Η ηλεκτροκίνηση περνά πλέον και στην καθημερινότητα των επαγγελματιών που κινούνται ασταμάτητα μέσα στην πόλη. Εκεί όπου οι συχνές στάσεις, οι στενοί δρόμοι, η κίνηση και η ανάγκη για γρήγορη φόρτωση και εκφόρτωση αποτελούν καθημερινότητα, η Ford Pro παρουσιάζει το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Transit City.

Πρόκειται για ένα van που έχει σχεδιαστεί με ξεκάθαρο προσανατολισμό στις αστικές μεταφορές και στις διανομές «last-mile», προσφέροντας παράλληλα διαφορετικές διαμορφώσεις, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επαγγελματία.

150 ίπποι και μπαταρία LFP 56 kWh

Στην καρδιά του Ford Transit City βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας 150 ίππων, με την άμεση απόκριση που χαρακτηρίζει τα ηλεκτρικά οχήματα να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στις συνεχείς εκκινήσεις και στάσεις της πόλης. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία LFP χωρητικότητας 56 kWh, τεχνολογία που έχει επιλεγεί με γνώμονα την καθημερινή και εντατική χρήση ενός επαγγελματικού οχήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ford, το Transit City μπορεί να προσφέρει έως 381χλμ. αυτονομίας στον κύκλο πόλης WLTP, ενώ η συνδυασμένη αυτονομία φτάνει έως τα 254χλμ. Για μια επιχείρηση που πραγματοποιεί συγκεκριμένες καθημερινές διαδρομές μέσα στην πόλη, αυτό σημαίνει ότι το Transit City μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος της ημερήσιας εργασίας, χωρίς ενδιάμεση φόρτιση.

Και όταν έρθει η ώρα της φόρτισης, η τεχνολογία DC επιτρέπει την ανάκτηση ενέργειας από 10% έως 80% σε περίπου 33 λεπτά, περιορίζοντας τον χρόνο κατά τον οποίο το όχημα μένει εκτός εργασίας.

Τρεις εκδόσεις για διαφορετικές ανάγκες

Η Ford Pro δεν περιορίζει το Transit City σε μία μόνο διαμόρφωση. Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις βασικές εκδόσεις.

Η L1H1 Van αποτελεί την πιο compact επιλογή, για τις αστικές μεταφορές. Προσφέρει χώρο φόρτωσης έως 6,4 m³ και μικτό ωφέλιμο φορτίο έως 1.040 κιλά.

Για όσους χρειάζονται περισσότερο χώρο, υπάρχει η L2H2 Van, με όγκο φόρτωσης έως 8,5 m³ και μικτό ωφέλιμο φορτίο έως 1.230 κιλά.

Τέλος, η έκδοση Chassis Cab προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για ειδικές μετασκευές και επαγγελματικές εφαρμογές, με μικτό ωφέλιμο φορτίο έως 1.530 κιλά.

Τεχνολογία που κάνει τη ζωή του οδηγού ευκολότερη

Το Transit City εξοπλίζεται με Adaptive Cruise Control, λειτουργία Stop-and-Go και Lane Centering, τεχνολογίες που βοηθούν τον οδηγό να διαχειρίζεται ευκολότερα την κίνηση και τις συχνές επιβραδύνσεις στην πόλη. Παράλληλα, η κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης, σε συνδυασμό με τους εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, διευκολύνει σημαντικά τους ελιγμούς σε στενά σημεία και χώρους φορτοεκφόρτωσης.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης χαρακτηριστικά όπως κεντρική οθόνη αφής 12,3″, Apple CarPlay και Android Auto, ενώ τα διαθέσιμα εργαλεία Ford Pro Telematics μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν δεδομένα του οχήματος και του στόλου, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Η ηλεκτροκίνηση στην υπηρεσία της δουλειάς

Με έως 8,5 m³ χώρου φόρτωσης, φορτία που μπορούν να φτάσουν έως τα 1.530 κιλά, μπαταρία 56 kWh και γρήγορη φόρτιση, το νέο Ford Transit City επιχειρεί να συνδυάσει την πρακτικότητα ενός επαγγελματικού van με τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης.