Του Περικλή Χαλάτση

Το νέο ηλεκτρικό hatchback της Leapmotor, το B05, σχεδιάστηκε με βάση τις απαιτήσεις του απαιτητικού ευρωπαίου αγοραστή. Τοποθετείται στην C κατηγορία και είναι σε έκδοση Hatchback. Το οδηγήσαμε στην Φρανκφούρτη …και σήμερα σας αποκαλύπτουμε πότε θα έρθει στην Ελλάδα αλλά και με ποιες πλατσαρίσθηκε στην ευρωπαϊκή αγορά.

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Μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις όταν το οδηγήσαμε στη Γερμανία. Τόσο οδηγικά όσο και τεχνολογικά. Εντυπωσιασθήκαμε από τα κρατήματα του νέου αυτοκινήτου. Με όλα τα βοηθήματα σε λειτουργία και να θέλεις να κάνεις λάθος, δεν τα καταφέρνεις. Ακόμη και σε δρόμους που στις στροφές είχε υγρασία, οι ηλεκτρονικές λειτουργίες του αυτοκινήτου δεν σε αφήνουν εκτεθειμένο.

Σε κρατάνε στις γραμμές που ο οδηγός έχει ορίσει. Η Leapmotor χρησιμοποιεί μια ομπρέλα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) με 21 λειτουργίες, 14 κάμερες και αισθητήρες, αφετέρου ένα αμάξωμα με εξαιρετικά στιβαρή δομή. Η αντοχή στη στρέψη αγγίζει τα 34.500 Nm/μοίρα.

Το Leapmotor B05 έχει μήκος 4.430, πλάτος 1.880 και ύψος 1.520 mm, το δε μεταξόνιό του είναι 2.735 mm και ο χώρος αποσκευών προσφέρει 345 λίτρα. Διαθέτει έναν ηλεκτρικό κινητήρα που αποδίδει 218 HP και 240 Nm με τρόπο πλήρως ελεγχόμενο από τον οδηγό. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7”, με την αρωγή συστήματος Launch Control. Η μπαταρία υιοθετεί την κορυφαία τεχνολογία Cell To Chassis (CTC) και είναι ενσωματωμένη στο πάτωμα του αυτοκινήτου, αυξάνοντας την ακαμψία, την αποδοτικότητα και την ευρυχωρία, μειώνοντας ταυτόχρονα το βάρος.

Από πλευράς ενεργειακής χωρητικότητας υπάρχουν δύο επιλογές:

* Η πρώτη είναι 56,2 kWh με αυτονομία 401 km στον κύκλο WLTP και

* Η δεύτερη 67,1 kWh με 482 km.

Η φόρτιση μπορεί να υποστηρίξει έως 168 kW σε DC παροχή, κάτι που σημαίνει αναπλήρωση από το 30-80% σε μόλις 17’. Στο εναλλασσόμενο ρεύμα AC η μέγιστη ισχύς είναι 11 kW.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η πολύ καλή ανάρτηση η οποία έχει ρυθμιστεί σε συνεργασία με την ειδική ομάδα της Stellantis. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ο τρόπος που συνδυάζει την άνεση με τα σπορ δυναμικά χαρακτηριστικά, μέσω της πισωκίνητης αρχιτεκτονικής και της ιδανικής κατανομής μάζας (50:50 εμπρός πίσω) του πλαισίου. Μπροστά η εξελιγμένη ανάρτηση αποτελείται από γόνατα MacPherson ενώ το πίσω σύστημα έχει ανεξάρτητη διάταξη πολλαπλών συνδέσμων.

Η ελληνική εταιρία που αντιπροσωπεύει τα αυτοκίνητα της Leapmotor στη χώρα μας ,σκοπεύει να τα φέρει στα μέσα Ιουλίου. Βέβαια όσοι θέλετε μπορείτε να δώσετε προ παραγγελία αλλά ακόμη οι τιμές δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Θα σας δώσουμε τις τιμές που ανακοινώθηκαν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά δεν μπορούμε να δεσμευθούμε ότι θα ισχύσουν και στην Ελλάδα.

Η ελληνική εταιρία που ανήκει στον Όμιλο Βασιλάκη, το πιθανότερο είναι να ξεκινήσει αρχικά με ακόμη καλύτερες τιμές.