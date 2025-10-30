Του Γιώργου Παλληκάρης

Το Ford Puma Gen-E δεν χρειάζεται πλέον συστάσεις. Έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο του πιο fun to drive ηλεκτρικού B-SUV της αγοράς, ενώ παράλληλα καταφέρνει να προσφέρει εντυπωσιακούς χώρους αλλά και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Η Ford κάνει την απόκτηση του πιο εύκολη αλλά και δελεαστική από ποτέ χάρη στο νέο πρόγραμμα Puma Gen-E Days: Χάρη σε αυτό, μπορείς μέσω από ένα test drive να εξασφαλίσειw και εγγυημένη έκπτωση στην αγορά του μοντέλου αλλά και όλα τα προνόμια του Power Promise.

Κάνε δικό σου το Puma Gen-E, πιο οικονομικά από ποτέ, με τρία απλά βήματα:

Βήμα 1: Προγραμμάτισε το test drive σου με το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E, τη μέρα, την ώρα και στον επίσημο έμπορο Ford που σε εξυπηρετεί.

Βήμα 2: Νιώσε την άμεση ροπή στην επιτάχυνση, απόλαυσε την απόλυτη ησυχία και δες ο ίδιος την χαμηλή κατανάλωση που πετυχαίνει το μοντέλο.

Βήμα 3: Με την ολοκλήρωση του test drive, κερδίζεις αυτόματα έκπτωση για την αγορά του δικού σου Ford Puma Gen-E, εφόσον την πραγματοποιήσεις μέχρι το τέλος του 2025, εξασφαλίζοντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα του Power Promise.

Ένα ηλεκτρικό για όλες τις δουλειές: Χώροι, αυτονομία, επιδόσεις, οδηγική συμπεριφορά και πινελιές από τη Mustang

Αρχικά είναι το ηλεκτρικό σύστημα



Το Puma Gen-E λειτουργεί με έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον μπροστινό άξονα, ο οποίος αποδίδει 168 ίππους και 290 Nm ροπής. Αυτός δίνει στο μοντέλο τη δυνατότητα να επιταχύνει από στάση στα 100χλμ./ώρα σε 8 δευτ., και να έχει τελική ταχύτητα στα 160χλμ./ώρα. Το βάρος του είναι στα 1.553 κιλά ενώ η μπαταρία χωρητικότητας 43 kWh προσφέρει αυτονομία που φτάνει τα 523χλμ. σε αστικό κύκλο, και τα 376χλμ. σε μικτό. Μάλιστα το μοντέλο υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC 100 kW, η οποία φορτίζει τη μπαταρία από το 10-80%, σε περίπου 23 λεπτά.

Έπειτα είναι ο ψηφιακός εσωτερικός διάκοσμος



Το ψηφιακό κόκπιτ είναι κοινό με το θερμικό Puma, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών και της οθόνης αφής 12 ιντσών του συστήματος infotainment SYNC4. Ωστόσο, η ηλεκτρική έκδοση διαθέτει μια υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα με έναν νέο αποθηκευτικό χώρο που εκμεταλλεύεται τον χώρο που κανονικά καταλαμβάνει το κιβώτιο ταχυτήτων. Είναι ξεκάθαρο πως η συναρμογή των υλικών είναι εξαιρετική, με πολλές μικρές πινελιές που θα τις ανακαλύπτετε όσο θα περνάτε ώρες εντός του.

Ακολουθούν οι εντυπωσιακοί χώροι



Η πρακτικότητα είναι το highlight, καθώς η ύπαρξη ηλεκτροκινητήρα και όχι θερμικού μοτέρ, επιτρέπει τη δημιουργία περισσότερων αποθηκευτικών χώρων. Το πορτμπαγκάζ προσφέρει τα εντυπωσιακά 574 λίτρα, ενώ ο μπροστινός χώρος αποθήκευσης «Frunk» επιπλέον 43λτ. Παράλληλα το διάσημο «Megabox» των 80λτ. έχει μετατραπεί σε «GigaBox» ανεβαίνοντας στα 145λτ. καθώς προσφέρει πλέον, επιπλέον χώρο, που μπορεί να πλυθεί με νερό, κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Και φυσικά ο εξοπλισμός

Όπως ήταν φυσικό, το ηλεκτρικό Puma, διαθέτει έναν υπερπλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας που συνοδεύει και τις τρεις εκδόσεις (Style, Premium, Sound Edition). Ας δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του Ford Puma Gen-E Style: Ζάντες ελαφρού κράματος 17″, προβολείς πλήρως LED με χαρακτηριστικά φώτα ημέρας LED (μπροστά και πίσω), φιμέ κρύσταλλα, εσωτερικός ambient φωτισμός, One-pedal Drive (Λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ), αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού, κάμερα οπισθοπορείας, υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης και αυτόματο φρενάρισμα μετά από σύγκρουση, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας ,Cruise control, ενσωματωμένο modem (5G), επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων και πολλά ακόμα.

Πραγματοποίησε ένα Test Drive με το Puma Gen-E μέχρι το τέλος του έτους και κέρδισε αυτόματα καλύτερη τιμή αλλά και τα οφέλη του Power Promise