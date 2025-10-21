Του Γιώργου Παλληκάρη

Το pick-up Ranger της Ford Pro γιορτάζει μια δεκαετία ηγεσίας στην Ευρώπη, αφού κατέγραψε 10 συνεχόμενα έτη ως το όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις στο είδος του. Πιο συγκεκριμένα το Ranger αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των πωλήσεων pick-up στην Ευρώπη το 2024, καταγράφοντας μερίδιο 43,6% στην κατηγορία. Όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία του, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο και σε πανίσχυρη Plug-in υβριδική έκδοση.

Ο λόγος για ένα Pick-up που που τα κάνει όλα. Έχει δύναμη, έχει δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης, μεγάλο χώρο φόρτωσης, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας αλλά και κορυφαία δυνατότητα ρυμούλκησης.

Το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο στην κατηγορία των pick-up οχημάτων συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα 102 ίππων, με τον καταξιωμένο βενζινοκινητήρα EcoBoost των 2,3 λίτρων της Ford αποδίδοντας τη μεγαλύτερη ροπή από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο της οικογένειας Ranger. Και όλα αυτά, χωρίς συμβιβασμούς στο ωφέλιμο φορτίο, την ικανότητα ρυμούλκησης και τις εκτός δρόμου ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα, το μηχανικό σύνολο αποδίδει 281 άλογα και 697 Nm ροπής (περισσότερη και από την κορυφαία έκδοση Raptor) αλλά και 50χλμ. ηλεκτρικής κίνησης, από μπαταρία 11.8 kWh. Μάλιστα αυτή η μπαταρία, δεν τροφοδοτεί μόνο το φορτηγό, αλλά μπορεί επίσης να τροφοδοτήσει τα εργαλεία μέσω ενός στάνταρ Pro Power Onboard 2,3 kW. Το μοντέλο διατηρεί όλα τα γνωστά δυναμικά χαρακτηριστικά και τις υψηλές μεταφορικές ικανότητες των πετρελαιοκίνητων εκδόσεων, προσφέροντας ταυτόχρονα χαμηλότερη κατανάλωση – μόλις 3,4λτ./100 χλμ. (WLTP).

Εσωτερικό που θυμίζει premium μικρομεσαίο παρά Pick-up

Στο εσωτερικό του νέου Ranger Plug-In Hybrid η κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών εξασφαλίζει τη διαχείριση των βασικών λειτουργιών του οχήματος όπως το ηχοσύστημα, ο κλιματισμός, η πλοήγηση και πολλά ακόμη, μέσα από ένα σύγχρονο και φιλικό στη χρήση περιβάλλον. Φυσικά, είναι εξοπλισμένο με πλήθος προηγμένων τεχνολογιών συνδεσιμότητας και υποβοήθησης, από τον βελτιωμένο φωνητικό έλεγχο, την πλοήγηση, τη συνδεσιμότητα με smartphone με ενσωματωμένη λειτουργία Alexa και το Ford SYNC 4A, έως την ενσωματωμένη λειτουργία ασύρματης φόρτισης συσκευών ή την παροχή ρεύματος για τα ηλεκτρικά εργαλεία σας.

Με ασύγκριτη δυνατότητα ρυμούλκησης και λειτουργία εύκολης χρήσης

Όπως κάθε γνήσιο Ranger, έτσι και η έκδοση Plug-In Hybrid βασίζεται τόσο στο ανθεκτικό της πλαίσιο όσο και στο εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης, που της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις πιο δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες εκτός δρόμου. Σύμφωνα με την Ford Ευρώπης, το 90% των πελατών Ranger χρησιμοποιούν το όχημά τους για ρυμούλκηση. Τώρα, το νέο Ranger Plug-In Hybrid διευκολύνει ακόμα περισσότερο αυτή τη χρήση, διαθέτοντας την τεχνολογία Trailer Backup Assist, η οποία βοηθά τους οδηγούς να ελιχθούν κάνοντας όπισθεν με το τρέιλερ χωρίς να ακουμπούν τα χέρια στο τιμόνι. Απλά ο οδηγός χρησιμοποιεί τον περιστροφικό διακόπτη για να κατευθύνει το τρέιλερ εκεί που επιθυμεί.

Έως και 50χλμ. αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης

Με επιλογή προφίλ οδήγησης EV, μπορείτε να οδηγείτε με βενζίνη ή αμιγώς ηλεκτρικά ή με συνδυασμό και των δύο, ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της κάθε διαδρομής. Η μπαταρία πλήρως φορτισμένη προσφέρει μέχρι και 50χλμ. ηλεκτρικής κίνησης.

Προγράμματα οδήγησης για κάθε τύπο εδάφους και συνθήκες

Ομαλοί δρόμοι πόλης ή έδαφος εκτός δρόμου: όπου κι αν οδηγείτε, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του υβριδικού Ford Ranger PHEV αναλόγως. Ένας περιστροφικός διακόπτης σάς επιτρέπει να εναλλάσσετε μεταξύ των προφίλ οδήγησης Normal, Eco ή Sport για κοινούς δρόμους, Tow Haul για ρυμούλκηση, Slippery για ολισθηρές επιφάνειες και Mud/Ruts ή Sand για πιο απαιτητική οδήγηση εκτός δρόμου.

Βοηθός σε όλες τις εργασίες

Στην έκδοση Stormtrak υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: η μεγάλη αεροτομή πίσω από την καμπίνα των επιβατών μπορεί να μετακινηθεί εμπρός/πίσω και η πτυσσόμενη βάση που περιέχει, μαζί με τις αναδιπλούμενες μπάρες της καμπίνας, μπορούν να δημιουργήσουν έναν επίπεδο χώρο για τη στήριξη μακριών αντικειμένων, όπως σωλήνες ή ένα SUP. Παράλληλα, το όχημα αποτελεί και μια κινητή πηγή ενέργειας, με δύο μάλιστα επιλογές, για να μην χρειάζεται να πάρετε μαζί σας γεννήτρια και για να έχετε περισσότερο διαθέσιμο χώρο φόρτωσης. Το βασικό σύστημα εξαγώγιμης ισχύς 2,3 kW (10 Amp) σας επιτρέπει να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες και να τροφοδοτείτε τα περισσότερα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός. Η επιλογή της εξαγώγιμης ισχύς των 6,9 kW (16 Amp) εξασφαλίζει περισσότερη ισχύ, καθώς είναι ικανή να τροφοδοτήσει ισχυρότερο εξοπλισμό, από εργαλεία λείανσης και μονάδες κλιματισμού, έως εστίες μαγειρέματος για κάμπινγκ και ηλεκτροκίνητες μηχανές.

Σε δύο διαθέσιμες εκδόσεις: Wildtrak και Stormtrak

Η βασική έκδοση Wildtrak είναι υπερπλούσια και προσφέρει μεταξύ άλλων: Intelligen Adaptice Cruise Control, Blind Spot Assist, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προβολείς LED, ράγες οροφής, φωτισμός οχήματος 360 μοιρών, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών, σύστημα πλοήγησης, ασύρματη φόρτιση, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες, θερμαινόμενα καθίσματα κτλ.

Δείτε, οδηγήστε και ανακαλύψτε το νέο Ford Ranger PHEV πατώντας ΕΔΩ.