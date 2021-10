Ποια είναι τα τρία μοντέλα της Hyundai που κέρδισαν οκτώ βραβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Επιμέλεια:Περικλής Χαλάτσης

Η εκδήλωση στα βραβεία Carbuyer Best Car 2022 πήγε πολύ καλά για την Hyundai. Όχι ένα ούτε δύο αλλά οκτώ βραβεία κατέκτησε η κορεάτικη εταιρία που κάνει διαρκώς άλματα στην τεχνολογία και εκτός των άλλων πρωταγωνιστεί και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του WRC.

Η εκδήλωση για τα βραβεία 2022 Carbuyer Best Car και 2021 News UK Motor έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και όλοι οι τίτλοι κρίθηκαν από ειδική ομάδα δημοσιογράφων αυτοκινήτων των μέσων Driving.co.uk, Sunday Times, The Sun και The Times LUXX.

Η ομάδα του Carbuyer δοκίμασε με αυστηρά κριτήρια κάθε μοντέλο και έκρινε τους νικητές έναντι των αντιπάλων τους ως προς το κόστος, τις επιδόσεις, την άνεση, την ασφάλεια και την πρακτικότητα.

Τα μοντέλα της Hyundai που βραβεύτηκαν είναι τα SUV TUCSON και IONIQ 5 καθώς επίσης και το εκπληκτικό i20N. Και τα τρία μοντέλα κατέκτησαν συνολικά οκτώ βραβεία.

Οι διακρίσεις αφορούν στο νέο Hyundai TUCSON που αναδείχθηκε «Car of the Year» από την Carbuyer.Το ίδιο αυτοκίνητο βραβεύτηκε επίσης ως το «Καλύτερο οικογενειακό αυτοκίνητο» και «Καλύτερο υβριδικό αυτοκίνητο». Το συμπαγές SUV διατίθεται με τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτροκινητήρων στην κατηγορία του, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών, plug-in υβριδικών και βενζίνης με 48V Hybrid επιλογές.

Διαθέτει εκλεπτυσμένο και στιβαρό σχεδιασμό και συνδυάζει αβίαστα τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα. Επιπλέον, τα καλύτερα χαρακτηριστικά ασφάλειας της TUCSON, όπως το Forward Collision-shmangien Assist (FCA) και το Blind-spot Collision-shmangien Assist (BCA), αναδεικνύουν την συναρπαστική οδηγική εμπειρία που προσφέρει.

Ο κ. Richard Ingram, Editor του Carbuyer δήλωσε:

«Το πολυβραβευμένο Hyundai TUCSON είναι το καλύτερο οικογενειακό αυτοκίνητο του Carbuyer και το καλύτερο υβριδικό αυτοκίνητο για το 2022.Υπέροχο στην οδήγηση, πρακτικό και άνετο στην καθημερινότητα, είναι επίσης οικονομικό χάρη στα υβριδικά συστήματα κίνησης. Το νέο TUCSON είναι απλά το καλύτερο νέο αυτοκίνητο που έχουμε οδηγήσει μέσα στο έτος - καθιστώντας το φυσικό νικητή του βραβείου Car of the Year του Carbuyer».

Με τα βραβεία Carbuyer Best Car 2022 τιμήθηκαν επίσης το Hyundai i20 N ως το «Καλύτερο Hot Hatchback» και το αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 5 ως το «Καλύτερο εταιρικό αυτοκίνητο» και το «Καλύτερο οικογενειακό ηλεκτρικό αυτοκίνητο».

Το IONIQ 5 κατέκτησε τον τίτλο «Best Designed Car of the Year» - ξεπερνώντας οχήματα όπως η Aston Martin V12 Speedster και η Maserati MC20- και «Motoring Innovation of the Year» . Το ίδιο αυτοκίνητο κατέκτησε τα βραβεία «Best Company Car», «Best Family Electric Electric Car» στα βραβεία Carbuyer Best Car 2022 και «Motoring Innovation of the Year» στα News UK Motor Awards του 2021,χάρη στα άνετα καθίσματά του και την τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L).

Η φουτουριστική εμφάνιση του IONIQ 5, η μεγάλη αυτονομία και η εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση το καθιστούν επίσης στην αιχμή ενώ παράλληλα η ευρύχωρη καμπίνα και η γενναιόδωρη τεχνολογική του λίστα το καθιστούν ένα ξεχωριστό αυτοκίνητο.

Για το IONIQ 5 ο κ. Richard Ingram, Editor στο Carbuyer δήλωσε:

«Είδαμε το παιχνίδι των ηλεκτρικών αυτοκινήτων να αναπτύσσεται σημαντικά τους τελευταίους 12 μήνες και το IONIQ 5 είναι απόδειξη του πόσο μακριά έχει φτάσει η αγορά».

Ο κ. Will Dron, Editor του Driving.co.uk. αναφέρθηκε και αυτός με τη σειρά του για το IONIQ 5:

« Η εξωτερική σχεδίαση του IONIQ 5 είναι αυτή που τραβάει αμέσως την προσοχή αλλά παράλληλα το καινοτόμο εσωτερικό του είναι αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει.

Πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων μιλούν για τη δημιουργία «καμπινών τύπου σαλόνι» στα νέα τους αυτοκίνητα, αλλά η Hyundai είναι η πρώτη που ανέπτυξε πραγματικά αυτήν την ιδέα σε ένα αυτοκίνητο παραγωγής, με εξαιρετικά άνετα ανακλινόμενα καθίσματα που επιτρέπουν χαλάρωση υψηλού επιπέδου στα διαλείμματα από την οδήγηση.

Επίσης η τεχνολογία Vehicle-to-Load μετατρέπει το IONIQ 5 σε μια τράπεζα ενέργειας σε τροχούς, η οποία επιτρέπει κάθε είδους δυνατότητα υπαίθριας δραστηριότητας, από τη φόρτιση ηλεκτρονικών ποδηλάτων έως την τροφοδοσία φώτων και συσκευών σε κατασκήνωση. Και οι δύο αποτελούν καινοτομίες που θα ακολουθήσουν και οι άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες στο εγγύς μέλλον».

Μετά την παραλαβή των οκτώ βραβείων ο κ. Michael Cole, President και CEO της Hyundai Motor Europe δήλωσε:

«Τα βραβεία επιβεβαιώνουν ότι η τελευταία γενιά των μοντέλων μας πρωτοστατούν στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων», δήλωσε ο «Ειδικά τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα μας είναι τα πιο προηγμένα και υποστηρίζουν την ισχυρή μας ανάπτυξη. Παράλληλα, η μάρκα N καθιερώνεται ως βασικός παίκτης στις κατηγορίες της».