός καμπίνας, όπου το hi-tech στοιχείο είναι εντυπωσιακό για μοντέλο μικρής κατηγορίας. Highlight είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10.25 ιντσών, αλλά και η οποίου μεγέθους κεντρική οθόνη (πλήρους συνδεσιμότητας), ενώ διαθέτει και αρκετούς φυσικούς διακόπτες για άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες (είπαμε, το Inster ήρθε για να κάνει την ζωή πιο εύκολη).

Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών των 280λτ. (με ρυθμιζόμενο δάπεδο σε δύο επίπεδα), μπορεί να εκτιναχθεί στα 1.059λτ. όταν αναδιπλωθούν οι πλάτες των πίσω καθισμάτων, δημιουργώντας έναν επίπεδο χώρο φόρτωσης.

Το Inster διατίθεται αρχικά με μπαταρία 42kWh και απόδοση 97 ίππων στις εκδόσεις Style και Premium, προσφέροντας συνδυαστική αυτονομία 473χλμ. Παράλληλα όμως, διατίθεται και με μπαταρία 49kWh, αποδίδοντα 115 ίππους και αστική αυτονομία που αγγίζει τα 518χλμ. (συνδυαστική 370χλμ.). Όποια όμως έκδοση και να διαλέξετε, στον βασικό εξοπλισμό είναι στάνταρ, τόσο οι διπλές οθόνες, όσο και η πλήρη συνδεσιμότητα με smartphones, αλλά και το Hyundai BlueLink, η σουίτα συστημάτων ασφαλείας (15 λειτουργίες Hyundai SmartSense) και η κάμερα οπισθοπορείας.

Με ελαφρύ τιμόνι, με κάμερα οπισθοπορείας, με αυτόματο κιβώτιο, με προγράμματα παραμετροποίησης της οδήγησης, ακόμα και λειτουργία i-pedal (οδήγηση με ένα μόνο πεντάλ), το Inster είναι έτοιμο να κάνει τη ζωή σας στην πόλη, πιο εύκολη και πιο ευχάριστη από ποτέ.

Οι τιμές για το Inster ξεκινούν από τα 24.990 ευρώ (χωρίς την κρατική επιδότηση) για την έκδοση των 97 ίππων και από τα 27.290 ευρώ για την έκδοση με τους 115 ίππους και την μεγαλύτερη μπαταρία.

Ένα test drive σίγουρα θα σας πείσει. Δοκιμάστε το πατώντας ΕΔΩ.