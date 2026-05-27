Το Nissan Micra δεν χρειάζεται συστάσεις. Εδώ και τέσσερις δεκαετίες ήταν από τα καλύτερα μικρά της ευρωπαϊκής αγοράς και φυσικά αγαπήθηκε ιδιαίτερα και στην Ελλάδα, λόγω compact διαστάσεων, αξιοπιστίας και οικονομικού χαρακτήρα. Η ιαπωνική φίρμα πλέον γυρνά σελίδα στην ιστορία του μικρού της μοντέλου (το οποίο είχε σταματήσει να παράγεται από το 2023) και παρουσιάζει τη νέα, αμιγώς ηλεκτρική του γενιά, η οποία ευελπιστεί να γίνει αρωγός στην επιστροφή της μάρκας στα κέρδη.

Έκτη γενιά Nissan Micra – Αμιγώς ηλεκτρική, με δύο επιλογές μπαταριών και ιπποδυνάμεων

Το Micra άλλαξε οριστικά. Στη χθεσινή πανελλαδική του παρουσίαση, το είδαμε από κοντά για πρώτη φορά και αντικειμενικά είναι όμορφο και αρκετά funky. Έχει μήκος 3.974χλστ. πλάτος 1.772χλστ. και ύψος 1.499χλστ. ενώ έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη, όπου και θα κατασκευάζεται. Σίγουρα δεν μοιάζει εμφανισιακά με κανένα άλλο στην αγορά, έχοντας ως μοναδική σχεδιαστική υπογραφή τα στρογγυλά λεπτά φώτα (παραπομπή σε παλαιότερη γενιά), τόσο μπροστά όσο και πίσω. Τη μοντέρνα εικόνα συμπληρώνουν οι στάνταρ 18άρες ζάντες και μία πλουσιότατα χρωματική γκάμα με δεκάδες επιλογές μονόχρωμων και δίχρωμων επιλογών.

Στο εσωτερικό, το αμιγώς ηλεκτρικό Micra έχει “φορέσει” το πιο hi-tech κοστούμι που θα μπορούσε. Ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών και μία ομοίου μεγέθους κεντρική οθόνη που προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα, το φέρνουν στη νέα εποχή ψηφιοποίησης, ενώ γενικότερα η καμπίνα έχει αναβαθμιστεί αισθητά. Από την επιλογή των υλικών, μέχρι και την χωροταξία, η οποία μάλιστα καταλήγει σε ένα πολύ καλό για την κατηγορία χώρο αποσκευών στα 326λτ. τα οποία φτάνουν τα 1.106λτ. με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (40/60).

Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα AmprSmall, με την μπαταρία να είναι δομικό μέρος της και έτσι να βοηθάει στην καλύτερη κατανομή του βάρους (1.377 κιλά χωρίς οδηγό) και στο πάτημα του αυτοκινήτου.

Με έως 419χλμ. αυτονομίας και φόρτιση 10-85% σε 30 λεπτά

Το νέο Micra διατίθεται σε δύο επιλογές μπαταριών και ιπποδυνάμεων. Η βασική έκδοση διαθέτει μπαταρία NMC 40kWh με μεικτή αυτονομία 319χλμ. και έναν μπροστά τοποθετημένο ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 120 ίππων και 225 Nm ροπής. Μία έκδοση που έχει τελική ταχύτητα τα 150χλμ./ώρα και καταφέρνει το 0-100 σε 9 δευτ. Η δεύτερη έκδοση αποκτά μπαταρία 52kWh, έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων και μεγαλύτερη αυτονομία στα 419χλμ. Σε αυτή την περίπτωση το 0-100 έρχεται σε 8 δευτ. με την τελική να παραμένει η ίδια.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το μοντέλο έχει ενσωματωμένο φορτιστή 11kW και υποστηρίζει ταχυφόρτιση 80kW και 100kW (ανάλογα την μπαταρία).

Στα highlights του μοντέλου είναι σίγουρα η στάνταρ αντλία θερμότητας, το σύστημα ψύξης-θέρμανσης της μπαταρίας, η λειτουργία one-pedal που επιτρέπει την οδήγηση μόνο με τη χρήση του πεντάλ γκαζιού (ακινητοποιείται το όχημα σταδιακά, αφήνοντας το πεντάλ), αλλά και η δωρεάν εφαρμογή για το κινητό, που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να βλέπει ανά πάσα στιγμή που είναι το αυτοκίνητο, πόση μπαταρία έχει και πολλά ακόμη.

Τιμές

Το νέο Nissan Micra διατίθεται σε τρία επίπεδα εξοπλισμού, Engage, Advance και Evolve, με την τιμή εκκίνησης για την έκδοση που φέρει τη μπαταρία των 40 kWh να ξεκινά από τις €26.900. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση ύψους €3.000, το επιπλέον όφελος απόσυρσης των €1.500, αλλά και την προωθητική ενέργεια των €500 από τη Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης, η οποία ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2026, η τελική τιμή διαμορφώνεται στις €21.900. Από την άλλη, η έκδοση Advance με τη μεγαλύτερη μπαταρία ξεκινά από τις €31.500, ενώ με την εφαρμογή των αντίστοιχων προνομίων η τιμή της περιορίζεται στις €26.500.

Η εταιρία προσφέρει 5 χρόνια εγγύηση για το όχημα και 8 για την μπαταρία, με τις πρώτες παραδόσεις να γίνονται από τις αρχές Σεπτέμβρη.

