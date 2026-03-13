Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης και Γιώργος Παλληκάρης

Το Compass δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει μια λαμπρή ιστορία και έχει «γράψει» στο κοντέρ περισσότερες από 2.500.000 πωλήσεις. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το εμβληματικό μοντέλο της Jeep, που σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία του.

Το 3ης γενιάς Compass είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις, πιο ευρύχωρο αλλά και πιο εξελιγμένο τεχνολογικά από τον προκάτοχό του.

Οι σχεδιαστές της Jeep αφού μελέτησαν προσεκτικά τις επιθυμίες των πελατών των Compass ξεκίνησαν από την αρχή να υλοποιούν αυτό που ζητάει σήμερα ο σύγχρονος οικογενειάρχης. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, χωρίς το νέο Compass να χάσει το DNA της Jeep είναι κατά 14.4 εκατοστά μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του.

Σημείωσε τις διαστάσεις και θα καταλάβετε τις διαφορές. Το μήκος του Compass 3ης γενιάς έφθασε τα 4.55 μέτρα. Το ύψος είναι 1,68 m και το πλάτος είναι 1,9 μ. Είναι δηλαδή +8,5 cm μεγαλύτερο.

Σημαντικό ρόλο στην ευρυχωρία, κυρίως για τους πίσω επιβάτες έπαιξε το μεγάλο μεταξόνιο που αυξήθηκε κατά 15.9 cm και έφθασε τα 2.8 μέτρα. Λογικό είναι να αυξηθούν και οι αποθηκευτικοί χώροι στο εσωτερικό που φθάνουν τα 34 λίτρα.

Οι μικροί πρόβολοι μαζί με τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 20 cm εξασφαλίζουν κορυφαίες εκτός δρόμου γωνίες (προσέγγιση 20, ράμπα 15 και αναχώρηση 26 μοίρες), ενώ βελτιστοποιημένη είναι και η αεροδυναμική.

Προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης των συστημάτων που διαθέτει το νέο Compass δίνει η νέα αρχιτεκτονική του. Το περιστροφικό χειριστήριο για το κιβώτιο ταχυτήτων είναι εύχρηστο και δεν προβληματίζει τον οδηγό ο οποίος έχει ακόμη στη διάθεσή του και έναν επιλογέα «Selec-Terrain». Ανάλογα με το που κινείται επιλέγει το αντίστοιχο πρόγραμμα. Το auto είναι για απλές διαδρομές, το auto για πιο σπορ οδήγηση ενώ υπάρχει η επιλογή Snow η Sand/Mud.

Οδηγήσαμε για λίγα χιλιόμετρα το νέο Compass. Σε σε άλλο άρθρο που θα ακολουθήσει θα σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας ενω θα παρακολουθήσετε και το σχετικό βίντεο απο την παρουσίαση.

Θα διαβάσετε ακόμη για τα συστήματα ασφαλείας αλλά και τα συστήματα ADAS που περιλαμβάνουν Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2 στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων, με δυνατότητα και ημιαυτόνομης αλλαγής λωρίδας.

Στο εσωτερικό υπάρχει ένας παραμετροποιήσιμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25” και μια οθόνη αφής 16” για το infotainment πληροφορούν τον οδηγό για τα πάντα, ενώ το Head-Up Display προβάλει στο παρμπρίζ τα σημαντικά δεδομένα χωρίς απόσπαση της προσοχής από το δρόμο.

Ο ήπιος υβριδικός κινητήρας του νέου Compass είναι 1.200 κ.εκ και αποδίδει 145 HP. Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, εξασφαλίζοντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε συνθήκες χαμηλού φορτίου. Η αυτονομία του είναι 900 χιλιόμετρα.

Να δούμε και τις τιμές

Η εισαγωγική τιμή είναι 35.990 ευρώ για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude. Στην Launch Edition η τιμή ανεβαίνει στα 39.990 ευρώ. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομαστικό επιτόκιο είναι μόλις 4,9%.

Για παραγγελίες μέχρι 31/05 η εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη όλων των Compass θα έχει διάρκεια 8 χρόνια και θα καλύπτει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Διαθέσιμη είναι επίσης αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με ισχύ 213 HP και μπαταρία χωρητικότητας 74 kWh, η οποία δίνει αυτονομία 500 km στο μικτό κύκλο WLTP. Η εισαγωγική τιμή της είναι €41.990 στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude και €45.990 στο Launch Edition, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των €3.000.

Η τιμή της έκδοσης Altitude e-Hybrid Plug-In με ισχύ 225 HP ξεκινάει από 45.990 ευρώ και με το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού ξεκινάει από 49.990 ευρώ.

Θα ακολουθήσει το οδηγικό τέστ και βίντεο από την παρουσίαση.