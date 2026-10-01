Η Leapmotor εμπλουτίζει την γκάμα της με δύο ολοκαίνουργια μοντέλα. Ένα B-SUV που στοχεύει στην πρακτικότητα και ένα coupe hatchback που εντυπωσιάζει με τον πιο σπορ προσανατολισμό και την πισωκίνητη διάταξη του. Και τα δύο όμως νέα μοντέλα συνεχίζουν την Value for Money φιλοσοφία που έχει κάνει γνωστή την Leapmotor (6η σε παγκόσμιες πωλήσεις EV το 2025).

Leapmotor B03X: Ο ορισμός της πρακτικότητας στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς

Η Leapmotor βάζει δυναμικά το νέο της αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας compact διαστάσεις, μεγάλους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή που ξεκινά από μόλις 19.990 ευρώ, μετά την κρατική επιδότηση και την προωθητική ενέργεια των 2.500 ευρώ.

Με μήκος 4,27 μέτρα, το B03X έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία στην πόλη, χωρίς όμως να κάνει συμβιβασμούς στους χώρους. Το μεταξόνιο των 2.605χλστ. συμβάλλει στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα ευρύχωρης καμπίνας, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 405 λίτρα. Το highlight όμως βρίσκεται κάτω από αυτόν όπου υπάρχει το «Leap Box», ένας επιπλέον αδιάβροχος και πλενόμενος χώρος 105 λίτρων.

Συνολικά, υπάρχουν 33 αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα, ενώ τα Leap Flex Seats επιτρέπουν την ανεξάρτητη ανασήκωση των εδράνων των πίσω καθισμάτων σε αναλογία 60:40, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μεταφοράς αντικειμένων.

Το B03X διατίθεται σε τρεις εκδόσεις. Η βασική Life εφοδιάζεται με μπαταρία 39,8 kWh, προσφέροντας αυτονομία 292χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP και ηλεκτροκινητήρα 177 ίππων. Η μπαταρία των 53 kWh είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις Life Max και Design Max, με αυτονομία έως 382χλμ. και ισχύ 197 ίππων. Και στις δύο περιπτώσεις, το 0-100χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160χλμ./ώρα.

Στη φόρτιση, η έκδοση με την μπαταρία των 53 kWh υποστηρίζει έως 133 kW σε DC, ενώ η μικρότερη μπαταρία έως 100 kW. Και στις δύο περιπτώσεις, η φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε μόλις 16 λεπτά, ενώ ο ενσωματωμένος φορτιστής AC είναι 11 kW.

Ακόμη και η βασική έκδοση διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8”, κεντρική οθόνη 14,6” με online Navigation και Over-The-Air ενημερώσεις, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ασύρματη φόρτιση 15W, κάρτα NFC, Bluetooth κλειδί, LED φώτα, αυτόματο κλιματισμό με αντλία θερμότητας και 21 συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η Design Max προσθέτει μεταξύ άλλων κάμερες 360°, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες με μνήμη, θερμαινόμενο τιμόνι και εμπρός καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Η τιμή του B03X Life διαμορφώνεται στα 19.990 ευρώ, ενώ η Life Max κοστίζει 22.490 ευρώ και η κορυφαία Design Max 23.490 ευρώ. Το μόνο σίγουρο είναι πως με νεανική σχεδίαση, πρακτική καμπίνα, μεγάλους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή που ξεχωρίζει, το B03X αποτελεί μια από τις νέες προτάσεις που αξίζει να παρακολουθήσουμε στην ελληνική αγορά των ηλεκτρικών SUV.

Leapmotor BO5: Ηλεκτρικό κουπέ hatchback 218 ίππων με τιμή από 22.790 ευρώ

Η δεύτερη προσθήκη στην γκάμα της Leapmotor, είναι ένα πανέμορφο κουπέ hatchback, με έντονα κουπέ χαρακτηριστικά, πόρτες χωρίς πλαίσιο και δυναμική σχεδίαση, το οποίο συνδυάζει τις επιδόσεις με την πρακτικότητα και, κυρίως, μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας 218 ίππων και 240 Nm, ο οποίος κινεί τους πίσω τροχούς. Σε συνδυασμό με το Launch Control, το 0-100χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα, προσδίδοντας στο μοντέλο έναν ξεκάθαρα σπορ χαρακτήρα. Η δυναμική συμπεριφορά υποστηρίζεται από ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, κατανομή βάρους 50:50 και στιβαρό πλαίσιο.

Παράλληλα, οι διαστάσεις του εξασφαλίζουν σημαντικούς χώρους για την κατηγορία. Με μήκος 4,43 μέτρα, πλάτος 1,88 μέτρα και ύψος 1,52 μέτρα, το B05 διαθέτει μεγάλο μεταξόνιο 2,74 μέτρων, ενώ ο αεροδυναμικός σχεδιασμός του περιορίζει τον συντελεστή οπισθέλκουσας στο 0,26.

Το B05 διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, με δύο επιλογές μπαταρίας και τα επίπεδα εξοπλισμού Life και Design. Η εισαγωγική έκδοση Life με την μπαταρία των 56,2 kWh προσφέρει αυτονομία 401χλμ. και κοστίζει 22.790 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ και της προωθητικής ενέργειας των 4.000 ευρώ. Με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 67,1 kWh και αυτονομία 482χλμ. η τιμή διαμορφώνεται στα 24.290 ευρώ, ενώ η κορυφαία Design με τη μεγάλη μπαταρία κοστίζει 25.790 ευρώ.

Η βασική Life διαθέτει ήδη ζάντες αλουμινίου 19”, LED προβολείς, αυτόματο κλιματισμό με αντλία θερμότητας, ασύρματη φόρτιση smartphone, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8” και κεντρική οθόνη αφής 14,6” με πλοήγηση, ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay. Η Design ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, προσθέτοντας πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με επένδυση οικολογικού δέρματος, θερμαινόμενο τιμόνι, κρυφό ατμοσφαιρικό φωτισμό, φιμέ πίσω κρύσταλλα και ηχοσύστημα 12 ηχείων.

Στον τομέα της ασφάλειας, το B05 διαθέτει 21 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο ADAS. Παράλληλα, η φόρτιση σε ταχυφορτιστή DC μπορεί να γίνει με ισχύ έως 174 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση από 30% έως 80% σε μόλις 17 λεπτά. Σε AC, η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 11 kW, ενώ το σύστημα θερμικής διαχείρισης της μπαταρίας συμβάλλει στη διατήρηση σταθερής απόδοσης και ρυθμού φόρτισης.

Εγγυήσεις

Όλα τα Leapmotor μοντέλα καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000χλμ. για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών ή 160.000χλμ. για την μπαταρία υψηλής τάσης. Να πούμε πως στην Ελλάδα η Leapmotor εισάγεται και υποστηρίζεται από την Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional, Lepas) του Ομίλου Βασιλάκη.