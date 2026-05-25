Η Ford Pro διαθέτει μία γκάμα επαγγελματικών οχημάτων που συνδυάζει δύναμη, τεχνολογία και εξηλεκτρισμό. Από το κορυφαίο pick-up Ranger μέχρι την πλήρως ανανεωμένη οικογένεια Transit, η αμερικανική φίρμα δείχνει ξεκάθαρα ότι παραμένει σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο επαγγελματία.

Ford Ranger: το πιο ισχυρό χαρτί στην κατηγορία των pick-up

Το Ford Ranger είναι το best-seller στην ευρωπαϊκή αγορά pick-up αλλά και κάτοχος του τίτλου International Pick-up Award (IPUA) 2026/27, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην κατηγορία. Η σχεδίασή του έχει εξελιχθεί ώστε να δείχνει ακόμη πιο επιβλητική, με τα χαρακτηριστικά C-Clamp φώτα ημέρας, πιο έντονες γραμμές και αυξημένο πλάτος που ενισχύει τη σταθερότητα και τον στιβαρό χαρακτήρα του μοντέλου.

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο βρίσκεται κάτω από το καπό και αφορά την τεχνολογική μετάβαση. Το Ranger είναι το μοναδικό Plug-in Hybrid (PHEV) pick-up στην αγορά. Συνδυάζει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για αστικές μετακινήσεις με τον 2.3L EcoBoost βενζινοκινητήρα, προσφέροντας ευελιξία χωρίς συμβιβασμούς.

Παράλληλα, η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις με κινητήρες diesel V6, σε αμάξωμα μιάμισης και διπλής καμπίνας, ενώ η σειρά ολοκληρώνεται με τις εκδόσεις XLT, Limited, Wildtrak, Platinum και MS-RT. Στην κορυφή παραμένει το Ford Ranger Raptor, με τις γνωστές ακραίες επιδόσεις και τον καθαρά εκτός δρόμου χαρακτήρα.

Ford Transit Custom: ευελιξία σε κάθε αποστολή

Το Transit Custom συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους «εργάτες» της κατηγορίας του, σχεδιασμένο για μέγιστη παραγωγικότητα και προσαρμοστικότητα. Η νέα Multi-Energy πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε diesel κινητήρες, Plug-in Hybrid σύνολα αλλά και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, καλύπτοντας κάθε ανάγκη επαγγελματικής χρήσης.

Το μοντέλο διατίθεται με διαφορετικούς τύπους αμαξώματος και συστήματα μετάδοσης FWD, RWD ή AWD, ενώ προσφέρεται σε εκδόσεις Trend, Limited, Sport και Trail, ώστε να καλύπτει διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού και χρήσης.

Ford Transit: το μεγάλο όνομα της επαγγελματικής μετακίνησης

Το εμβληματικό Transit παραμένει σημείο αναφοράς στα μεγάλα van, με δυνατότητες που το φέρνουν στην κορυφή της κατηγορίας. Προσφέρει κορυφαία πρακτικότητα με όγκο φόρτωσης έως 15,1 κυβικά μέτρα, ωφέλιμο φορτίο έως 2.200 κιλά και μήκος φόρτωσης που φτάνει τα 4.256 χιλιοστά, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.

Η ηλεκτρική έκδοση E-Transit φέρνει την επόμενη μέρα, με αυτονομία έως 402 χιλιόμετρα, ροπή 430 Nm και την πρακτική λειτουργία Pro Power Onboard που προσφέρει έως 2,3 kW για τροφοδοσία εργαλείων απευθείας από το όχημα.

Παράλληλα, ο EcoBlue diesel κινητήρας παραμένει διαθέσιμος με ισχύ έως 165 PS και επιλογές μετάδοσης FWD, RWD ή AWD, καθώς και αυτόματα κιβώτια 8 ή 10 σχέσεων. Η γκάμα ολοκληρώνεται με εκδόσεις βαν, σασί καμπίνας, λεωφορείο έως 18 θέσεων και πλήθος επιλογών μετασκευής.

Ford Pro: Για κάθε επαγγελματική πρόκληση

Η Ford Pro δεν περιορίζεται πλέον στην απλή παρ`οχή οχημάτων, αλλά εξελίσσεται σε πλήρη λύση κινητικότητας για επαγγελματίες. Με το Ranger να ενισχύει τη θέση του ως κορυφαίο pick-up και την οικογένεια Transit να περνά σε πλήρη εξηλεκτρισμό, η Ford συνεχίζει να επενδύει σε ένα πολυεπίπεδο χαρτοφυλάκιο που συνδυάζει αποδοτικότητα, τεχνολογία και ευελιξία.

