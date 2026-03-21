Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης- Γιώργος Παλληκάρης

Tο εμβληματικό μοντέλο της Jeep, το Compass 3ης γενιάς που είναι πιο ευρύχωρο αλλά και ποιο εξελιγμένο τεχνολογικά από τον προκάτοχό του θα παίξει σημαντικό ρόλο στις πωλήσεις όχι μόνο της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής αγοράς. Κρατώντας το DNA της Jeep, το νέο Compass είναι έτοιμο για παραγγελίες.

Οι σχεδιαστές έκαναν καλή δουλειά. Και παρουσίασαν ένα Compass σύγχρονο και με κορυφαίες δυνατότητες σε κάθε δρόμο. Με εμβληματική όσο και σύγχρονη εικόνα, με ιδιαίτερα υψηλή αεροδυναμική απόδοση, το νέο μοντέλο αναλαμβάνει να συνεχίσει μια πολύ πετυχημένη σταδιοδρομία που αντικατοπτρίζεται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια συνολικές πωλήσεις.

Νέοι άνθρωποι με μοντέρνες ιδέες, δημιούργησαν ένα επιβλητικό αμάξωμα που μεγάλωσε σημαντικά συγκριτικά με την απερχόμενη γενιά, ωστόσο παραμένει compact σε διαστάσεις. Έχει μήκος 4,55 (+14,4 cm), πλάτος 1,9 (+8,5 cm) και ύψος 1,68 m, ενώ το μεταξόνιο άγγιξε τα 2,8 m (+15,9 cm).

Οι μικροί πρόβολοι μαζί με τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 20 cm εξασφαλίζουν κορυφαίες εκτός δρόμου γωνίες (προσέγγιση 20, ράμπα 15 και αναχώρηση 26 μοίρες), ενώ βελτιστοποιημένη είναι και η αεροδυναμική. Υπάρχει απόλυτος έλεγχος της ροής του αέρα γύρω και κάτω από το αυτοκίνητο, εκτός των άλλων με ειδικά κανάλια στα φτερά και ενεργή εμπρός γρίλια στον προφυλακτήρα.

Την ημέρα που έγινε η πανελλαδική παρουσίαση, για το νέο αυτοκίνητο αλλά και τους στόχους της εταιρίας μας μίλησε ο κ. Κωνσταντίνος Καραθανάσης, διευθυντής μάρκετινγκ της Italian Motion.

Το νέο Compass διατίθεται ως e-Hybrid με 145 HP με το 48V υβριδικό σύστημα. Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, εξασφαλίζοντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, άρα ουσιαστικό όφελος στην κατανάλωση και αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 km. Η εισαγωγική τιμή είναι €35.990 για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude, ενώ η Launch Edition κοστίζει €39.990.

Για το e-Hybrid ισχύει χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομαστικό επιτόκιο μόλις 4,9%, ενώ για παραγγελίες μέχρι 31/05 η εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη όλων των Compass θα έχει διάρκεια 8 χρόνια, καλύπτοντας και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Διαθέσιμη είναι επίσης αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με ισχύ 213 HP και μπαταρία χωρητικότητας 74 kWh, η οποία δίνει αυτονομία 500 km στο μικτό κύκλο WLTP. Η εισαγωγική τιμή της είναι €41.990 στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude και €45.990 στο Launch Edition, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των €3.000.

Την γκάμα των αρχικών επιλογών ολοκληρώνει η έκδοση e-Hybrid Plug-In με ισχύ 225 HP, η τιμή της οποίας είναι €45.990 για το Altitude και €49.990 για το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.

Το νέο αυτοκίνητο διαθέτει συστήματα ασφαλείας αλλά και τα συστήματα ADAS που περιλαμβάνουν Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2 στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων, με δυνατότητα και ημιαυτόνομης αλλαγής λωρίδας.

