Αποστολή στην Φρανκφούρτη: Περικλής Χαλάτσης

Αν και οι μετεωρολογικές προβλέψεις, μας είχαν προετοιμάσει για βροχή, τελικά η δοκιμή του ολοκαίνουργιου B05 έγινε με συννεφιά αλλά με στεγνό οδόστρωμα. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι στα κρατήματα του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της δοκιμής, απλά ήταν θέμα καθαρά ψυχολογικό.

Οι Κινέζοι έκαναν την πιο έξυπνη κίνηση για να μπορέσουν να πείσουν τους ευρωπαίους καταναλωτές για την ποιότητα των αυτοκινήτων τους. Συνεργάστηκαν με τον Όμιλο Stellantis. Επίσης χωρίς να έχουν ταμπού και αξιώσεις για τους κινέζους σχεδιαστές ανέθεσαν τον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων σε ευρωπαίους σχεδιαστές που ξεκίνησαν τα πάντα από λευκό χαρτί.

Στην Κίνα και γενικότερα στην ασιατική αγορά το αντίστοιχο B05 λέγεται LAFA. Η ονομασία LAFA προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Lifestyle, Attitude, Freedom και Αrt.

Στην παρουσίαση που έγινε στην Φρανκφούρτη την εισήγηση γενικά για την Leapmotor έκανε ο Tianshu Xin, CEO Leapmotor International και COO Stellantis China. Αναφέρθηκε στην εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, στην είσοδο της εταιρίας στην Ευρώπη αλλά και στους αυριανούς στόχους.

Στην συνέχεια το λόγο πήρε η νέα γενιά της Leapmotor. Εντυπωσιακός ήταν ο νεαρός σχεδιαστής που αναφέρθηκε για το πως ξεκίνησε από το μηδέν ο σχεδιασμός του ευρωπαϊκού B05. Αυτή τη φορά οι κινέζοι δεν συνέχισαν την παράδοση που έχουν με τα SUV αλλά ζήτησαν ένα C-Hatchback που να ικανοποιεί τον απαιτητικό οικογενειάρχη.

Το αυτοκίνητο το οδηγήσαμε για δύο ώρες σε μια περιοχή περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από την Φρανκφούρτη. Σε ανοικτό δρόμο αλλά και σε μικρούς ανηφορικούς και κατηφορικούς φιδίσιους δρόμους. Περάσαμε από δεκάδες χωριά και εντυπωσιασθήκαμε από τα κρατήματα του B05. Σίγουρα μεγάλο ρόλο παίζει και η ποιότητα της ασφάλτου στη Γερμανία με την απορροφητική άσφαλτο.

Όμως αν δεν αφαιρέσεις τις ηλεκτρονικές λειτουργίες του αυτοκινήτου δεν πρόκειται να βγεις από το δρόμο ακόμη και αν πατήσεις απότομα το γκάζι σε στροφή που έχει υγρασία. Για να το επιτύχει αυτό η Leapmotor χρησιμοποιεί αφενός μια ομπρέλα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) με 21 λειτουργίες, 14 κάμερες και αισθητήρες, αφετέρου ένα αμάξωμα με εξαιρετικά στιβαρή δομή. Η αντοχή στη στρέψη αγγίζει τα 34.500 Nm/μοίρα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η πολύ καλή ανάρτηση η οποία έχει ρυθμιστεί σε συνεργασία με την ειδική ομάδα της Stellantis. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ο τρόπος που συνδυάζει την άνεση με τα σπορ δυναμικά χαρακτηριστικά, μέσω της πισωκίνητης αρχιτεκτονικής και της ιδανικής κατανομής μάζας (50:50 εμπρός πίσω) του πλαισίου. Μπροστά η εξελιγμένη ανάρτηση αποτελείται από γόνατα MacPherson ενώ το πίσω σύστημα έχει ανεξάρτητη διάταξη πολλαπλών συνδέσμων.

Το νέο ηλεκτρικό hatchback που είναι φτιαγμένο για να καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες και επιθυμίες του Ευρωπαίου οδηγού, τοποθετείται στην C κατηγορία. Συνδυάζει σπορ σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και καθημερινή πρακτικότητα, στοχεύοντας σε οδηγούς που αναζητούν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα SUV.

Δεν είναι ψηλό όπως τα SUV. Είναι χαμηλό, φαρδύ και αεροδυναμικό. Δεν ήταν λίγες οι φορές που όταν σταματούσαμε σε κάποιο καφέ μαζεύονταν αρκετοί Γερμανοί, νέοι σε ηλικία που το χάζευαν. Κάποιοι μας ζήτησαν να το οδηγήσουν αλλά δεν τους κάναμε τη χάρη. Στο πέρασμά του το αυτοκίνητο που παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στην Φρανκφούρτη εντυπωσιάζει στο πέρασμά του με τις δυναμικές αναλογίες. Έχει καθαρές επιφάνειες. Οι πόρτες δεν έχουν πλαίσιο και οι χειρολαβές είναι κρυφές.

Οι 19άρες ζάντες είναι εντυπωσιακές στο σχεδιασμό. Όπως είπε ο Γάλλος που έκανε την παρουσίαση για το νέο μοντέλο το B05 έχει κορυφαίο συντελεστή αεροδυναμικής οπισθέλκουσας 0,26.

Πριν αναφερθούμε στο πολύ προσεγμένο εσωτερικό να σας πούμε ότι το αυτοκίνητο που παρουσιάσθηκε έχει μήκος 4.430, πλάτος 1.880 και ύψος 1.520 mm, το δε μεταξόνιό του είναι 2.735 mm και ο χώρος αποσκευών προσφέρει 345 λίτρα. Διαθέτει έναν ηλεκτρικό κινητήρα που αποδίδει 218 HP και 240 Nm με τρόπο πλήρως ελεγχόμενο από τον οδηγό.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7”, με την αρωγή συστήματος Launch Control. Η μπαταρία υιοθετεί την κορυφαία τεχνολογία Cell To Chassis (CTC) και είναι ενσωματωμένη στο πάτωμα του αυτοκινήτου, αυξάνοντας την ακαμψία, την αποδοτικότητα και την ευρυχωρία, μειώνοντας ταυτόχρονα το βάρος.

Από πλευράς ενεργειακής χωρητικότητας υπάρχουν δύο επιλογές:

* Η πρώτη είναι 56,2 kWh με αυτονομία 401 km στον κύκλο WLTP και

* Η δεύτερη 67,1 kWh με 482 km.

Η φόρτιση μπορεί να υποστηρίξει έως 168 kW σε DC παροχή, κάτι που σημαίνει αναπλήρωση από το 30-80% σε μόλις 17’. Στο εναλλασσόμενο ρεύμα AC η μέγιστη ισχύς είναι 11 kW.

Η αυτονομία του αγγίζει τα 482 χιλιόεμτρα και θεωρειται ότι είναι ικανοποιητική. Πολύ καλή δουλειά κάνει και το σύστημα one pedal. Με το σύστημα αυτό επιβραδύνει έντονα μόλις αφήσεις το γκάζι, ανακτώντας ενέργεια μέσω της αναγεννητικής πέδησης.

Στο δρόμο είχαμε αρκετές επιλογές οδήγησης. Η Sport αν κινείσαι σε βουνά με συνεχόμενες στροφές βοηθάει. Αλλά όταν είσαι υποχρεωμένος να κινείσαι με ταχύτητες των 50 χλμ η των 30 χλμ μέσα στα χωριά, τότε επιλέγεις την πιο ξεκούραστη που είναι και πιο αντιπροσωπευτική για τον οικογενειάρχη οδηγό.

Να πάμε και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Η καμπίνα του Leapmotor B05 είναι σχεδιασμένη για μέγιστη άνεση και ευχρηστία. Τα υλικά είναι κορυφαίας ποιότητας, με επενδύσεις οικολογικού δέρματος που ακολουθούν το πρότυπο ΟΕΚΟ-ΤΕΧ. Την παρουσία τους δηλώνουν επίσης η πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, τα θερμαινόμενα καθίσματα και οι πολλοί αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα.

Στο ταμπλό ξεχωρίζουν οι δύο οθόνες. Ο ένας πίνακας οργάνων είναι 8,8” και βρίσκεται μπροστά στα μάτια του οδηγού ενώ υπάρχει και η μεγάλη διαγώνια οθόνη των 14.6’’ (nfotainment). Και οι δύο οθόνες συνεργάζονται με το πλέον σύγχρονο λειτουργικό σύστημα της Leapmotor. Το Leapmotor app δίνει πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες για την κατάσταση του αυτοκινήτου καθώς και σε βασικά πεδία χειρισμού. Αυτοί που προτιμούν όλες οι λειτουργίες να γίνονται μέσα από την οθόνη θα εντυπωσιασθούν. Το επίπεδο εξοπλισμού είναι πλούσιο.

Για να πετύχει η Leapmotor τη μέγιστη ασφάλεια στο B05 χρησιμοποιεί το εξαιρετικά άκαμπτο πλαίσιο, επτά αερόσακους αλλά και μια ομπρέλα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) με 21 λειτουργίες, 14 κάμερες και αισθητήρες. Η αντοχή στη στρέψη αγγίζει τα 34.500 Nm/μοίρα.

Το 100% ηλεκτρικό B05 αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα προς το τέλος του καλοκαιριού. Όμως οι παραγγελίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούλιο. Τότε θα μάθουμε και τις τιμές που θα ισχύσουν στη χώρα μας. Ωστόσο οι τιμές που ανακοινώθηκαν για την Ευρώπη είναι ανάμεσα στις 26.900 και 30.900 ευρώ. Στην Ελλάδα ετοιμασθείτε για μια ευχάριστη έκπληξη.